Võimas kolmefaasiline kuumavee-kõrgsurvepesur kompaktsarjas: HDS 7/16 C võimsa õhkjahutusega mootoriga, millel on eco!efficiency režiim. Vastupidav aksiaalpump kolme keraamilise kolviga loob kõrge rõhu. EASY!Force Advanced kõrgsurve-püstol patenteeritud düüsitehnoloogiaga ja EASY!Lock kiirkinnitustega tagavad ergonoomilise töö. Soft Damping System (SDS) vähendab vibratsiooni. Kuumavee tehnoloogia eemaldab tõhusalt isegi määrdeained ja vähendab puhastusvahendite kasutamist, mida doseeritakse täpselt 15,5-liitrisest paagist. Rõhku ja veevoolu saab vastavalt tööülesandele reguleerida. Hooldussõbralik HDS 7/16 C on mõeldud igapäevaseks kasutamiseks rasketes tingimustes. Katlakivieemaldamise võimalus, veefilter ja kaitseklapp kaitsevad tehnoloogiat. Vastupidav raam kaitseb löökide eest, samas kui suured rattad ja juhtrullik/rattas pakuvad suurt manööverdusvõimet. Lisatarvikute jaoks on integreeritud hoiustamisvõimalused.