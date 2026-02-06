Kuuma vee kõrgsurvepesur HDS 8/20 G, mille veevoolu hulk on 800 l/h ja töösurve 200 bar, saavutab muljetavaldavad puhastustulemused ka kõige nõudlikemate tööde korral näiteks ehitus- ja munitsipaalsektoris või puhastusteenuste pakkumisel. Tänu masina võimsale bensiinimootorile ei vaja see elektritoidet ning masin eemaldab ka kõige tõrksama saaste, näiteks grafiti või määrdeained. Selle tagab äärmiselt tõhus ja vastupidav põletitehnoloogia ning töökindel väntvõll-pump. Integreeritud 30-liitrine kütusepaak tagab pikad tööintervallid. Selleks, et kaitsta kõiki oma olulisi komponente on survepesur HDS 8/20 G varustatud erinevate ohutuselementidega nagu näiteks termo- ja ohutusventiil, suur veefilter, heitgaaside temperatuuriseiresüsteem ja summutussüsteem Soft Damping System (SDS). Parem ergonoomika, mobiilsus, töökindlus ja kasutajasõbralikkus on muuhulgas tagatud tänu torkekindlatele rehvidele, seisupiduriga juhtrullile, lükkesangadele, ühest nupust koosnevale valikulülitile ja tugevale torudest terasraamile. Lisatarvikuid nagu kõrgsurvevoolik ja pesutoru saab hõlpsasti hoiustada otse masinal.