Kõrgsurvepesur HDS 10/21-4 M

Kasutajasõbralik võimas kuuma vee kõrgsurvepesur 4-pooluselise, vesijahutusega elektrimootori, ökonoomse öko!efektiivsuse režiimi ja 2 pesuainepaagiga.

HDS 10/21-4 M on üks võimsamaid kuuma vee kõrgsurvepesureid keskklassis ning avaldab muljet ka oma ergonoomika ja kõrge kasutajasõbralikkusega. Selle madala kiirusega, 4-pooluseline ja vesijahutusega elektrimootor, jõuline 3-kolviline keraamilise kolviga aksiaalpump ja ökonoomne eco!efficiency režiim tagavad samaaegselt maksimaalse jõudluse ning usaldusväärse, ökonoomse töö. Energiasäästlik EASY!Force Advanced HP päästikupüstol servojuhtimisega ja 1050-millimeetrine patenteeritud düüsitehnoloogiaga pihustustoru ning EASY!Lock kiirkinnitused on samuti väsimatuks ja aega säästvaks tööks standardvarustuses. Ka paljud muud seadmed ja jõudluse üksikasjad on muljetavaldavad, näiteks optimeeritud põletitehnoloogia, 2 pesuainepaaki, mugav liikuvus, ulatuslik ohutustehnoloogia, lihtne juhtimine ühe lülitiga või nutikad tarvikute hoiustamisvõimalused.

Omadused ja tulu
Väga tõhus
Ökorežiimis olles töötab masin maksimaalse veevoolu hulgaga kõige ökonoomsemas temperatuurivahemikus (60°C). Põlemistsüklid on optimeeritud, et vähendada kütusetarbimist täiskoormusel kuni 20%.
Lai valik EASY!Lock tarvikuid
EASY!Force Advanced väsimatuks tööks ilma hoidejõuta. Rõhku ja veekogust saab reguleerida Servo Control-iga, mis asub toru ja püstoli vahel. Pöörlev 1050 mm roostevabast terasest toru.
Maksimaalne tõhusus
Väga efektiivne, järeleproovitud „Valmistatud Saksamaal“ põleti tehnoloogia. 4-pooluseline elektrimootor kolmekolvilise telgpumbaga. Vesijahutusega mootor suure jõudluse ja vastupidavuse tagamiseks
Töökindlus
  • Lihtsalt ligipääsetav veefilter kaitseb pumpa vees olevate mustuseosakeste eest.
  • Ohutusklapp, veekatkestuse ja kütuse lõppemise hoiatussüsteem tagavad seadme kasutusohutuse.
  • Summutussüsteem (SDS) hajutab kõrgsurvesüsteemis vibratsiooni ja rõhuimpulsid.
Mitu panipaika tarvikute jaoks
  • Seadmel olev praktiline lisatarvikute hoidik. Sisaldab kahte konksu imemisvooliku ja toitejuhtme jaoks.
  • Avar panipaik pesuainete, kinnaste, tööriistade jaoks.
Väikesed majafassaadid
  • Lihtne vahetada pesuaine 1 ja 2 paakide vahel.
  • Puhastusaine täpse doseerimise süsteem koos loputusfunktsiooniga.
Mobiilne
  • Suured kummirattad ja pöörlevad juhtrullikud.
  • Integreeritud abiseade, mis aitab masinat vaevata takistust (astmetest, äärekividest) üles tõsta.
  • Lükkesangad võimaldavad masinat lihtsasti transportida ja manööverdada.
Juhtnuppude lihtne kasutamine
  • Üks lüliti kõikide funktsioonide jaoks.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 3
Pinge (V) 400
Sagedus (Hz) 50
Vooluhulk (l/h) 500 - 1000
Töörõhk (bar/MPa) 30 - 210 / 3 - 21
Temperatuur (etteanne 12 °C) (°C) min. 80 - max. 155
Ühendusvõimsus (kW) 8
Kütteõli tarbimine, täiskoormus (kg/h) 7,3
Kütteõli tarbimine, režiimis eco!efficiency (kg/h) 5,8
Toitejuhe (m) 5
Kütusepaak (l) 25
Kaal ( lisatarvikutega) (kg) 160,2
Kaal, sh pakend (kg) 170,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1330 x 750 x 1060

Scope of supply

  • Pesupüstol: EASY!Force Advanced
  • Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
  • Kõrgsurvevooliku tüüp: Pika kasutuseaga
  • Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 8, 400 bar
  • Pihustusotsik: 1050 mm
  • Survedüüs
  • Servojuhtimine

Seadmed

  • Puhastusvahendi funktsioon: 20 + 10 l paak
  • ANTI!Twist
  • Pesuaine, katlakivieemaldi ja kütusepaaki saab täita väljastpoolt
  • Indikaatortuledega juhtpaneel
  • Survekatkestus
  • Polaarsust muudetav pistik (3~)
  • 2 pesuaine paaki
  • Kuivalt töötamise kaitse
Kasutusvaldkonnad
  • Sõidukite puhastamine
  • Seadmete ja masinate puhastamine
  • Töökodade puhastamine
  • Pindade puhastamine välitingimustes
  • Teenindusjaamade puhastamine
  • Fassaadide puhastamine
  • Ujumisbasseinide puhastamine
  • Spordirajatiste puhastamine
  • Puhastamine tootmisprotsesside käigus
  • Tootmissüsteemide puhastamine
