Kõrgsurvepesur HDS 1000 DE

Teedrajav EASY!Force kõrgsurve pesupüstol kuulub küttega HDS 1000 De kõrgsurve puhastussüsteemi standardvarustusse. Tugev raam on disainitud kraana või kahveltõstukiga kasutamiseks.

Tänu oma rohkele varustusele, võimsale Yanmari diiselmootorile ja tugevale torujale raamile suudab HDS 1000 De kõrgsurve puhastussüsteem tulla toime väljakutsetega, millega teised seadmed ei suuda toime tulla. Kõrge kvaliteediga osad – kõrgsurvepump on varustatud messingist silindripea, roostevabast terasest klappide ja nikkel-kroomplaatidega roostevabast terasest kolbidega – tagavad äärmiselt pika kasutusea isegi karmides tingimustes pideva kasutamise korral. Meie uus pesupüstol EASY!Force, mille puhul kasutatakse ära kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, mistõttu on päästiku all hoidmiseks vajalik jõud null, tagab pingutusteta töö ning meie patenteeritud kiirlukustussüsteemid EASY!Lock muudavad seadme kokkupaneku ja lahtivõtmise viis korda kiiremaks kui tavaliste kruviühenduste puhul, kuid on sama vastupidavad ja tugevad. Kõikehõlmav ohutusvarustus, mille hulka kuuluvad integreeritud kaitse katlakivi vastu (DGT), mis tagab joogivee võrgust eraldamise, erinevad ohutusklapid ning toite katkestamine madala õli-, vee- ja kütteõli taseme korral, tagab igal ajal masina valmisoleku. Tugev raam kaitseb seadme osi ja lihtsustab selle transportimist.

Omadused ja tulu
Kõrgsurvepesur HDS 1000 DE: Optimaalne kasutuslihtsus
Ülekuumenemise kaitse lülitab põleti automaatselt veekatkestuse korral välja. Ergonoomiline käepide suurendab kasutusmugavust.
Kõrgsurvepesur HDS 1000 DE: Maksimaalne jõudlus
Suure võimsusega põleti püstise kuumutusmähisega ja detonatsioonikindel pidev süüde. Tõrksa mustuse eemaldamiseks. Kaks integreeritud diisli- ja bensiinipaaki võimaldavad pikemaajalist töötamist.
Kõrgsurvepesur HDS 1000 DE: Ökonoomne diislikütuse jõul töötav sisepõlemismootor.
Vastab heitgaasistandardile EU STAGE V. Elektriline starter seadme hõlpsaks käivitamiseks.
Kasutajasõbralik
  • Ooterežiimis vähendatakse kiirust automaatselt. See kaitseb mootorit ja säästab energiat.
  • Laadimine kraanaga on võimalik tänu tugevale torudest terasraamile.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Vooluhulk (l/h) 450 - 900
Töörõhk (bar/MPa) 40 - 200 / 4 - 20
Temperatuur (etteanne 12 °C) (°C) min. 80 - max. 98
Kütteõli tarbimine, täiskoormus (kg/h) 5,6
Düüsi suurus 048
Kütusepaak (l) 34
Kütused Kergõli / Diisel
Ajami tüüp Diisel
Mootori tootja Yanmar
Mootori tüüp L 100 V
Samaaegsete kasutajate arv 1
Mobiilsus Statsionaarne
Kaal ( lisatarvikutega) (kg) 188,3
Kaal, sh pakend (kg) 194,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1100 x 750 x 785

Scope of supply

  • Pesupüstol: EASY!Force Advanced
  • Survedüüs
  • Servojuhtimine

Seadmed

  • Kõrgsurvevooliku pikkus: 15 m
  • Kõrgsurvevooliku tüüp: Tippkvaliteet
  • Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 8, 315 bar
  • Puuri-tüüpi raam
  • Elektristarter
  • Vastupidav torujas terasraam, mis võimaldab seadme laadida ka kraanale
