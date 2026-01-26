Kõrgsurvepesur HDS-E 8/16-4 M 24 kW
Elektriküttega kõrgsurvepesur HDS E 8/16-4 M avaldab muljet tänu 24 kW kütteväljundile ja suurele energiatõhususele seal, kus heitgaase ei soovita või need on keelatud.
Ressursisäästlik, ent tohutult võimas: uudne kuuma vee kõrgsurvepesur HDS E 8/16-4 M pakub 24 kW kütteväljundit ja kõrget töötemperatuuri (maksimaalselt 85 °C). See on ka äärmiselt energiasäästlik. Elektriküttega masina innovaatiline väga tõhus boileri isolatsioon vähendab energiatarvet ooterežiimis tervelt 40% võrra. Ökorežiimi aktiveerimisel lülitub kõrgsurvepesur automaatselt ülitõhusale 60 °C režiimile, millest piisab täielikult enamiku puhastustööde tegemiseks. Kui on siiski vaja eemaldada väga õlist ja rasvast mustust, võib kasutada maksimaalselt võimalikku töötemperatuuri. Tänu servojuhtimisele on mugav säilitada kuni 70-kraadist temperatuuri isegi pideva töötamise ajal. Masina suurepärasesse komplekti kuuluvad veel uudsed lisafunktsioonid, nagu EASY!Force kõrgsurvepüstol, mis kasutab ära kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, et vähendada hoidmisjõudu operaatori jaoks nullini, samuti EASY!Lock kiirvabastusega kinnitid, mis muudavad ühendamise ja lahtivõtmise viis korda kiiremaks kui tavapäraste keermesühenduste korral.
Omadused ja tulu
Väga energiatõhus, suureks kulusäästuks
- Väga tõhus isoleermaterjal säästab ooterežiimis kuni 40% energiat.
- Unikaalne režiim eco!efficiency
Kõrge töötemperatuur
- Suur kuumaveepaak (maksimaalselt 85 °C).
- Pideval täiskoormusega käitamisel kuni 45 °C või Servo Controliga kuni 70 °C
Säästa energiat ja aega: Kõrgsurve pesupüstol EASY!Force ja EASY!Lock kiirlukustussüsteem
- Lõpuks ometi – tee tööd, aga ära väsi ära: kõrgsurve pesupüstol EASY!Force.
- EASY!Lock kiirlukustussüsteem: vastupidav ja jõuline. Ja viis korda kiirem kui kruvidega kinnitamine.
Servojuhtimine
- Lisatarvikutesse jõuab palju kõrgem temperatuur
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|300 - 760
|Töörõhk (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Temperatuur (etteanne 12 °C) (°C)
|min. 45 - max. 85
|Ühendusvõimsus (kW)
|29,5
|Toitejuhe (m)
|5
|Kütteväljund (kW)
|24
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|122,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|133,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force Advanced
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
- Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 6, 250 bar
- Pihustusotsik: 1050 mm
- Survedüüs
Seadmed
- Heitmevaba elektriküte
- Indikaatortuledega juhtpaneel
- Survekatkestus
- 2 pesuaine paaki
- Servojuhtimine
Kasutusvaldkonnad
- Elektriküttega kuuma vee kõrgsurvepesur heitgaasideta töötamiseks siseruumides
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.