Kõrgsurvepesur HD 13/12-4 ST
Konfigureeritav statsionaarne kõrgsurvepesur HD 13 / 12-4 ST on eriti muljetavaldav põllumajandustoimingutel, väga suure veevooluhulgaga - 1300 liitrit tunnis.
Veevooluga umbes 1300 l/h on meie statsionaarne külma vee kõrgsurvepesur HD 13 / 12-4 ST ideaalne sõidukite ja masinate puhastamiseks, näiteks põllumajandussektoris. Hiljutised uuendused tagavad suure töömugavuse: kõrgsurvepüstol EASY!Force kasutab kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, et vähendada kasutaja rakendatavat hoidmisjõudu nullini, samas kui kiirvabastatavad kinnitid EASY!Lock muudavad käsitsemise viis korda kiiremaks kui tavaliste kruviühenduste korral kahjustamata vastupidavust ja pikaealisust. Masinat saab konfigureerida mitmesuguste lisavarustusega, nt kaitseklapiga, kuivkäigukaitsega, veepehmendiga või kulunud aja loenduriga. Saadaval on ka sooja vee versioon, mis töötab veega temperatuur 85 °C ja millel on roostevabast terasest korpus ja võimalus puhastusvahendite sisestamiseks kõrge või madala rõhu režiimis. Lai valik lisatarvikuid, näiteks kaugjuhtimispuldid ja voolikujuhtsüsteemid, tagavad täiusliku kohandamise kohapealsete tingimustega. Mõningaid funktsioone saab lisada ka hiljem.
Omadused ja tulu
Individuaalne konfigureerimisvõimalus aitab investeeringutelt kokku hoida
- Valik kolme põhiseadme vahel
- Valik seitsme täiendava lisakomplekti vahel
- Üle 50 lisatarviku, mis lihtsustavad seadme kasutamist.
Eriti tuline ja tõhus puhastus tänu kõrge temperatuuriga vee etteandele.
- Kuni 70 °C vee etteanne isegi esmatasandi mudelitel.
- Edastussurvepumba ja kuumakindlate tihenditega on võimalik saavutada temperatuur kuni 85 °C.
- Võimalik on kuumaveegeneraatori HWE 860 lihtne eelühendus.
Kohandamine vastavalt nõuetele tänu osade eemaldamise ja tagasi paigaldamise võimalusele.
- Peaaegu kõiki seadme osasid ja lisatarvikuid saab ära võtta ja tagasi panna.
- Lihtne Plug 'n' Play säästab koostekulusid.
- Nõudmiste muutumisel ei ole vaja osta uut seadet, vaid saab muuta olemasolevaid seadistusi
Pikk kasutusiga tagab seadme kõrge väärtuse säilimise.
- Neljapooluseline väikese kiirusega elektrimootor.
- Vastupidavad keraamilised kolvid
- Eraldi reguleeritavad seiskamisajad vähendavad tööaega.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|650 - 1300
|Töörõhk (bar/MPa)
|30 - 120 / 3 - 12
|Maksimaalne rõhk (bar/MPa)
|150 / 15
|sisendtemperatuur (°C)
|70
|Ühendusvõimsus (kW)
|6,4
|Kaitsmekaitse (A)
|16
|Kasutajate arv
|1
|Mobiilsus
|Statsionaarne
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|72
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|900 x 780 x 705
Scope of supply
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
- Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 8, 315 bar
- Väändumisvastane süsteem
- Roostevabast terasest pihustustoru: 1050 mm
- Servojuhtimiseks valmis
Seadmed
- Pesupüstol: Pesupüstol Easy-Press
- Pehmendatud käepidemega pesupüstol