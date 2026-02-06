Kõrgsurvepesur HDS-E 8/16-4 M 36 KW
Tänu tohutu suurele 36 kW kütteväljundile on meie elektriküttega kuuma vee kõrgsurvepesur HDS E 8/16-4 M kõige võimsam mudel omas klassis. Varustatud kõrgsurvepüstoliga EASY!Force.
Seal, kus heitgaase ei soovita või need on isegi seadusega keelatud, on meie elektriküttega kuuma vee kõrgsurvepesurid valikmasinad. Tänu 36-kilovatisele kütteväljundile on HDS E 8/16-4 M kõige võimsam masin omas klassis ja samal ajal ka äärmiselt energiasäästlik. Selle säästlikkuse teevad võimalikuks muude asjade seas meie patenteeritud ökorežiim, mis vähendab töötemperatuuri maksimaalselt 85 kraadilt 60 kraadile, samuti uus boileri isolatsioon, mis vähendab masina energiatarvet ooterežiimis 40% võrra. Kõrge töötemperatuur (kuni 85 °C) on eriti kasulik rasvase ja õlise mustuse korral, kusjuures tänu servojuhtimisele saab kuni 80-kraadise töötemperatuuri säilitada isegi pideva töötamise ajal. Kärcheri uued innovatsioonid, nagu EASY!Force kõrgsurvepüstol ja EASY!Lock kiirvabastusega kinnitid hõlbustavad operaatorite ja teiste kasutajate tööd: EASY! Forcekõrgsurvepüstol kasutab ära kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, et vähendada hoidejõudu nullini, seevastu EASY!Lock kiirvabastusega kinnitid võimaldavad käsitsemist, mis on viis korda kiirem kui tavapäraste keermesühenduste korral, vähendamata tugevust või vastupidavust.
Omadused ja tulu
Väga energiatõhus, suureks kulusäästuks
- Väga tõhus isoleermaterjal säästab ooterežiimis kuni 40% energiat.
- Unikaalne režiim eco!efficiency
Kõrge töötemperatuur
- Suur kuumaveepaak (maksimaalselt 85 °C).
- Täiskoormusel ja pidevalt töötades kuni 58 °C, servojuhtimisega 80 °C.
Säästa energiat ja aega: Kõrgsurve pesupüstol EASY!Force ja EASY!Lock kiirlukustussüsteem
- Lõpuks ometi – tee tööd, aga ära väsi ära: kõrgsurve pesupüstol EASY!Force.
- EASY!Lock kiirlukustussüsteem: vastupidav ja jõuline. Ja viis korda kiirem kui kruvidega kinnitamine.
Servojuhtimine
- Lisatarvikutesse jõuab palju kõrgem temperatuur
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|300 - 760
|Töörõhk (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Temperatuur (etteanne 12 °C) (°C)
|min. 58 - max. 85
|Ühendusvõimsus (kW)
|41,5
|Toitejuhe (m)
|5
|Kütteväljund (kW)
|36
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|123,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|134,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force Advanced
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
- Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 6, 250 bar
- Pihustusotsik: 1050 mm
- Survedüüs
Seadmed
- Heitmevaba elektriküte
- Indikaatortuledega juhtpaneel
- Survekatkestus
- 2 pesuaine paaki
- Servojuhtimine
Kasutusvaldkonnad
- Elektriküttega kuuma vee kõrgsurvepesur heitgaasideta töötamiseks siseruumides
