Kuuma vee kõrgsurvepesuril HDS 8/20 D on elektristarteriga võimas diiselmootor, töökindel ja vastupidav väntvõll-pump ning väga tõhus põletitehnoloogia. Nende elementide abil tagab survepesur suurepärased puhastustulemused isegi kõige keerulisemates oludes, näiteks kohtades, kus puudub elektritoide. Ideaalne kasutamiseks ehitus- ja munitsipaalsektoris või puhastusteenuste pakkujate poolt – selle masina vee vooluhulk ühes tunnis on 800 liitrit ja töösurve tõrksa mustuse eemaldamisel 200 bar. Integreeritud 30-liitrine kütusepaak võimaldab pikki tööintervalle. Järgiproovitud ohutustehnoloogia, mis koosneb termo- ja ohutusventiilist, veefiltrist, heitgaaside temperatuuriseiresüsteemist ja summutussüsteemist Soft Damping System (SDS), mis kaitseb kõiki seadme komponente, samas kui töökindel torudest terasraam kaitseb masinat väljastpoolt kahjustuste eest. Torkekindlad rehvid, seisupiduriga juhtrull, ergonoomilised lükkesangad ja kasutajasõbralik ühest nupust koosnev valikulüliti kuuluvad masina standardvarustusse. Lisatarvikuid nagu kõrgsurvevoolik ja pesutoru saab hõlpsasti hoiustada otse masinal.