Kõrgsurvepesur HDS 8/18-4 C *EU
HDS 8/18-4 C, kõige võimsam 3-faasiline kuumavee-kõrgsurvepesur kompaktsarjas, eco!efficiency ja aurufunktsiooniga, 3-kolbilise aksiaal-pumbaga ja EASY!Force Advanced kõrgsurve-püstoliga.
Kõige võimsam 3-faasiline kuumavee-kõrgsurvepesur kompaktsarjas: HDS 8/18-4 C, millel on eco!efficiency ja aurufunktsioon, avaldab muljet oma ergonoomika ja kasutajasõbralikkusega. Selle võimas 4-pooluseline mootor on vesijahutusega. Vastupidav aksiaalpump kolme keraamilise kolviga loob kõrge rõhu. EASY!Force Advanced kõrgsurve-püstol koos servo-juhtimisega rõhu ja veevoolu hõlpsaks reguleerimiseks, patenteeritud düüsitehnoloogiaga ja EASY!Lock kiirkinnitustega tagab ergonoomilise töö. Soft Damping System (SDS) vähendab vibratsiooni. Kuumavee tehnoloogia eemaldab tõhusalt isegi määrdeained ja vähendab puhastusvahendite kasutamist, mida doseeritakse täpselt 15,5-liitrisest paagist. Hooldussõbralik HDS 8/18-4 C on mõeldud igapäevaseks kasutamiseks rasketes tingimustes. Katlakivieemaldamise võimalus, veefilter ja kaitseklapp kaitsevad tehnoloogiat. Vastupidav raam kaitseb löökide eest, samas kui suured rattad ja juhtrullik/ratas pakuvad suurt manööverdusvõimet. Lisatarvikute jaoks on integreeritud hoiustamisvõimalused.
Omadused ja tulu
Väga tõhus
- Ökorežiim eco!efficiency - ökonoomne ja keskkonnasõbralik, isegi pärast pikka kasutusiga
- Vähendab kütusetarbimist ja CO2 heitmeid 20% võrra.
Lai valik EASY!Lock tarvikuid
- EASY!Force Advanced väsimatuks tööks ilma hoidejõuta.
- Rõhku ja veekogust saab reguleerida Servo Control-iga, mis asub toru ja püstoli vahel.
- Pöörlev 1050 mm roostevabast terasest toru.
Töökindlus
- Lihtsalt ligipääsetav veefilter kaitseb pumpa vees olevate mustuseosakeste eest.
- Ohutusklapp, veekatkestuse ja kütuse lõppemise hoiatussüsteem tagavad seadme kasutusohutuse.
Usaldusväärsus
- Veepehmendussüsteem kaitseb spiraalset küttekeha katlakivi tekke eest.
- Summutussüsteem (SDS) hajutab kõrgsurvesüsteemis vibratsiooni ja rõhuimpulsid.
Mitu panipaika tarvikute jaoks
- Toitejuhtme ja kõrgsurvevooliku hoiustamiskonksud.
- Integreeritud otsikute hoiustamiskoht.
- Pesutoru integreeritud hoidja seadme hõlpsaks transportimiseks.
Väikesed majafassaadid
- Puhastusaine täpse doseerimise süsteem koos loputusfunktsiooniga.
- Paagi suur ava koos täitešahtiga.
Mobiilne
- Suured kummirattad ja pöörlevad juhtrullikud.
- Integreeritud kallutusseade võimaldab masinat vaevata ümber takistuste (trepid, äärekivid) manööverdada.
- Lükkesangad võimaldavad masinat lihtsasti transportida ja manööverdada.
Juhtnuppude lihtne kasutamine
- Intuitiivne töö vaid ühe lüliti abil.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|300 - 800
|Töörõhk (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Maksimaalne rõhk (bar)
|220
|Temperatuur (etteanne 12 °C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Ühendusvõimsus (kW)
|6
|Kütteõli tarbimine, täiskoormus (kg/h)
|5,2
|Kütteõli tarbimine, režiimis eco!efficiency (kg/h)
|4,2
|Toitejuhe (m)
|5
|Düüsi suurus
|025
|Kütusepaak (l)
|15
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|119,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|131,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1066 x 650 x 920
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force Advanced
- Pihustusotsik: 1050 mm
- Survedüüs
- Servojuhtimine
Seadmed
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
- Süsteem Soft Damping System (SDS)
- Survekatkestus
Kasutusvaldkonnad
- Sõidukite puhastamine
- Seadmete ja masinate puhastamine
- Töökodade puhastamine
- Pindade puhastamine välitingimustes
- Teenindusjaamade puhastamine
- Fassaadide puhastamine
- Ujumisbasseinide puhastamine
- Spordirajatiste puhastamine
- Puhastamine tootmisprotsesside käigus
- Tootmissüsteemide puhastamine
