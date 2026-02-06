Kõrgsurvepesur HDS 1000 Be
Välisest toiteallikast sõltumatu: küttega HDS 1000 Be kõrgsurve puhastussüsteem Honda bensiinimootori ja elektristarteriga. Disainitud nõudlikuks pidevaks kasutamiseks ja sobib kraanaga kasutamiseks.
Võimas küttega HDS 1000 Be kõrgsurve puhastussüsteem karmides tingimustes pidevaks kasutamiseks, kus puudub elektritoide. Tugev Honda bensiinimootor mugava elektristarteri ja automaatse kiirust vähendava seadmega mürataseme alandamiseks tööpauside ajal tagab maksimaalse sõltumatuse ning tugev raam, mis kaitseb kõiki osi, on disainitud seadme kasutamiseks kraana või kahveltõstukiga. Kõik osad on valmistatud kõrge kvaliteediga materjalidest. Näiteks kõrgsurvepump on varustatud messingist silindripea, roostevabast terasest klappide ja nikkel-kroomplaatidega roostevabast terasest kolbidega. Teedrajavad uued arendused nagu kõrgsurve pesupüstol EASY!Force ja kiirlukustussüsteemid EASY!Lock kuuluvad standardvarustusse. Kõrgsurve pesupüstoli EASY!Force puhul kasutatakse ära kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, mistõttu on päästiku all hoidmiseks vajalik jõud null, ning kiirlukustussüsteemid EASY!Lock tagavad viis korda kiirema käsitsemise kui tavalised kruviühendused, tegemata järeleandmisi vastupidavuse või tööea osas. Integreeritud rõhu ja veevooluhulga reguleerimissüsteem Servo Control juhtimissüsteemi kaudu vahetult kõrgsurve pesupüstolil võimaldab erinevate puhastusfunktsioonide optimaalset reguleerimist.
Omadused ja tulu
Optimaalne kasutuslihtsusÜlekuumenemise kaitse lülitab põleti automaatselt veekatkestuse korral välja. Ergonoomiline käepide suurendab kasutusmugavust.
Maksimaalne jõudlusSuure võimsusega põleti püstise kuumutusmähisega ja detonatsioonikindel pidev süüde. Tõrksa mustuse eemaldamiseks. Kaks integreeritud diisli- ja bensiinipaaki võimaldavad pikemaajalist töötamist.
Võimas bensiinimootorVastab heitgaasistandardile EU STAGE V. Elektriline starter seadme hõlpsaks käivitamiseks.
Kasutajasõbralik
- Ooterežiimis vähendatakse kiirust automaatselt. See kaitseb mootorit ja säästab energiat.
- Laadimine kraanaga on võimalik tänu tugevale torudest terasraamile.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Vooluhulk (l/h)
|450 - 900
|Töörõhk (bar/MPa)
|40 - 210 / 4 - 21
|Temperatuur (etteanne 12 °C) (°C)
|min. 80 - max. 98
|Kütteõli tarbimine, täiskoormus (kg/h)
|5,6
|Kütusepaak (l)
|34
|Kütused
|Bensiin / Diisel
|Ajami tüüp
|Bensiin
|Mootori tootja
|Honda
|Mootori tüüp
|GX 390
|Samaaegsete kasutajate arv
|1
|Mobiilsus
|Statsionaarne
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|175,7
|Kaal, sh pakend (kg)
|181,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1100 x 750 x 785
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force Advanced
- Survedüüs
- Servojuhtimine
Seadmed
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 15 m
- Kõrgsurvevooliku tüüp: Tippkvaliteet
- Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 8, 315 bar
- Puuri-tüüpi raam
- Elektristarter
- Vastupidav torujas terasraam, mis võimaldab seadme laadida ka kraanale
Videos
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.