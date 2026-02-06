Tänu oma järeleproovitud, eriti võimsatele ja usaldusväärsetele komponentidele paistab Kärcheri kuumavee kõrgsurvepesur HDS 9/20-4 M Classic silma äärmiselt lihtsa käsitsemise, kerge hoolduse ja parimate puhastustulemustega. Tugev kolbpump, mis on veefiltri abil kaitstud saastumise eest, ja madala kiirusega 4-pooluseline elektrimootor tagavad suure jõudluse ning pikaajalise töö. Tänu avatud disainile on kõigile olulistele komponentidele väga lihtne ligi pääseda, samas kui tugev torukujuline terasraam tagab maksimaalse kaitse. See teeb HDS 9/20-4 M Classic mudeli sobivaks kõige nõudlikumatele töödele rasketes tingimustes, näiteks ehitusplatsidel või põllumajanduses. Integreeritud kraanakonksud ja suured, torkekindlad rattad hõlbustavad transporti töökohta ja tagasi. See keskklassi masin on standardvarustuses varustatud ka järeleproovitud Classic kõrgsurve-püstoliga, 30-liitrise kütusepaagiga väga pikkade puhastustööde jaoks ning praktiliste lisavarustuse hoidmisvõimalustega.