HDS 10/21-4 M on üks võimsamaid kuuma vee kõrgsurvepesureid keskklassis ning avaldab muljet ka oma ergonoomika ja kõrge kasutajasõbralikkusega. Selle madala kiirusega, 4-pooluseline ja vesijahutusega elektrimootor, jõuline 3-kolviline keraamilise kolviga aksiaalpump ja ökonoomne eco!efficiency režiim tagavad samaaegselt maksimaalse jõudluse ning usaldusväärse, ökonoomse töö. Energiasäästlik EASY!Force Advanced HP päästikupüstol servojuhtimisega ja 1050-millimeetrine patenteeritud düüsitehnoloogiaga pihustustoru ning EASY!Lock kiirkinnitused on samuti väsimatuks ja aega säästvaks tööks standardvarustuses. Ka paljud muud seadmed ja jõudluse üksikasjad on muljetavaldavad, näiteks optimeeritud põletitehnoloogia, 2 pesuainepaaki, mugav liikuvus, ulatuslik ohutustehnoloogia, lihtne juhtimine ühe lülitiga või nutikad tarvikute hoiustamisvõimalused.