Kõrgsurvepesur HD 10/19-4 St H
Omadused ja tulu
Kvaliteetne seadePaak klapi, katlakivikaitse ja kuivkäigukaitsega. Väga vastupidav roostevabast terasest raam ja kate. Valmis ühendamiseks juhtpultidega
Vastupidav ja tugevVäga vastupidav roostevabast terasest raam ja kate. 4-pooluseline aeglane elektrimootor tagab pika tööaja. Usaldusväärne ja vastupidav Kärcheri suure jõudlusega väntvõllipump tagab optimaalse surve.
Elektrooniline jälgimissüsteem tagab seadme ohutuma kasutamise.Lülitub välja vee puudumisel, LED-id: Standby, service, error. Automaatne väljalülitus ala- või ülepinge korral. Lekete või faasivea ilmnemisel lülitub kohe välja.
Lihtne kasutada
- Ainult üks pöördlüliti kõigi funktsioonide jaoks tagab lihtsa kasutamise ilma pikkade treeningaegadeta.
- Eriti kasutajasõbralik tänu iseenesestmõistetavatele sümbolitele. Pole vaja aeganõudvat induktsiooni.
- LEDs indicate important operating states
Lai valik lisatarvikuid ja komplekte
- Lisavarustusena on saadaval manomeeter ja kulunud aja loendur.
- Automaatne rõhulangetus on saadaval lisavarustusena.
Pesuaine sisselaskeava koos klapi ja tühja paagi indikaatoriga
- Pesuaine sisselaskesüsteem koos doseerimisventiili ja tühjenemise näidikuga on vaid osa standardvarustuses olevast kvaliteetsest varustusest.
- Valikuline: teine sisselaskeava koos ventiili ja tühje indikaatoriga.
- Pesuaine dosaator imemise poolel.
Töökindel disain karmideks töötingimusteks
- Ette nähtud igapäevaseks kasutamiseks.
- Pikemad tööperioodid, vähem vaeva hooldusega ja madalamad kulud. Ideaalne tööstuslikuks kasutamiseks.
- Kuuma vee kasutamine suurendab märkimisväärselt puhastusefektiivsust
Suur integreeritud veefilter
- Suur vee peenfilter pumba optimaalseks kaitseks.
- Lihtne kasutada, lihtne puhastada.
- Tagab kõigi kõrgsurvekomponentide pika tööea.
Lihtne paigaldus ja hooldus
- Kõik seadme osad on teeninduseks lihtsasti ligipääsetavad.
- Aja- ja kulusäästlik paigaldus kohapeal.
- Laiaulatuslik teenindusvõrk kõrgelt koolitatud hooldustehnikutega.
Igal hetkel kiirelt kasutusvalmis
- Kasutatav nupuvajutusega, ei mingit seadistusaega ega mobiilsete seadmete transportimist
- Pump alustab vee etteandmist niipea, kui püstol aktiveeritakse. See võimaldab tööd alati hõlpsasti alustada.
- Püsiv paigaldus ilma ohtudeta: puudub saastumine ja lahtised voolikud
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|500 - 1000
|Töörõhk (bar/MPa)
|50 - 190 / 5 - 19
|Maksimaalne rõhk (bar/MPa)
|250 / 25
|sisendtemperatuur (°C)
|85
|Ühendusvõimsus (kW)
|7
|Kaitsmekaitse (A)
|16
|Toitejuhe (m)
|5
|Vee etteanne
|1″
|Kasutajate arv
|1
|Mobiilsus
|Statsionaarne
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|89
|Kaal, sh pakend (kg)
|98,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|800 x 605 x 600
Scope of supply
- Servojuhtimine
- Survedüüs
- Raam ja kate: Roostevaba teras
- Servojuhtimiseks valmis
- Valmidus pesuaine lisamiseks
Seadmed
- Keraamiliste kolbidega väntvõll-pump
- Survepump
- Katlakivivastane kaitse
- Kuivalt töötamise kaitse
- Väikese võrguavaga suur veefilter
- Ujukventiiliga varustatud mahuti
- Kaugjuhtimiseks valmis
- RM1 doseerimine
- Õli kontrollaken
- Õlivarras
- Õhkjahutusega mootor
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne kasutamiseks näiteks toiduainetööstuses
- Ideaalne kasutamiseks toidu-, kosmeetika- ja keemiatööstuses
- Ideaalne puhastamiseks tööstuslikes keskkondades, näiteks tootmisruumide puhastamiseks
- Sõidukite ja masinate puhastamine autotööstuses, tööstuses ja põllumajanduses
- Loomalautade puhastamine põllumajanduses
- Sobib kasutamiseks tootmishallides, ladudes, logistika- ja rasketööstushoonetes
- Põllumajandus
- Masinate ja seadmete kõrgsurvega puhastamiseks ehitustel, põllumajanduses ja munitsipaalkasutuses
- Ideaalne autotöökodadele, sõidukite rendipoodidele, autopesukeskustele, ehitusteenuste pakkujatele, kaubandusprofessionaalidele, väikestele ehitusettevõtetele, väikestele garaažidele ja farmidele jne.
- Tööstus
Lisatarvikud
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