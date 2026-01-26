Kõrgsurvepesur HDS 6/14 C
Kärcheri ühefaasiline kuuma vee kõrgsurvepesur HDS 6/14 C ökorežiimi eco!efficiency ja pesupüstoliga EASY!Force. Seadet saab lihtsasti kasutada vaid ühe nupu abil.
Võimas kompaktklassi kuuluv kuuma vee kõrgsurvepesur Kärcherilt: ainulaadse ökorežiimiga eco!efficiency kõrgsurvepesur HDS 6/14 C ühildab ökonoomse ja keskkonnasõbraliku puhastuse ning esmaklassilise kasutusmugavuse. Kõrgsurve pesupüstoli EASY!Force puhul kasutatakse ära kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, vähendades püstoli hoidmiseks vajaliku jõu nullini, ning kiirvabastusega liitmikud EASY!Lock muudavad käsitsemise viis korda kiiremaks kui tavaliste kruviühenduste korral, tegemata järeleandmisi vastupidavuse või kasutusea osas. Seadet on võimalik kasutada vaid ühe intuitiivse nupu abil. Suured rattad ja juhtrullik tagavad sujuva liikuvuse, samas kui vastupidav raam koos integreeritud kütuse- ja puhastusvahendi paagiga peab hõlpsasti vastu ka suurema koormusega kasutamisele. Selle ühefaasilise seadme nutikat kontseptsiooni täiustavad ka praktilised hoidikud lisatarvikute, otsakute jne.
Omadused ja tulu
ÖkonoomneÖkorežiim eco!efficiency - ökonoomne ja keskkonnasõbralik, isegi pärast pikka kasutusiga Vähendab kütusetarbimist ja CO2 heitmeid 20% võrra. Puhastusaine täpse doseerimise süsteem koos loputusfunktsiooniga.
KasutuslihtsusIntuitiivne töö vaid ühe lüliti abil. Paagi suur ava koos täitešahtiga. Süsteemi hoolduspudelit saab mugavalt vahetada väljastpoolt.
HoiustamineLukustatav lisatarvikute hoidik otsikute, tööriistade jne jaoks. Toitejuhtme ja kõrgsurvevooliku hoiustamiskonksud. Pesutoru integreeritud hoidja seadme hõlpsaks transportimiseks.
Usaldusväärsus
- Summutussüsteem (SDS) hajutab kõrgsurvesüsteemis vibratsiooni ja rõhuimpulsid.
- Suur veefilter kaitseb pumpa kahjustuste eest
- Veepehmendussüsteem kaitseb spiraalset küttekeha katlakivi tekke eest.
Mobiilsus
- Suured rattad ja juhtrullikud
- Raamil asetsevad suured integreeritud käepidemed.
- Integreeritud kallutusseade võimaldab masinat vaevata ümber takistuste (trepid, äärekivid) manööverdada.
Säästa energiat ja aega: Kõrgsurve pesupüstol EASY!Force ja EASY!Lock kiirlukustussüsteem
- Lõpuks ometi – tee tööd, aga ära väsi ära: kõrgsurve pesupüstol EASY!Force.
- EASY!Lock kiirlukustussüsteem: vastupidav ja jõuline. Ja viis korda kiirem kui kruvidega kinnitamine.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|230
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|240 - 560
|Töörõhk (bar/MPa)
|30 - 140 / 3 - 14
|Temperatuur (etteanne 12 °C) (°C)
|max. 80
|Ühendusvõimsus (kW)
|3,6
|Kütteõli tarbimine, täiskoormus (kg/h)
|3,5
|Kütteõli tarbimine, režiimis eco!efficiency (kg/h)
|2,8
|Toitejuhe (m)
|5
|Kütusepaak (l)
|15
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|100
|Kaal, sh pakend (kg)
|108,7
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1060 x 650 x 920
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force Advanced
- Pihustusotsik: 1050 mm
- Survedüüs
Seadmed
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
- Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 6, 250 bar
- Süsteem Soft Damping System (SDS)
- Survekatkestus
- Integreeritud kütuse- ja pesuaine paak
Kasutusvaldkonnad
- Sõidukite puhastamine
- Seadmete ja masinate puhastamine
- Töökodade puhastamine
- Pindade puhastamine välitingimustes
- Teenindusjaamade puhastamine
- Fassaadide puhastamine
- Ujumisbasseinide puhastamine
- Spordirajatiste puhastamine
- Puhastamine tootmisprotsesside käigus
- Tootmissüsteemide puhastamine
