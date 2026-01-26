Võimas kompaktklassi kuuluv kuuma vee kõrgsurvepesur Kärcherilt: ainulaadse ökorežiimiga eco!efficiency kõrgsurvepesur HDS 6/14 C ühildab ökonoomse ja keskkonnasõbraliku puhastuse ning esmaklassilise kasutusmugavuse. Kõrgsurve pesupüstoli EASY!Force puhul kasutatakse ära kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, vähendades püstoli hoidmiseks vajaliku jõu nullini, ning kiirvabastusega liitmikud EASY!Lock muudavad käsitsemise viis korda kiiremaks kui tavaliste kruviühenduste korral, tegemata järeleandmisi vastupidavuse või kasutusea osas. Seadet on võimalik kasutada vaid ühe intuitiivse nupu abil. Suured rattad ja juhtrullik tagavad sujuva liikuvuse, samas kui vastupidav raam koos integreeritud kütuse- ja puhastusvahendi paagiga peab hõlpsasti vastu ka suurema koormusega kasutamisele. Selle ühefaasilise seadme nutikat kontseptsiooni täiustavad ka praktilised hoidikud lisatarvikute, otsakute jne.