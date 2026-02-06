Tänu oma rohkele varustusele, võimsale Yanmari diiselmootorile ja tugevale torujale raamile suudab HDS 1000 De kõrgsurve puhastussüsteem tulla toime väljakutsetega, millega teised seadmed ei suuda toime tulla. Kõrge kvaliteediga osad – kõrgsurvepump on varustatud messingist silindripea, roostevabast terasest klappide ja nikkel-kroomplaatidega roostevabast terasest kolbidega – tagavad äärmiselt pika kasutusea isegi karmides tingimustes pideva kasutamise korral. Meie uus pesupüstol EASY!Force, mille puhul kasutatakse ära kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, mistõttu on päästiku all hoidmiseks vajalik jõud null, tagab pingutusteta töö ning meie patenteeritud kiirlukustussüsteemid EASY!Lock muudavad seadme kokkupaneku ja lahtivõtmise viis korda kiiremaks kui tavaliste kruviühenduste puhul, kuid on sama vastupidavad ja tugevad. Kõikehõlmav ohutusvarustus, mille hulka kuuluvad integreeritud kaitse katlakivi vastu (DGT), mis tagab joogivee võrgust eraldamise, erinevad ohutusklapid ning toite katkestamine madala õli-, vee- ja kütteõli taseme korral, tagab igal ajal masina valmisoleku. Tugev raam kaitseb seadme osi ja lihtsustab selle transportimist.