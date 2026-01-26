HDS 5/11 U: see esmatasandi kuuma vee kõrgsurvepesur avaldab muljet oma nutika ja uuendusliku püstise disainiga. Seda tüüpi horisontaalsete masinate eeliseks on kergem kaal ja väga väikesed mõõtmed. Nii saab neid hõlpsasti transportida ka universaalkerega autos ning tänu suurtele ratastele ja lükkesangale on need äärmiselt hea liikuvusega ka ebatasastel pindadel. Äärmiselt hea puhastusjõudluse tagab kombinatsioon patenteeritud otsakutehnoloogiast, turboventilaatorist ja suurema jõudlusega pumbast. Kõrgsurvepüstol EASY!Force kasutab ära kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, et viia püstoli hoidmiseks kuluv jõud nullini, samas kui kiirvabastusega liitmik EASY!Lock võimaldab võrreldes tavaliste kruviühendustega kuni 5 korda kiiremat käsitsemist, suurendades nii seadme kasutusmugavust. Lisaks sellele on masinat äärmiselt lihtne kasutada ning sellel on hoidikud voolikule ja pesutorule.