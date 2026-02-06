Kõrgsurvepesur HDS 1000 DE
Teedrajav EASY!Force kõrgsurve pesupüstol kuulub küttega HDS 1000 De kõrgsurve puhastussüsteemi standardvarustusse. Tugev raam on disainitud kraana või kahveltõstukiga kasutamiseks.
Tänu oma rohkele varustusele, võimsale Yanmari diiselmootorile ja tugevale torujale raamile suudab HDS 1000 De kõrgsurve puhastussüsteem tulla toime väljakutsetega, millega teised seadmed ei suuda toime tulla. Kõrge kvaliteediga osad – kõrgsurvepump on varustatud messingist silindripea, roostevabast terasest klappide ja nikkel-kroomplaatidega roostevabast terasest kolbidega – tagavad äärmiselt pika kasutusea isegi karmides tingimustes pideva kasutamise korral. Meie uus pesupüstol EASY!Force, mille puhul kasutatakse ära kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, mistõttu on päästiku all hoidmiseks vajalik jõud null, tagab pingutusteta töö ning meie patenteeritud kiirlukustussüsteemid EASY!Lock muudavad seadme kokkupaneku ja lahtivõtmise viis korda kiiremaks kui tavaliste kruviühenduste puhul, kuid on sama vastupidavad ja tugevad. Kõikehõlmav ohutusvarustus, mille hulka kuuluvad integreeritud kaitse katlakivi vastu (DGT), mis tagab joogivee võrgust eraldamise, erinevad ohutusklapid ning toite katkestamine madala õli-, vee- ja kütteõli taseme korral, tagab igal ajal masina valmisoleku. Tugev raam kaitseb seadme osi ja lihtsustab selle transportimist.
Omadused ja tulu
Optimaalne kasutuslihtsusÜlekuumenemise kaitse lülitab põleti automaatselt veekatkestuse korral välja. Ergonoomiline käepide suurendab kasutusmugavust.
Maksimaalne jõudlusSuure võimsusega põleti püstise kuumutusmähisega ja detonatsioonikindel pidev süüde. Tõrksa mustuse eemaldamiseks. Kaks integreeritud diisli- ja bensiinipaaki võimaldavad pikemaajalist töötamist.
Ökonoomne diislikütuse jõul töötav sisepõlemismootor.Vastab heitgaasistandardile EU STAGE V. Elektriline starter seadme hõlpsaks käivitamiseks.
Kasutajasõbralik
- Ooterežiimis vähendatakse kiirust automaatselt. See kaitseb mootorit ja säästab energiat.
- Laadimine kraanaga on võimalik tänu tugevale torudest terasraamile.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Vooluhulk (l/h)
|450 - 900
|Töörõhk (bar/MPa)
|40 - 200 / 4 - 20
|Temperatuur (etteanne 12 °C) (°C)
|min. 80 - max. 98
|Kütteõli tarbimine, täiskoormus (kg/h)
|5,6
|Düüsi suurus
|048
|Kütusepaak (l)
|34
|Kütused
|Kergõli / Diisel
|Ajami tüüp
|Diisel
|Mootori tootja
|Yanmar
|Mootori tüüp
|L 100 V
|Samaaegsete kasutajate arv
|1
|Mobiilsus
|Statsionaarne
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|188,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|194,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1100 x 750 x 785
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force Advanced
- Survedüüs
- Servojuhtimine
Seadmed
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 15 m
- Kõrgsurvevooliku tüüp: Tippkvaliteet
- Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 8, 315 bar
- Puuri-tüüpi raam
- Elektristarter
- Vastupidav torujas terasraam, mis võimaldab seadme laadida ka kraanale
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.