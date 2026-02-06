Kvaliteet, ergonoomika ja kasutajasõbralikkus: HDS 6/15 C on võimas ühefaasiline kuumavee kõrgsurvepesur kompaktses klassis õhkjahutusega mootori, ökonoomse eco!efficiency režiimi ja intuitiivse ühe nupuvajutusega juhtimisega. Vajaliku rõhu tekitab vastupidav kolme keraamilise kolviga aksiaalpump. EASY!Force Advanced kõrgsurvepüstol patenteeritud düüsitehnoloogia ja üle 1 meetri pikkuse terastoruga ning EASY!Lock kiirkinnitused tagavad ergonoomilise töö. Pehme summutussüsteem (SDS) vähendab vibratsiooni, et töö oleks vähem väsitav. Kuuma vee tehnoloogia lagundab tõhusalt isegi määrdeained ja vähendab pesuainete kasutamist, mida doseeritakse täpselt 15,5-liitrisest paagist. Rõhku ja veevoolu saab vastavalt ülesandele reguleerida. Hooldussõbralik HDS 6/15 C on mõeldud igapäevaseks kasutamiseks rasketes tingimustes. Katlakivieemaldusvõimalus, veefilter ja kaitseklapp kaitsevad tehnoloogiat. Vastupidav šassii kaitseb löökide eest, samas kui suured rattad ja juhtrull/ratas pakuvad kõrget manööverdusvõimet. Lisatarvikute jaoks on hoiustamisvõimalused.