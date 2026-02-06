Kõrgsurvepesur HDS 1000 De CEMO
Kärcheri uus kuuma vee kõrgsurvepesur HDS 1000 De Steamer, millel on integreeritud aurufunktsioon, mis tagab pidevalt kõrge puhastustemperatuuri (kuni 98 °C). Ideaalne viiruste vähendamiseks pindadel.
Võimsa Yanmari diiselmootoriga ja seda kaitsva tugeva toruraami ja aurufunktsiooniga varustatud kuuma vee kõrgsurvepesur HDS 1000 De Steamer on äärmiselt vastupidav töövahend kohtadesse, kus väline toiteallikas puudub. Lihtne kõrgsurverežiimi ja aururežiimi vahetamine muudab töö masinaga paindlikuks. Põleti suur võimsus ja integreeritud E-karp koos temperatuurianduriga tagab pidevalt kõrge temperatuuri (kuni 155 °CO), mis ei eemalda pinnalt mitte ainult umbrohu, vaid vähendab ka viirusi ning deaktiveerib pindadel olevaid baktereid ja pisikuid. Masina kõrgekvaliteetsed komponendid, näiteks messingist silindripeaga kõrgsurvepump, roostevabast terasest ventiilid ja kroomi-nikliseguga kaetud roostevabast terasest kolvid, tagavad seadme eriti pika kasutusea – ja seda isegi pideval töötamisel karmides oludes. Integreeritud katlakivivastase kaitsega ujuklüliti kuulub seadme ohutusvarustuse hulka ning on ette nähtud kaitsmaks nii kasutajat kui ka masinat. Nutikad lisatarvikud umbrohu eemaldamiseks kuuma vee abil ja pindade aurutamiseks patogeenidega võitlemisel kuuluvad seadme standardvarustusse.
Omadused ja tulu
Tänu kuumale veel paremad puhastustulemused
- Otse masinalt lõputult reguleeritav niiskusesisaldus aurust kuni kuuma veejoani.
- Aurujoa suurust saab reguleerida vastavalt konkreetsele puhastustoimingule.
Maksimaalne jõudlus
- Suure võimsusega põleti püstise kuumutusmähisega ja detonatsioonikindel pidev süüde.
- Ülekuumenemise kaitse lülitab põleti automaatselt veekatkestuse korral välja.
Ökonoomne diislikütuse jõul töötav sisepõlemismootor.
- Vastab heitgaasistandardile EU STAGE V.
- Elektriline starter seadme hõlpsaks käivitamiseks.
Kasutajasõbralik
- Ooterežiimis vähendatakse kiirust automaatselt. See kaitseb mootorit ja säästab energiat.
- Laadimine kraanaga on võimalik tänu tugevale torudest terasraamile.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Vooluhulk (l/h)
|450 - 900
|Töörõhk (bar/MPa)
|40 - 200 / 4 - 20
|Temperatuur (etteanne 12 °C) (°C)
|max. 98
|Kütteõli tarbimine, täiskoormus (kg/h)
|5,6
|Düüsi suurus
|048
|Kütusepaak (l)
|34
|Ajami tüüp
|Diisel
|Mootori tootja
|Yanmar
|Mootori tüüp
|L 100 V
|Samaaegsete kasutajate arv
|1
|Mobiilsus
|Käru
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|199,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|205
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force Advanced
- Survedüüs
- Servojuhtimine
Seadmed
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 15 m
- Kõrgsurvevooliku tüüp: Tippkvaliteet
- Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 8, 315 bar
- Puuri-tüüpi raam
- Elektristarter
- Vastupidav torujas terasraam, mis võimaldab seadme laadida ka kraanale
Kasutusvaldkonnad
- Tõhus, kemikaalideta ja mugav umbrohu eemaldamine avalikest kohtadest.
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.