Kõrgsurvepesur HDS 10/21-4 M
Kasutajasõbralik võimas kuuma vee kõrgsurvepesur 4-pooluselise, vesijahutusega elektrimootori, ökonoomse öko!efektiivsuse režiimi ja 2 pesuainepaagiga.
HDS 10/21-4 M on üks võimsamaid kuuma vee kõrgsurvepesureid keskklassis ning avaldab muljet ka oma ergonoomika ja kõrge kasutajasõbralikkusega. Selle madala kiirusega, 4-pooluseline ja vesijahutusega elektrimootor, jõuline 3-kolviline keraamilise kolviga aksiaalpump ja ökonoomne eco!efficiency režiim tagavad samaaegselt maksimaalse jõudluse ning usaldusväärse, ökonoomse töö. Energiasäästlik EASY!Force Advanced HP päästikupüstol servojuhtimisega ja 1050-millimeetrine patenteeritud düüsitehnoloogiaga pihustustoru ning EASY!Lock kiirkinnitused on samuti väsimatuks ja aega säästvaks tööks standardvarustuses. Ka paljud muud seadmed ja jõudluse üksikasjad on muljetavaldavad, näiteks optimeeritud põletitehnoloogia, 2 pesuainepaaki, mugav liikuvus, ulatuslik ohutustehnoloogia, lihtne juhtimine ühe lülitiga või nutikad tarvikute hoiustamisvõimalused.
Omadused ja tulu
Väga tõhusÖkorežiimis olles töötab masin maksimaalse veevoolu hulgaga kõige ökonoomsemas temperatuurivahemikus (60°C). Põlemistsüklid on optimeeritud, et vähendada kütusetarbimist täiskoormusel kuni 20%.
Lai valik EASY!Lock tarvikuidEASY!Force Advanced väsimatuks tööks ilma hoidejõuta. Rõhku ja veekogust saab reguleerida Servo Control-iga, mis asub toru ja püstoli vahel. Pöörlev 1050 mm roostevabast terasest toru.
Maksimaalne tõhususVäga efektiivne, järeleproovitud „Valmistatud Saksamaal“ põleti tehnoloogia. 4-pooluseline elektrimootor kolmekolvilise telgpumbaga. Vesijahutusega mootor suure jõudluse ja vastupidavuse tagamiseks
Töökindlus
- Lihtsalt ligipääsetav veefilter kaitseb pumpa vees olevate mustuseosakeste eest.
- Ohutusklapp, veekatkestuse ja kütuse lõppemise hoiatussüsteem tagavad seadme kasutusohutuse.
- Summutussüsteem (SDS) hajutab kõrgsurvesüsteemis vibratsiooni ja rõhuimpulsid.
Mitu panipaika tarvikute jaoks
- Seadmel olev praktiline lisatarvikute hoidik. Sisaldab kahte konksu imemisvooliku ja toitejuhtme jaoks.
- Avar panipaik pesuainete, kinnaste, tööriistade jaoks.
Väikesed majafassaadid
- Lihtne vahetada pesuaine 1 ja 2 paakide vahel.
- Puhastusaine täpse doseerimise süsteem koos loputusfunktsiooniga.
Mobiilne
- Suured kummirattad ja pöörlevad juhtrullikud.
- Integreeritud abiseade, mis aitab masinat vaevata takistust (astmetest, äärekividest) üles tõsta.
- Lükkesangad võimaldavad masinat lihtsasti transportida ja manööverdada.
Juhtnuppude lihtne kasutamine
- Üks lüliti kõikide funktsioonide jaoks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|500 - 1000
|Töörõhk (bar/MPa)
|30 - 210 / 3 - 21
|Temperatuur (etteanne 12 °C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Ühendusvõimsus (kW)
|8
|Kütteõli tarbimine, täiskoormus (kg/h)
|7,3
|Kütteõli tarbimine, režiimis eco!efficiency (kg/h)
|5,8
|Toitejuhe (m)
|5
|Kütusepaak (l)
|25
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|160,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|170,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force Advanced
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
- Kõrgsurvevooliku tüüp: Pika kasutuseaga
- Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 8, 400 bar
- Pihustusotsik: 1050 mm
- Survedüüs
- Servojuhtimine
Seadmed
- Puhastusvahendi funktsioon: 20 + 10 l paak
- ANTI!Twist
- Pesuaine, katlakivieemaldi ja kütusepaaki saab täita väljastpoolt
- Indikaatortuledega juhtpaneel
- Survekatkestus
- Polaarsust muudetav pistik (3~)
- 2 pesuaine paaki
- Kuivalt töötamise kaitse
Kasutusvaldkonnad
- Sõidukite puhastamine
- Seadmete ja masinate puhastamine
- Töökodade puhastamine
- Pindade puhastamine välitingimustes
- Teenindusjaamade puhastamine
- Fassaadide puhastamine
- Ujumisbasseinide puhastamine
- Spordirajatiste puhastamine
- Puhastamine tootmisprotsesside käigus
- Tootmissüsteemide puhastamine
