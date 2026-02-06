Sooja vee generaator HG 43
Tänu efektiivsele ja väikse heitega 43 kW soojatootlikkusega põleti tehnoloogiale suudab meie HG 43 kuuma vee generaator muuta kõik kõrgsurvepesurid efektiivseteks kuuma vee masinateks.
Kuluefektiivne lahendus olemasoleva külma vee kõrgsurvepesuri uuendamiseks: meie HG 43 kuuma vee generaator sobib kõikide turul olevate kõrgsurvepesuritega, sõltumata kas tegemist on Kärcheri masinaga. Vanus ja jõudlus ei ole siinkohal olulised. Kuuma vee kasutamine kõrgsurvepesuris säästab puhastusainet, kiirendab ja parandab märkimisväärselt puhastustulemusi ja on eriti tõhus rasvase ja õlise ning ladestunud mustuse eemaldamisel. Lisaks on võimalik töösurvet vähendada, et kaitsta õrnu pindu, säilitades samal ajal puhastustulemused. Tehniliselt täiustatud 43 kW väljundiga põleti tehnoloogia tagab kõrge efektiivsuse ja väikesed heiteväärtused. Meie järeleproovitud ohutustehnoloogia koos survelülitiga varustatud turvaplokiga, veepuuduse vastane kaitse koos integreeritud õrna niisutussüsteemiga (Soft Damping System), mis kaitsevad küttespiraali vibratsioonide eest, tagavad pikaealisuse. Kõik masina komponendid on loodud pikaajaliseks kasutuseks, samal ajal kui stabiilne torujas raam võimaldab kasutada seadet ka keerukamates tingimustes.
Omadused ja tulu
Vastupidav ja tugevVäga efektiivne, järeleproovitud „Valmistatud Saksamaal“ põleti tehnoloogia. Järeleproovitud Kärcheri ohutustehnoloogia garanteerib masina ja kasutaja optimaalse kaitse. Tugev torujas raam tagab masina kaitse ka karmides töötingimustes.
Tänu kuumale veel paremad puhastustulemusedVähem aega puhastamisele ja tööjõukulude vähenemine. Palju efektiivsem õlide, rasvade ja määrdeainete eemaldamine. Baktereid tapva toime ja õrnade pindade kaitse.
Eriti lihtne hooldadaLihtne juurdepääs kõikidele teenuse ja hooldusega seotud komponentidele. Integreeritud kütusefilter ja eemaldatav kütusepaak puhastamise jaoks.
Väga lihtne kasutada
- Intuitiivne töö vaid ühe lüliti abil.
- Esmaklassiline liikuvus tänu suurtele ratastele ja parkimispiduriga rullikule.
- Kõiki lisatarvikuid saab hoiustada otse masinal.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kütteväljund (kW)
|43
|Temperatuur (etteanne 12 °C) (°C)
|max. 80
|55 °C ∆ T @ (l/h)
|600
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|88,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|100,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1000 x 850 x 1080
