Kõrgsurvepesur HDS 5/15 U
Kärcheri kuuma vee kõrgsurvepesur HDS 5/15 U on äärmiselt kompaktse, ergonoomiliselt nutika püstise disaini ning erakordse jõudlusega.
HDS 5/15 U: see esmatasandi kuuma vee kõrgsurvepesur avaldab muljet oma nutika ja uuendusliku püstise disainiga. Seda tüüpi horisontaalsete masinate eeliseks on kergem kaal ja väga väikesed mõõtmed. Nii saab neid hõlpsasti transportida ka universaalkerega autos ning tänu suurtele ratastele ja lükkesangale on need äärmiselt hea liikuvusega ka ebatasastel pindadel. Äärmiselt hea puhastusjõudluse tagab kombinatsioon patenteeritud otsakutehnoloogiast, turboventilaatorist ja suurema jõudlusega pumbast. Kõrgsurvepüstol EASY!Force kasutab ära kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, et viia püstoli hoidmiseks kuluv jõud nullini, samas kui kiirvabastusega liitmik EASY!Lock võimaldab võrreldes tavaliste kruviühendustega kuni 5 korda kiiremat käsitsemist, suurendades nii seadme kasutusmugavust. Lisaks sellele on masinat äärmiselt lihtne kasutada ning sellel on hoidikud voolikule ja pesutorule.
Omadused ja tulu
Uuenduslik püstine disainLihtne transportida üle trepimademete või treppide. Suured rattad sillutamata aladel sõitmiseks.
Väikese võrguavaga veefilterKaitseb kõrgsurvepumpa tõhusalt mustuse eest. Lihtne väljastpoolt eemaldada.
Kompaktne ehitusRuumisäästlik hoiustamine ja transport. Seadme võib transportimiseks pikali asetada, kuna sellel on lekkekindel pump ja kütusepaak. Sobib suurepäraselt väikestesse teenindussõidukitesse.
Säästa energiat ja aega: Kõrgsurve pesupüstol EASY!Force ja EASY!Lock kiirlukustussüsteem
- Lõpuks ometi – tee tööd, aga ära väsi ära: kõrgsurve pesupüstol EASY!Force.
- EASY!Lock kiirlukustussüsteem: vastupidav ja jõuline. Ja viis korda kiirem kui kruvidega kinnitamine.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|230
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|450
|Töörõhk (bar/MPa)
|150 / 15
|Temperatuur (°C)
|max. 80
|Ühendusvõimsus (kW)
|2,7
|Kütteõli tarbimine, täiskoormus (kg/h)
|2,4
|Kütusepaak (l)
|6,5
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|78
|Kaal, sh pakend (kg)
|86,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|618 x 618 x 994
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force Advanced
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
- Pihustusotsik: 840 mm
Seadmed
- Survekatkestus
Kasutusvaldkonnad
- Sõidukite puhastamine
- Seadmete ja masinate puhastamine
- Töökodade puhastamine
- Pindade puhastamine välitingimustes
- Teenindusjaamade puhastamine
- Fassaadide puhastamine
- Ujumisbasseinide puhastamine
- Spordirajatiste puhastamine
- Puhastamine tootmisprotsesside käigus
- Tootmissüsteemide puhastamine
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.