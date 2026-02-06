Kõige võimsam 3-faasiline kuumavee-kõrgsurvepesur kompaktsarjas: HDS 8/18-4 C, millel on eco!efficiency ja aurufunktsioon, avaldab muljet oma ergonoomika ja kasutajasõbralikkusega. Selle võimas 4-pooluseline mootor on vesijahutusega. Vastupidav aksiaalpump kolme keraamilise kolviga loob kõrge rõhu. EASY!Force Advanced kõrgsurve-püstol koos servo-juhtimisega rõhu ja veevoolu hõlpsaks reguleerimiseks, patenteeritud düüsitehnoloogiaga ja EASY!Lock kiirkinnitustega tagab ergonoomilise töö. Soft Damping System (SDS) vähendab vibratsiooni. Kuumavee tehnoloogia eemaldab tõhusalt isegi määrdeained ja vähendab puhastusvahendite kasutamist, mida doseeritakse täpselt 15,5-liitrisest paagist. Hooldussõbralik HDS 8/18-4 C on mõeldud igapäevaseks kasutamiseks rasketes tingimustes. Katlakivieemaldamise võimalus, veefilter ja kaitseklapp kaitsevad tehnoloogiat. Vastupidav raam kaitseb löökide eest, samas kui suured rattad ja juhtrullik/ratas pakuvad suurt manööverdusvõimet. Lisatarvikute jaoks on integreeritud hoiustamisvõimalused.