Kõrgsurvepesur HDS 8/20 D
Kärcheri uus kuuma vee kõrgsurvepesur HDS 8/20 De on muljetavaldavalt võimsa diiselmootori ja töökindla Kärcheri väntvõll-pumbaga ja seda saab kasutada isegi siis, kui elektritoide puudub.
Kuuma vee kõrgsurvepesuril HDS 8/20 D on elektristarteriga võimas diiselmootor, töökindel ja vastupidav väntvõll-pump ning väga tõhus põletitehnoloogia. Nende elementide abil tagab survepesur suurepärased puhastustulemused isegi kõige keerulisemates oludes, näiteks kohtades, kus puudub elektritoide. Ideaalne kasutamiseks ehitus- ja munitsipaalsektoris või puhastusteenuste pakkujate poolt – selle masina vee vooluhulk ühes tunnis on 800 liitrit ja töösurve tõrksa mustuse eemaldamisel 200 bar. Integreeritud 30-liitrine kütusepaak võimaldab pikki tööintervalle. Järgiproovitud ohutustehnoloogia, mis koosneb termo- ja ohutusventiilist, veefiltrist, heitgaaside temperatuuriseiresüsteemist ja summutussüsteemist Soft Damping System (SDS), mis kaitseb kõiki seadme komponente, samas kui töökindel torudest terasraam kaitseb masinat väljastpoolt kahjustuste eest. Torkekindlad rehvid, seisupiduriga juhtrull, ergonoomilised lükkesangad ja kasutajasõbralik ühest nupust koosnev valikulüliti kuuluvad masina standardvarustusse. Lisatarvikuid nagu kõrgsurvevoolik ja pesutoru saab hõlpsasti hoiustada otse masinal.
Omadused ja tulu
Ökonoomne diislikütuse jõul töötav sisepõlemismootor.Töötab sõltumatult ilma välise toiteallikata. Vastab heitgaasistandardile EU STAGE V. Mugava elektristarteriga.
Esmaklassiline liikuvusSuured torkekindlad rehvid ja seisupiduriga juhtrull. Lükkesangad võimaldavad masinat lihtsasti transportida ja manööverdada. Laadimine kraanaga on võimalik tänu tugevale torudest terasraamile.
Töökindel disain kõige keerulisemateks puhastusülesanneteksTugev torudest raam kaitseb masinat välismõjude eest. Tõestatud ohutustehnoloogia nagu termo- ja ohutusventiil ning veefilter. Sobib kraanaga laadimiseks rendiettevõtetes ja ehitussektoris.
Lisatarvikud
- Kõiki lisatarvikuid saab hoiustada otse masinal.
- Kõrgsurvepüstol EASY!Force tagab vaevata töö.
- Ergonoomiline käepide ja vooliku hoiustamine
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Vooluhulk (l/h)
|800
|Töörõhk (bar/MPa)
|200 / 20
|Temperatuur (etteanne 12 °C) (°C)
|max. 80
|sisendtemperatuur (°C)
|30
|Kütteõli tarbimine, täiskoormus (kg/h)
|5,9
|Kütusepaak (l)
|30
|Kütused
|Diisel / Kergõli
|Ajami tüüp
|Diisel
|Samaaegsete kasutajate arv
|1
|Mobiilsus
|Käru
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|243
|Kaal, sh pakend (kg)
|248
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1130 x 910 x 895
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force Advanced
- Survedüüs
Seadmed
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
- Kõrgsurvevooliku tüüp: Pika kasutuseaga
- Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 8, 315 bar
- Puuri-tüüpi raam
- Elektristarter
- Vastupidav torujas terasraam, mis võimaldab seadme laadida ka kraanale
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne masinate või sõidukite puhastamiseks ehitus- või transpordisektoris.
- Kasutamiseks tõrksa mustuse eemaldamiseks professionaalsete puhastusteenuste pakkujate poolt või munitsipaalsektoris
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.