Kõrgsurvepesur HD 10/21-4St
Omadused ja tulu
Vastupidav ja tugevUsaldusväärne ja vastupidav Kärcheri suure jõudlusega väntvõllipump tagab optimaalse surve. 4-pooluseline aeglane elektrimootor tagab pika tööaja. Vastupidav, edasi-tagasi liikuv messingist silindripeadega pump on valmistatud kõrgekvaliteetsetest materjalidest, et tagada seadme pikk kasutusiga.
Kvaliteetne seadeRobustne raam ja korpus on pulberkaetud terasest Ujukiga paak ja kuivalt töötamise kaitse Valmis ühendamiseks juhtpultidega
Lihtne kasutadaAinult üks pöördlüliti kõigi funktsioonide jaoks tagab lihtsa kasutamise ilma pikkade treeningaegadeta. Praktiline veanäidik teavitab kasutajaid kohe ja säästab aega. Eriti kasutajasõbralik tänu iseenesestmõistetavatele sümbolitele. Pole vaja aeganõudvat induktsiooni.
Töökindel disain karmideks töötingimusteks
- Sobib igapäevaseks kasutamiseks.
- Võib kasutada rasketes töötingimustes.
- Innovatiivne, kauapüsiv, robustne aj seega väga ökonoomne masin
Pesuvahendi sisselaskeava
- Pesuaine sisselaskesüsteem koos doseerimisventiili ja tühjenemise näidikuga on vaid osa standardvarustuses olevast kvaliteetsest varustusest.
- Pesuaine dosaator imemise poolel.
- Valikuline: teine sisselaskeava koos ventiili ja tühje indikaatoriga.
Kohandamine vastavalt nõuetele tänu osade eemaldamise ja tagasi paigaldamise võimalusele.
- Automaatne rõhulangetus on saadaval lisavarustusena.
- Valikuline: teine sisselaskeava koos ventiili ja tühje indikaatoriga.
- Lisavarustusena on saadaval manomeeter ja kulunud aja loendur.
Suur integreeritud veefilter
- Suur vee peenfilter pumba optimaalseks kaitseks.
- Lihtne kasutada, lihtne puhastada.
- Tagab kõigi kõrgsurvekomponentide pika tööea.
Elektrooniline jälgimissüsteem tagab seadme ohutuma kasutamise.
- Kaitseb pumpa kuivkäitamise eest.
- Lekete või faasivea ilmnemisel lülitub kohe välja.
- Üle- ja alapingekaitse
Igal hetkel kiirelt kasutusvalmis
- Kasutatav nupuvajutusega, ei mingit seadistusaega ega mobiilsete seadmete transportimist
- Pump alustab vee etteandmist niipea, kui püstol aktiveeritakse. See võimaldab tööd alati hõlpsasti alustada.
- Masin on alati valmis maksimaalse tootlikkuse ja paindlikkuse saavutamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|500 - 1000
|Töörõhk (bar/MPa)
|50 - 210 / 5 - 21
|Maksimaalne rõhk (bar/MPa)
|250 / 25
|sisendtemperatuur (°C)
|60
|Ühendusvõimsus (kW)
|7,5
|Kaitsmekaitse (A)
|16
|Toitejuhe (m)
|5
|Vee etteanne
|1″
|Kasutajate arv
|1
|Mobiilsus
|Statsionaarne
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|74
|Kaal, sh pakend (kg)
|83,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|800 x 605 x 600
Scope of supply
- Servojuhtimine
- Survedüüs
- Raam ja kate: Teras, pulberkaetud
- Servojuhtimiseks valmis
- Valmidus pesuaine lisamiseks
Seadmed
- Keraamiliste kolbidega väntvõll-pump
- Kuivalt töötamise kaitse
- Väikese võrguavaga suur veefilter
- Ujukventiiliga varustatud mahuti
- Kaugjuhtimiseks valmis
- RM1 doseerimine
- Õli kontrollaken
- Õlivarras
- Vesijahutusega mootor
Kasutusvaldkonnad
- Sõidukite ja masinate puhastamine autotööstuses, tööstuses ja põllumajanduses
- Masinate ja seadmete kõrgsurvega puhastamiseks ehitustel, põllumajanduses ja munitsipaalkasutuses
- Ideaalne autotöökodadele, sõidukite rendipoodidele, autopesukeskustele, ehitusteenuste pakkujatele, kaubandusprofessionaalidele, väikestele ehitusettevõtetele, väikestele garaažidele ja farmidele jne.
- Mitmekülgsed rakendused tööstuslikes seadetes, nt. tootmisruumide puhastamiseks
- Puhastustöödeks toiduaine- ja keemiatööstuses
- Loomalautade puhastamine põllumajanduses
- Ideaalne sõidukite puhastuseks, ehitus- ja transpordisektoris ja ka tööstuses
- Ideaalne autokauplustele, autorendifirmadele ja teenindusjaamadele
- Avalikud teenused
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
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