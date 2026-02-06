Kõrgsurvepesur HDS 9/20-4 Classic
Usaldusväärne, lihtsalt käsitsetav kuumavee kõrgsurvepesur, millel on suurepärane hinna ja kvaliteedi suhe ning mis on varustatud kvaliteetse kolbpumbaga ja tugeva torukujulise terasraamiga.
Tänu oma järeleproovitud, eriti võimsatele ja usaldusväärsetele komponentidele paistab Kärcheri kuumavee kõrgsurvepesur HDS 9/20-4 M Classic silma äärmiselt lihtsa käsitsemise, kerge hoolduse ja parimate puhastustulemustega. Tugev kolbpump, mis on veefiltri abil kaitstud saastumise eest, ja madala kiirusega 4-pooluseline elektrimootor tagavad suure jõudluse ning pikaajalise töö. Tänu avatud disainile on kõigile olulistele komponentidele väga lihtne ligi pääseda, samas kui tugev torukujuline terasraam tagab maksimaalse kaitse. See teeb HDS 9/20-4 M Classic mudeli sobivaks kõige nõudlikumatele töödele rasketes tingimustes, näiteks ehitusplatsidel või põllumajanduses. Integreeritud kraanakonksud ja suured, torkekindlad rattad hõlbustavad transporti töökohta ja tagasi. See keskklassi masin on standardvarustuses varustatud ka järeleproovitud Classic kõrgsurve-püstoliga, 30-liitrise kütusepaagiga väga pikkade puhastustööde jaoks ning praktiliste lisavarustuse hoidmisvõimalustega.
Omadused ja tulu
Töökindel ja vastupidavTöökindel torudest terasraam kaitseb masinat kahjustuste eest. Hea ligipääsetavus seadme hooldamiseks
UsaldusväärsusVastupidav Kärcheri kvaliteetne väntvõlliga pump Tõestatud ohutustehnoloogia nagu termo- ja ohutusventiil ning veefilter.
Effektiivne põleti ehitusKõrge efektiivsus madala emissiooniga ja pika elueaga Pika tööajaga tänu 30-L kütusepaagile Ökorežiimis olles töötab masin maksimaalse veevoolu hulgaga kõige ökonoomsemas temperatuurivahemikus (60°C).
Esmaklassiline liikuvus
- Torkekindlad suured rattad ohutuks manööverdamiseks ebatasastel pindadel
- Kraanakonksuga lihtsaks transpordiks
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|300 - 900
|Töörõhk (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Temperatuur (etteanne 12 °C) (°C)
|max. 80
|Ühendusvõimsus (kW)
|7
|Kütteõli tarbimine, täiskoormus (kg/h)
|5,8
|Kütteõli tarbimine, režiimis eco!efficiency (kg/h)
|4,7
|Toitejuhe (m)
|5
|Kütusepaak (l)
|30
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|124
|Kaal, sh pakend (kg)
|134
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1075 x 722 x 892
Scope of supply
- Pesupüstol: Standard
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
- Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 8, 315 bar
- Pihustusotsik: 1050 mm
- Survedüüs
Seadmed
- ANTI!Twist
- Survekatkestus
- Polaarsust muudetav pistik (3~)
Kasutusvaldkonnad
- Sõidukite puhastamine
- Seadmete ja masinate puhastamine
- Töökodade puhastamine
- Pindade puhastamine välitingimustes
- Teenindusjaamade puhastamine
- Fassaadide puhastamine
- Ujumisbasseinide puhastamine
- Spordirajatiste puhastamine
- Puhastamine tootmisprotsesside käigus
- Tootmissüsteemide puhastamine
