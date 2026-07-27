Kõrgsurvepesur HD 10/19-4 St H

Omadused ja tulu
Kõrgsurvepesur HD 10/19-4 St H: Kvaliteetne seade
Kvaliteetne seade
Paak klapi, katlakivikaitse ja kuivkäigukaitsega. Väga vastupidav roostevabast terasest raam ja kate. Valmis ühendamiseks juhtpultidega
Kõrgsurvepesur HD 10/19-4 St H: Vastupidav ja tugev
Vastupidav ja tugev
Väga vastupidav roostevabast terasest raam ja kate. 4-pooluseline aeglane elektrimootor tagab pika tööaja. Usaldusväärne ja vastupidav Kärcheri suure jõudlusega väntvõllipump tagab optimaalse surve.
Kõrgsurvepesur HD 10/19-4 St H: Elektrooniline jälgimissüsteem tagab seadme ohutuma kasutamise.
Elektrooniline jälgimissüsteem tagab seadme ohutuma kasutamise.
Lülitub välja vee puudumisel, LED-id: Standby, service, error. Automaatne väljalülitus ala- või ülepinge korral. Lekete või faasivea ilmnemisel lülitub kohe välja.
Lihtne kasutada
  • Ainult üks pöördlüliti kõigi funktsioonide jaoks tagab lihtsa kasutamise ilma pikkade treeningaegadeta.
  • Eriti kasutajasõbralik tänu iseenesestmõistetavatele sümbolitele. Pole vaja aeganõudvat induktsiooni.
  • LEDs indicate important operating states
Lai valik lisatarvikuid ja komplekte
  • Lisavarustusena on saadaval manomeeter ja kulunud aja loendur.
  • Automaatne rõhulangetus on saadaval lisavarustusena.
Pesuaine sisselaskeava koos klapi ja tühja paagi indikaatoriga
  • Pesuaine sisselaskesüsteem koos doseerimisventiili ja tühjenemise näidikuga on vaid osa standardvarustuses olevast kvaliteetsest varustusest.
  • Valikuline: teine ​​sisselaskeava koos ventiili ja tühje indikaatoriga.
  • Pesuaine dosaator imemise poolel.
Töökindel disain karmideks töötingimusteks
  • Ette nähtud igapäevaseks kasutamiseks.
  • Pikemad tööperioodid, vähem vaeva hooldusega ja madalamad kulud. Ideaalne tööstuslikuks kasutamiseks.
  • Kuuma vee kasutamine suurendab märkimisväärselt puhastusefektiivsust
Suur integreeritud veefilter
  • Suur vee peenfilter pumba optimaalseks kaitseks.
  • Lihtne kasutada, lihtne puhastada.
  • Tagab kõigi kõrgsurvekomponentide pika tööea.
Lihtne paigaldus ja hooldus
  • Kõik seadme osad on teeninduseks lihtsasti ligipääsetavad.
  • Aja- ja kulusäästlik paigaldus kohapeal.
  • Laiaulatuslik teenindusvõrk kõrgelt koolitatud hooldustehnikutega.
Igal hetkel kiirelt kasutusvalmis
  • Kasutatav nupuvajutusega, ei mingit seadistusaega ega mobiilsete seadmete transportimist
  • Pump alustab vee etteandmist niipea, kui püstol aktiveeritakse. See võimaldab tööd alati hõlpsasti alustada.
  • Püsiv paigaldus ilma ohtudeta: puudub saastumine ja lahtised voolikud
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 3
Pinge (V) 400
Sagedus (Hz) 50
Vooluhulk (l/h) 500 - 1000
Töörõhk (bar/MPa) 50 - 190 / 5 - 19
Maksimaalne rõhk (bar/MPa) 250 / 25
sisendtemperatuur (°C) 85
Ühendusvõimsus (kW) 7
Kaitsmekaitse (A) 16
Toitejuhe (m) 5
Vee etteanne 1″
Kasutajate arv 1
Mobiilsus Statsionaarne
Kaal ( lisatarvikutega) (kg) 89
Kaal, sh pakend (kg) 98,8
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 800 x 605 x 600

Scope of supply

  • Servojuhtimine
  • Survedüüs
  • Raam ja kate: Roostevaba teras
  • Servojuhtimiseks valmis
  • Valmidus pesuaine lisamiseks

Seadmed

  • Keraamiliste kolbidega väntvõll-pump
  • Survepump
  • Katlakivivastane kaitse
  • Kuivalt töötamise kaitse
  • Väikese võrguavaga suur veefilter
  • Ujukventiiliga varustatud mahuti
  • Kaugjuhtimiseks valmis
  • RM1 doseerimine
  • Õli kontrollaken
  • Õlivarras
  • Õhkjahutusega mootor
Kõrgsurvepesur HD 10/19-4 St H
Kõrgsurvepesur HD 10/19-4 St H
Kõrgsurvepesur HD 10/19-4 St H
Kõrgsurvepesur HD 10/19-4 St H
Kõrgsurvepesur HD 10/19-4 St H
Kõrgsurvepesur HD 10/19-4 St H
Kasutusvaldkonnad
  • Ideaalne kasutamiseks näiteks toiduainetööstuses
  • Ideaalne kasutamiseks toidu-, kosmeetika- ja keemiatööstuses
  • Ideaalne puhastamiseks tööstuslikes keskkondades, näiteks tootmisruumide puhastamiseks
  • Sõidukite ja masinate puhastamine autotööstuses, tööstuses ja põllumajanduses
  • Loomalautade puhastamine põllumajanduses
  • Sobib kasutamiseks tootmishallides, ladudes, logistika- ja rasketööstushoonetes
  • Põllumajandus
  • Masinate ja seadmete kõrgsurvega puhastamiseks ehitustel, põllumajanduses ja munitsipaalkasutuses
  • Ideaalne autotöökodadele, sõidukite rendipoodidele, autopesukeskustele, ehitusteenuste pakkujatele, kaubandusprofessionaalidele, väikestele ehitusettevõtetele, väikestele garaažidele ja farmidele jne.
  • Tööstus
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI

Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.