Kõrgsurvepesur HDS 7/16 C *EU

Powerful HDS 7/16 C 3-phase hot water high-pressure cleaner in the compact class with eco!efficiency mode, intuitive single-button operation and EASY!Force Advanced high-pressure gun.

Võimas kolmefaasiline kuumavee-kõrgsurvepesur kompaktsarjas: HDS 7/16 C võimsa õhkjahutusega mootoriga, millel on eco!efficiency režiim. Vastupidav aksiaalpump kolme keraamilise kolviga loob kõrge rõhu. EASY!Force Advanced kõrgsurve-püstol patenteeritud düüsitehnoloogiaga ja EASY!Lock kiirkinnitustega tagavad ergonoomilise töö. Soft Damping System (SDS) vähendab vibratsiooni. Kuumavee tehnoloogia eemaldab tõhusalt isegi määrdeained ja vähendab puhastusvahendite kasutamist, mida doseeritakse täpselt 15,5-liitrisest paagist. Rõhku ja veevoolu saab vastavalt tööülesandele reguleerida. Hooldussõbralik HDS 7/16 C on mõeldud igapäevaseks kasutamiseks rasketes tingimustes. Katlakivieemaldamise võimalus, veefilter ja kaitseklapp kaitsevad tehnoloogiat. Vastupidav raam kaitseb löökide eest, samas kui suured rattad ja juhtrullik/rattas pakuvad suurt manööverdusvõimet. Lisatarvikute jaoks on integreeritud hoiustamisvõimalused.

Omadused ja tulu
Väga tõhus
  • Ökorežiim eco!efficiency - ökonoomne ja keskkonnasõbralik, isegi pärast pikka kasutusiga
  • Vähendab kütusetarbimist ja CO2 heitmeid 20% võrra.
Lai valik EASY!Lock tarvikuid
  • EASY!Force Advanced väsimatuks tööks ilma hoidejõuta.
  • Pöörlev 1050 mm roostevabast terasest toru.
  • Patenteeritud Kärcheri jõudüüs võib pakkuda kuni 40 protsenti suuremat löögijõudu kui tavalised düüsid.
Töökindlus
  • Lihtsalt ligipääsetav veefilter kaitseb pumpa vees olevate mustuseosakeste eest.
  • Ohutusklapp, veekatkestuse ja kütuse lõppemise hoiatussüsteem tagavad seadme kasutusohutuse.
Usaldusväärsus
  • Veepehmendussüsteem kaitseb spiraalset küttekeha katlakivi tekke eest.
  • Summutussüsteem (SDS) hajutab kõrgsurvesüsteemis vibratsiooni ja rõhuimpulsid.
Mitu panipaika tarvikute jaoks
  • Toitejuhtme ja kõrgsurvevooliku hoiustamiskonksud.
  • Integreeritud otsikute hoiustamiskoht.
  • Pesutoru integreeritud hoidja seadme hõlpsaks transportimiseks.
Väikesed majafassaadid
  • Puhastusaine täpse doseerimise süsteem koos loputusfunktsiooniga.
  • Paagi suur ava koos täitešahtiga.
Mobiilne
  • Suured kummirattad ja pöörlevad juhtrullikud.
  • Integreeritud kallutusseade võimaldab masinat vaevata ümber takistuste (trepid, äärekivid) manööverdada.
  • Lükkesangad võimaldavad masinat lihtsasti transportida ja manööverdada.
Juhtnuppude lihtne kasutamine
  • Intuitiivne töö vaid ühe lüliti abil.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 3
Pinge (V) 400
Sagedus (Hz) 50
Vooluhulk (l/h) 310 - 660
Töörõhk (bar/MPa) 30 - 160 / 3 - 16
Maksimaalne rõhk (bar) 220
Temperatuur (etteanne 12 °C) (°C) max. 80
Ühendusvõimsus (kW) 4,4
Kütteõli tarbimine, täiskoormus (kg/h) 3,6
Kütteõli tarbimine, režiimis eco!efficiency (g/h) 2,9
Toitejuhe (m) 5
Düüsi suurus 025
Kütusepaak (l) 15
Kaal ( lisatarvikutega) (kg) 111,4
Kaal, sh pakend (kg) 120
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1066 x 650 x 920

Scope of supply

  • Pesupüstol: EASY!Force Advanced
  • Pihustusotsik: 1050 mm
  • Survedüüs

Seadmed

  • Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
  • Süsteem Soft Damping System (SDS)
  • Survekatkestus
  • Integreeritud kütuse- ja pesuaine paak
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Sõidukite puhastamine
  • Seadmete ja masinate puhastamine
  • Töökodade puhastamine
  • Pindade puhastamine välitingimustes
  • Teenindusjaamade puhastamine
  • Fassaadide puhastamine
  • Ujumisbasseinide puhastamine
  • Spordirajatiste puhastamine
  • Puhastamine tootmisprotsesside käigus
  • Tootmissüsteemide puhastamine
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI

Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.