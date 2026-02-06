Seal, kus heitgaase ei soovita või need on isegi seadusega keelatud, on meie elektriküttega kuuma vee kõrgsurvepesurid valikmasinad. Tänu 36-kilovatisele kütteväljundile on HDS E 8/16-4 M kõige võimsam masin omas klassis ja samal ajal ka äärmiselt energiasäästlik. Selle säästlikkuse teevad võimalikuks muude asjade seas meie patenteeritud ökorežiim, mis vähendab töötemperatuuri maksimaalselt 85 kraadilt 60 kraadile, samuti uus boileri isolatsioon, mis vähendab masina energiatarvet ooterežiimis 40% võrra. Kõrge töötemperatuur (kuni 85 °C) on eriti kasulik rasvase ja õlise mustuse korral, kusjuures tänu servojuhtimisele saab kuni 80-kraadise töötemperatuuri säilitada isegi pideva töötamise ajal. Kärcheri uued innovatsioonid, nagu EASY!Force kõrgsurvepüstol ja EASY!Lock kiirvabastusega kinnitid hõlbustavad operaatorite ja teiste kasutajate tööd: EASY! Forcekõrgsurvepüstol kasutab ära kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, et vähendada hoidejõudu nullini, seevastu EASY!Lock kiirvabastusega kinnitid võimaldavad käsitsemist, mis on viis korda kiirem kui tavapäraste keermesühenduste korral, vähendamata tugevust või vastupidavust.