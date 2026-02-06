Võimsa Yanmari diiselmootoriga ja seda kaitsva tugeva toruraami ja aurufunktsiooniga varustatud kuuma vee kõrgsurvepesur HDS 1000 De Steamer on äärmiselt vastupidav töövahend kohtadesse, kus väline toiteallikas puudub. Lihtne kõrgsurverežiimi ja aururežiimi vahetamine muudab töö masinaga paindlikuks. Põleti suur võimsus ja integreeritud E-karp koos temperatuurianduriga tagab pidevalt kõrge temperatuuri (kuni 155 °CO), mis ei eemalda pinnalt mitte ainult umbrohu, vaid vähendab ka viirusi ning deaktiveerib pindadel olevaid baktereid ja pisikuid. Masina kõrgekvaliteetsed komponendid, näiteks messingist silindripeaga kõrgsurvepump, roostevabast terasest ventiilid ja kroomi-nikliseguga kaetud roostevabast terasest kolvid, tagavad seadme eriti pika kasutusea – ja seda isegi pideval töötamisel karmides oludes. Integreeritud katlakivivastase kaitsega ujuklüliti kuulub seadme ohutusvarustuse hulka ning on ette nähtud kaitsmaks nii kasutajat kui ka masinat. Nutikad lisatarvikud umbrohu eemaldamiseks kuuma vee abil ja pindade aurutamiseks patogeenidega võitlemisel kuuluvad seadme standardvarustusse.