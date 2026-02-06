Kõrgsurvepesur HDS 7/16 C *EU
Powerful HDS 7/16 C 3-phase hot water high-pressure cleaner in the compact class with eco!efficiency mode, intuitive single-button operation and EASY!Force Advanced high-pressure gun.
Võimas kolmefaasiline kuumavee-kõrgsurvepesur kompaktsarjas: HDS 7/16 C võimsa õhkjahutusega mootoriga, millel on eco!efficiency režiim. Vastupidav aksiaalpump kolme keraamilise kolviga loob kõrge rõhu. EASY!Force Advanced kõrgsurve-püstol patenteeritud düüsitehnoloogiaga ja EASY!Lock kiirkinnitustega tagavad ergonoomilise töö. Soft Damping System (SDS) vähendab vibratsiooni. Kuumavee tehnoloogia eemaldab tõhusalt isegi määrdeained ja vähendab puhastusvahendite kasutamist, mida doseeritakse täpselt 15,5-liitrisest paagist. Rõhku ja veevoolu saab vastavalt tööülesandele reguleerida. Hooldussõbralik HDS 7/16 C on mõeldud igapäevaseks kasutamiseks rasketes tingimustes. Katlakivieemaldamise võimalus, veefilter ja kaitseklapp kaitsevad tehnoloogiat. Vastupidav raam kaitseb löökide eest, samas kui suured rattad ja juhtrullik/rattas pakuvad suurt manööverdusvõimet. Lisatarvikute jaoks on integreeritud hoiustamisvõimalused.
Omadused ja tulu
Väga tõhus
- Ökorežiim eco!efficiency - ökonoomne ja keskkonnasõbralik, isegi pärast pikka kasutusiga
- Vähendab kütusetarbimist ja CO2 heitmeid 20% võrra.
Lai valik EASY!Lock tarvikuid
- EASY!Force Advanced väsimatuks tööks ilma hoidejõuta.
- Pöörlev 1050 mm roostevabast terasest toru.
- Patenteeritud Kärcheri jõudüüs võib pakkuda kuni 40 protsenti suuremat löögijõudu kui tavalised düüsid.
Töökindlus
- Lihtsalt ligipääsetav veefilter kaitseb pumpa vees olevate mustuseosakeste eest.
- Ohutusklapp, veekatkestuse ja kütuse lõppemise hoiatussüsteem tagavad seadme kasutusohutuse.
Usaldusväärsus
- Veepehmendussüsteem kaitseb spiraalset küttekeha katlakivi tekke eest.
- Summutussüsteem (SDS) hajutab kõrgsurvesüsteemis vibratsiooni ja rõhuimpulsid.
Mitu panipaika tarvikute jaoks
- Toitejuhtme ja kõrgsurvevooliku hoiustamiskonksud.
- Integreeritud otsikute hoiustamiskoht.
- Pesutoru integreeritud hoidja seadme hõlpsaks transportimiseks.
Väikesed majafassaadid
- Puhastusaine täpse doseerimise süsteem koos loputusfunktsiooniga.
- Paagi suur ava koos täitešahtiga.
Mobiilne
- Suured kummirattad ja pöörlevad juhtrullikud.
- Integreeritud kallutusseade võimaldab masinat vaevata ümber takistuste (trepid, äärekivid) manööverdada.
- Lükkesangad võimaldavad masinat lihtsasti transportida ja manööverdada.
Juhtnuppude lihtne kasutamine
- Intuitiivne töö vaid ühe lüliti abil.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|310 - 660
|Töörõhk (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Maksimaalne rõhk (bar)
|220
|Temperatuur (etteanne 12 °C) (°C)
|max. 80
|Ühendusvõimsus (kW)
|4,4
|Kütteõli tarbimine, täiskoormus (kg/h)
|3,6
|Kütteõli tarbimine, režiimis eco!efficiency (g/h)
|2,9
|Toitejuhe (m)
|5
|Düüsi suurus
|025
|Kütusepaak (l)
|15
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|111,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|120
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1066 x 650 x 920
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force Advanced
- Pihustusotsik: 1050 mm
- Survedüüs
Seadmed
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
- Süsteem Soft Damping System (SDS)
- Survekatkestus
- Integreeritud kütuse- ja pesuaine paak
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Sõidukite puhastamine
- Seadmete ja masinate puhastamine
- Töökodade puhastamine
- Pindade puhastamine välitingimustes
- Teenindusjaamade puhastamine
- Fassaadide puhastamine
- Ujumisbasseinide puhastamine
- Spordirajatiste puhastamine
- Puhastamine tootmisprotsesside käigus
- Tootmissüsteemide puhastamine
Lisatarvikud
