Kõrgsurvepesur HDS 5/15 UX
HDS 5/15 UX kuuma vee kõrgsurvepesur voolikurulli ja 15-meetrise voolikuga. Väga kompaktne, ergonoomiliselt kompleksne püstine disain koos erakordse võimsusega.
HDS 5/15 UX: kuuma vee kõrgsurvepesurite esmatasandi mudel avaldab muljet oma kompleksse ja uuendusliku püstise disainiga. Sellist tüüpi horisontaalne seadme disain annab tulemuseks kerge kaalu ja väga kompaktsed mõõtmed. Sellest tulenevalt on seda seadet väga lihtne transportida universaalautos ning suured rattad ja lükke/tõmbesang tagavad suurepärase liikuvuse ebaühtlastel pindadel. Patenteeritud otsikutehnoloogia, turboventilaatori, täiustatud pumba ökonoomsuse ja võimsa pesutoru kombinatsioon tagab äärmiselt tõhusa puhastusjõudluse. Kõrgsurve pesupüstoliga EASY!Force, mille puhul kasutatakse ära kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, mistõttu on päästiku all hoidmiseks vajalik jõud null, ning kiirlukustussüsteemidega EASY!Lock, mis muudavad seadme kokkupaneku ja lahtivõtmise viis korda kiiremaks kui tavaliste kruviühenduste puhul, on seadet väga mugav kasutada. Lihtne käsitsemine, vooliku ja pihustustoru hoiustamisvõimalused ja integreeritud voolikurull 15-meetrise kõrgsurvevoolikuga täiendavad seadme laialdast varustust.
Omadused ja tulu
Integreeritud voolikurullMugav ja turvaline kõrgsurvevooliku hoidik. Tagab ergonoomilise töö Vähendatud ettevalmistusaeg
Uuenduslik püstine disainLihtne transportida üle trepimademete või treppide. Suured rattad sillutamata aladel sõitmiseks.
Väikese võrguavaga veefilterKaitseb kõrgsurvepumpa tõhusalt mustuse eest. Lihtne väljastpoolt eemaldada.
Kompaktne ehitus
- Ruumisäästlik hoiustamine ja transport.
- Seadme võib transportimiseks pikali asetada, kuna sellel on lekkekindel pump ja kütusepaak.
- Sobib suurepäraselt väikestesse teenindussõidukitesse.
Säästa energiat ja aega: Kõrgsurve pesupüstol EASY!Force ja EASY!Lock kiirlukustussüsteem
- Lõpuks ometi – tee tööd, aga ära väsi ära: kõrgsurve pesupüstol EASY!Force.
- EASY!Lock kiirlukustussüsteem: vastupidav ja jõuline. Ja viis korda kiirem kui kruvidega kinnitamine.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|230
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|450
|Töörõhk (bar/MPa)
|150 / 15
|Temperatuur (°C)
|max. 80
|Ühendusvõimsus (kW)
|2,7
|Kütteõli tarbimine, täiskoormus (kg/h)
|2,4
|Kütusepaak (l)
|6,5
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|80,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|89,7
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|618 x 1163 x 994
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force Advanced
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 15 m
- Pihustusotsik: 840 mm
Seadmed
- Integreeritud kõrgsurvevooliku trummel
- Survekatkestus
Kasutusvaldkonnad
- Sõidukite puhastamine
- Seadmete ja masinate puhastamine
- Töökodade puhastamine
- Pindade puhastamine välitingimustes
- Teenindusjaamade puhastamine
- Fassaadide puhastamine
- Ujumisbasseinide puhastamine
- Spordirajatiste puhastamine
- Puhastamine tootmisprotsesside käigus
- Tootmissüsteemide puhastamine
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
