Kõrgsurvepesur HDS 8/20 D

Kärcheri uus kuuma vee kõrgsurvepesur HDS 8/20 De on muljetavaldavalt võimsa diiselmootori ja töökindla Kärcheri väntvõll-pumbaga ja seda saab kasutada isegi siis, kui elektritoide puudub.

Kuuma vee kõrgsurvepesuril HDS 8/20 D on elektristarteriga võimas diiselmootor, töökindel ja vastupidav väntvõll-pump ning väga tõhus põletitehnoloogia. Nende elementide abil tagab survepesur suurepärased puhastustulemused isegi kõige keerulisemates oludes, näiteks kohtades, kus puudub elektritoide. Ideaalne kasutamiseks ehitus- ja munitsipaalsektoris või puhastusteenuste pakkujate poolt – selle masina vee vooluhulk ühes tunnis on 800 liitrit ja töösurve tõrksa mustuse eemaldamisel 200 bar. Integreeritud 30-liitrine kütusepaak võimaldab pikki tööintervalle. Järgiproovitud ohutustehnoloogia, mis koosneb termo- ja ohutusventiilist, veefiltrist, heitgaaside temperatuuriseiresüsteemist ja summutussüsteemist Soft Damping System (SDS), mis kaitseb kõiki seadme komponente, samas kui töökindel torudest terasraam kaitseb masinat väljastpoolt kahjustuste eest. Torkekindlad rehvid, seisupiduriga juhtrull, ergonoomilised lükkesangad ja kasutajasõbralik ühest nupust koosnev valikulüliti kuuluvad masina standardvarustusse. Lisatarvikuid nagu kõrgsurvevoolik ja pesutoru saab hõlpsasti hoiustada otse masinal.

Omadused ja tulu
Kõrgsurvepesur HDS 8/20 D: Ökonoomne diislikütuse jõul töötav sisepõlemismootor.
Töötab sõltumatult ilma välise toiteallikata. Vastab heitgaasistandardile EU STAGE V. Mugava elektristarteriga.
Kõrgsurvepesur HDS 8/20 D: Esmaklassiline liikuvus
Suured torkekindlad rehvid ja seisupiduriga juhtrull. Lükkesangad võimaldavad masinat lihtsasti transportida ja manööverdada. Laadimine kraanaga on võimalik tänu tugevale torudest terasraamile.
Kõrgsurvepesur HDS 8/20 D: Töökindel disain kõige keerulisemateks puhastusülesanneteks
Tugev torudest raam kaitseb masinat välismõjude eest. Tõestatud ohutustehnoloogia nagu termo- ja ohutusventiil ning veefilter. Sobib kraanaga laadimiseks rendiettevõtetes ja ehitussektoris.
Lisatarvikud
  • Kõiki lisatarvikuid saab hoiustada otse masinal.
  • Kõrgsurvepüstol EASY!Force tagab vaevata töö.
  • Ergonoomiline käepide ja vooliku hoiustamine
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Vooluhulk (l/h) 800
Töörõhk (bar/MPa) 200 / 20
Temperatuur (etteanne 12 °C) (°C) max. 80
sisendtemperatuur (°C) 30
Kütteõli tarbimine, täiskoormus (kg/h) 5,9
Kütusepaak (l) 30
Kütused Diisel / Kergõli
Ajami tüüp Diisel
Samaaegsete kasutajate arv 1
Mobiilsus Käru
Kaal ( lisatarvikutega) (kg) 243
Kaal, sh pakend (kg) 248
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1130 x 910 x 895

Scope of supply

  • Pesupüstol: EASY!Force Advanced
  • Survedüüs

Seadmed

  • Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
  • Kõrgsurvevooliku tüüp: Pika kasutuseaga
  • Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 8, 315 bar
  • Puuri-tüüpi raam
  • Elektristarter
  • Vastupidav torujas terasraam, mis võimaldab seadme laadida ka kraanale
Kasutusvaldkonnad
  • Ideaalne masinate või sõidukite puhastamiseks ehitus- või transpordisektoris.
  • Kasutamiseks tõrksa mustuse eemaldamiseks professionaalsete puhastusteenuste pakkujate poolt või munitsipaalsektoris
Puhastusvahendid
