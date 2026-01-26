HDS 5/15 UX: kuuma vee kõrgsurvepesurite esmatasandi mudel avaldab muljet oma kompleksse ja uuendusliku püstise disainiga. Sellist tüüpi horisontaalne seadme disain annab tulemuseks kerge kaalu ja väga kompaktsed mõõtmed. Sellest tulenevalt on seda seadet väga lihtne transportida universaalautos ning suured rattad ja lükke/tõmbesang tagavad suurepärase liikuvuse ebaühtlastel pindadel. Patenteeritud otsikutehnoloogia, turboventilaatori, täiustatud pumba ökonoomsuse ja võimsa pesutoru kombinatsioon tagab äärmiselt tõhusa puhastusjõudluse. Kõrgsurve pesupüstoliga EASY!Force, mille puhul kasutatakse ära kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, mistõttu on päästiku all hoidmiseks vajalik jõud null, ning kiirlukustussüsteemidega EASY!Lock, mis muudavad seadme kokkupaneku ja lahtivõtmise viis korda kiiremaks kui tavaliste kruviühenduste puhul, on seadet väga mugav kasutada. Lihtne käsitsemine, vooliku ja pihustustoru hoiustamisvõimalused ja integreeritud voolikurull 15-meetrise kõrgsurvevoolikuga täiendavad seadme laialdast varustust.