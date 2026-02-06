Võimas küttega HDS 1000 Be kõrgsurve puhastussüsteem karmides tingimustes pidevaks kasutamiseks, kus puudub elektritoide. Tugev Honda bensiinimootor mugava elektristarteri ja automaatse kiirust vähendava seadmega mürataseme alandamiseks tööpauside ajal tagab maksimaalse sõltumatuse ning tugev raam, mis kaitseb kõiki osi, on disainitud seadme kasutamiseks kraana või kahveltõstukiga. Kõik osad on valmistatud kõrge kvaliteediga materjalidest. Näiteks kõrgsurvepump on varustatud messingist silindripea, roostevabast terasest klappide ja nikkel-kroomplaatidega roostevabast terasest kolbidega. Teedrajavad uued arendused nagu kõrgsurve pesupüstol EASY!Force ja kiirlukustussüsteemid EASY!Lock kuuluvad standardvarustusse. Kõrgsurve pesupüstoli EASY!Force puhul kasutatakse ära kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, mistõttu on päästiku all hoidmiseks vajalik jõud null, ning kiirlukustussüsteemid EASY!Lock tagavad viis korda kiirema käsitsemise kui tavalised kruviühendused, tegemata järeleandmisi vastupidavuse või tööea osas. Integreeritud rõhu ja veevooluhulga reguleerimissüsteem Servo Control juhtimissüsteemi kaudu vahetult kõrgsurve pesupüstolil võimaldab erinevate puhastusfunktsioonide optimaalset reguleerimist.