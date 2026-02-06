Kõrgsurvepesur HDS 6/15 C
HDS 6/15 C ühefaasiline kuumavee kõrgsurvepesur kompakt klassis 3-kolvilise aksiaalse pumbaga, eco!efficiency režiimiga, intuitiivse ühe nupuvajutusega juhtimisega ja EASY!Force Advanced kõrgsurvepüstoliga."
Kvaliteet, ergonoomika ja kasutajasõbralikkus: HDS 6/15 C on võimas ühefaasiline kuumavee kõrgsurvepesur kompaktses klassis õhkjahutusega mootori, ökonoomse eco!efficiency režiimi ja intuitiivse ühe nupuvajutusega juhtimisega. Vajaliku rõhu tekitab vastupidav kolme keraamilise kolviga aksiaalpump. EASY!Force Advanced kõrgsurvepüstol patenteeritud düüsitehnoloogia ja üle 1 meetri pikkuse terastoruga ning EASY!Lock kiirkinnitused tagavad ergonoomilise töö. Pehme summutussüsteem (SDS) vähendab vibratsiooni, et töö oleks vähem väsitav. Kuuma vee tehnoloogia lagundab tõhusalt isegi määrdeained ja vähendab pesuainete kasutamist, mida doseeritakse täpselt 15,5-liitrisest paagist. Rõhku ja veevoolu saab vastavalt ülesandele reguleerida. Hooldussõbralik HDS 6/15 C on mõeldud igapäevaseks kasutamiseks rasketes tingimustes. Katlakivieemaldusvõimalus, veefilter ja kaitseklapp kaitsevad tehnoloogiat. Vastupidav šassii kaitseb löökide eest, samas kui suured rattad ja juhtrull/ratas pakuvad kõrget manööverdusvõimet. Lisatarvikute jaoks on hoiustamisvõimalused.
Omadused ja tulu
Väga tõhus
- Ökorežiim eco!efficiency - ökonoomne ja keskkonnasõbralik, isegi pärast pikka kasutusiga
- Vähendab kütusetarbimist ja CO2 heitmeid 20% võrra.
Lai valik EASY!Lock tarvikuid
- EASY!Force Advanced väsimatuks tööks ilma hoidejõuta.
- Pöörlev 1050 mm roostevabast terasest toru.
- Patenteeritud Kärcheri jõudüüs võib pakkuda kuni 40 protsenti suuremat löögijõudu kui tavalised düüsid.
Töökindlus
- Lihtsalt ligipääsetav veefilter kaitseb pumpa vees olevate mustuseosakeste eest.
- Ohutusklapp, veekatkestuse ja kütuse lõppemise hoiatussüsteem tagavad seadme kasutusohutuse.
Usaldusväärsus
- Veepehmendussüsteem kaitseb spiraalset küttekeha katlakivi tekke eest.
- Summutussüsteem (SDS) hajutab kõrgsurvesüsteemis vibratsiooni ja rõhuimpulsid.
Mitu panipaika tarvikute jaoks
- Toitejuhtme ja kõrgsurvevooliku hoiustamiskonksud.
- Integreeritud otsikute hoiustamiskoht.
- Pesutoru integreeritud hoidja seadme hõlpsaks transportimiseks.
Väikesed majafassaadid
- Puhastusaine täpse doseerimise süsteem koos loputusfunktsiooniga.
- Paagi suur ava koos täitešahtiga.
Mobiilne
- Suured kummirattad ja pöörlevad juhtrullikud.
- Integreeritud kallutusseade võimaldab masinat vaevata ümber takistuste (trepid, äärekivid) manööverdada.
- Lükkesangad võimaldavad masinat lihtsasti transportida ja manööverdada.
Juhtnuppude lihtne kasutamine
- Intuitiivne töö vaid ühe lüliti abil.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|230
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|260 - 560
|Töörõhk (bar/MPa)
|30 - 150 / 3 - 15
|Maksimaalne rõhk (bar)
|200
|Temperatuur (etteanne 12 °C) (°C)
|max. 80
|Ühendusvõimsus (kW)
|3,4
|Kütteõli tarbimine, täiskoormus (kg/h)
|3,1
|Kütteõli tarbimine, režiimis eco!efficiency (kg/h)
|2,5
|Toitejuhe (m)
|5
|Kütusepaak (l)
|15
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|101,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|110
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1066 x 650 x 920
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force Advanced
- Pihustusotsik: 1050 mm
- Survedüüs
Seadmed
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
- Survekatkestus
- Integreeritud kütuse- ja pesuaine paak
Kasutusvaldkonnad
- Sõidukite puhastamine
- Seadmete ja masinate puhastamine
- Töökodade puhastamine
- Pindade puhastamine välitingimustes
- Teenindusjaamade puhastamine
- Fassaadide puhastamine
- Ujumisbasseinide puhastamine
- Spordirajatiste puhastamine
- Puhastamine tootmisprotsesside käigus
- Tootmissüsteemide puhastamine
