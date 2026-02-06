Kõrgsurvepesur HDS 8/20 G
Bensiinimootori, töökindla väntvõll-pumba ja tõhusa põletitehnoloogiaga kuuma vee kõrgsurvepesur HDS 8/20 G keerulisteks puhastustoiminguteks – ilma elektritoiteta.
Kuuma vee kõrgsurvepesur HDS 8/20 G, mille veevoolu hulk on 800 l/h ja töösurve 200 bar, saavutab muljetavaldavad puhastustulemused ka kõige nõudlikemate tööde korral näiteks ehitus- ja munitsipaalsektoris või puhastusteenuste pakkumisel. Tänu masina võimsale bensiinimootorile ei vaja see elektritoidet ning masin eemaldab ka kõige tõrksama saaste, näiteks grafiti või määrdeained. Selle tagab äärmiselt tõhus ja vastupidav põletitehnoloogia ning töökindel väntvõll-pump. Integreeritud 30-liitrine kütusepaak tagab pikad tööintervallid. Selleks, et kaitsta kõiki oma olulisi komponente on survepesur HDS 8/20 G varustatud erinevate ohutuselementidega nagu näiteks termo- ja ohutusventiil, suur veefilter, heitgaaside temperatuuriseiresüsteem ja summutussüsteem Soft Damping System (SDS). Parem ergonoomika, mobiilsus, töökindlus ja kasutajasõbralikkus on muuhulgas tagatud tänu torkekindlatele rehvidele, seisupiduriga juhtrullile, lükkesangadele, ühest nupust koosnevale valikulülitile ja tugevale torudest terasraamile. Lisatarvikuid nagu kõrgsurvevoolik ja pesutoru saab hõlpsasti hoiustada otse masinal.
Omadused ja tulu
Võimas bensiinimootorTöötab sõltumatult ilma välise toiteallikata. Vastab heitgaasistandardile EU STAGE V. Manuaalselt käima tõmmatav
Esmaklassiline liikuvusSuured torkekindlad rehvid ja seisupiduriga juhtrull. Lükkesangad võimaldavad masinat lihtsasti transportida ja manööverdada. Laadimine kraanaga on võimalik tänu tugevale torudest terasraamile.
Töökindel disain kõige keerulisemateks puhastusülesanneteksTugev torudest raam kaitseb masinat välismõjude eest. Tõestatud ohutustehnoloogia nagu termo- ja ohutusventiil ning veefilter. Sobib kraanaga laadimiseks rendiettevõtetes ja ehitussektoris.
Lisatarvikud
- Kõiki lisatarvikuid saab hoiustada otse masinal.
- Kõrgsurvepüstol EASY!Force tagab vaevata töö.
- Ergonoomiline käepide ja vooliku hoiustamine
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Vooluhulk (l/h)
|800
|Töörõhk (bar/MPa)
|200 / 20
|Temperatuur (etteanne 12 °C) (°C)
|max. 80
|sisendtemperatuur (°C)
|30
|Kütteõli tarbimine, täiskoormus (kg/h)
|5,9
|Kütusepaak (l)
|30
|Kütused
|Diisel / Kergõli
|Ajami tüüp
|Bensiin
|Samaaegsete kasutajate arv
|1
|Mobiilsus
|Käru
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|175
|Kaal, sh pakend (kg)
|180
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1130 x 910 x 895
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force Advanced
- Survedüüs
Seadmed
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
- Kõrgsurvevooliku tüüp: Pika kasutuseaga
- Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 8, 315 bar
- Puuri-tüüpi raam
- Vastupidav torujas terasraam, mis võimaldab seadme laadida ka kraanale
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne masinate või sõidukite puhastamiseks ehitus- või transpordisektoris.
- Kasutamiseks tõrksa mustuse eemaldamiseks professionaalsete puhastusteenuste pakkujate poolt või munitsipaalsektoris
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.