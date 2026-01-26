Ressursisäästlik, ent tohutult võimas: uudne kuuma vee kõrgsurvepesur HDS E 8/16-4 M pakub 24 kW kütteväljundit ja kõrget töötemperatuuri (maksimaalselt 85 °C). See on ka äärmiselt energiasäästlik. Elektriküttega masina innovaatiline väga tõhus boileri isolatsioon vähendab energiatarvet ooterežiimis tervelt 40% võrra. Ökorežiimi aktiveerimisel lülitub kõrgsurvepesur automaatselt ülitõhusale 60 °C režiimile, millest piisab täielikult enamiku puhastustööde tegemiseks. Kui on siiski vaja eemaldada väga õlist ja rasvast mustust, võib kasutada maksimaalselt võimalikku töötemperatuuri. Tänu servojuhtimisele on mugav säilitada kuni 70-kraadist temperatuuri isegi pideva töötamise ajal. Masina suurepärasesse komplekti kuuluvad veel uudsed lisafunktsioonid, nagu EASY!Force kõrgsurvepüstol, mis kasutab ära kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, et vähendada hoidmisjõudu operaatori jaoks nullini, samuti EASY!Lock kiirvabastusega kinnitid, mis muudavad ühendamise ja lahtivõtmise viis korda kiiremaks kui tavapäraste keermesühenduste korral.