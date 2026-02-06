Kuluefektiivne lahendus olemasoleva külma vee kõrgsurvepesuri uuendamiseks: meie HG 43 kuuma vee generaator sobib kõikide turul olevate kõrgsurvepesuritega, sõltumata kas tegemist on Kärcheri masinaga. Vanus ja jõudlus ei ole siinkohal olulised. Kuuma vee kasutamine kõrgsurvepesuris säästab puhastusainet, kiirendab ja parandab märkimisväärselt puhastustulemusi ja on eriti tõhus rasvase ja õlise ning ladestunud mustuse eemaldamisel. Lisaks on võimalik töösurvet vähendada, et kaitsta õrnu pindu, säilitades samal ajal puhastustulemused. Tehniliselt täiustatud 43 kW väljundiga põleti tehnoloogia tagab kõrge efektiivsuse ja väikesed heiteväärtused. Meie järeleproovitud ohutustehnoloogia koos survelülitiga varustatud turvaplokiga, veepuuduse vastane kaitse koos integreeritud õrna niisutussüsteemiga (Soft Damping System), mis kaitsevad küttespiraali vibratsioonide eest, tagavad pikaealisuse. Kõik masina komponendid on loodud pikaajaliseks kasutuseks, samal ajal kui stabiilne torujas raam võimaldab kasutada seadet ka keerukamates tingimustes.