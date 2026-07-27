Veevooluga umbes 1300 l/h on meie statsionaarne külma vee kõrgsurvepesur HD 13 / 12-4 ST ideaalne sõidukite ja masinate puhastamiseks, näiteks põllumajandussektoris. Hiljutised uuendused tagavad suure töömugavuse: kõrgsurvepüstol EASY!Force kasutab kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, et vähendada kasutaja rakendatavat hoidmisjõudu nullini, samas kui kiirvabastatavad kinnitid EASY!Lock muudavad käsitsemise viis korda kiiremaks kui tavaliste kruviühenduste korral kahjustamata vastupidavust ja pikaealisust. Masinat saab konfigureerida mitmesuguste lisavarustusega, nt kaitseklapiga, kuivkäigukaitsega, veepehmendiga või kulunud aja loenduriga. Saadaval on ka sooja vee versioon, mis töötab veega temperatuur 85 °C ja millel on roostevabast terasest korpus ja võimalus puhastusvahendite sisestamiseks kõrge või madala rõhu režiimis. Lai valik lisatarvikuid, näiteks kaugjuhtimispuldid ja voolikujuhtsüsteemid, tagavad täiusliku kohandamise kohapealsete tingimustega. Mõningaid funktsioone saab lisada ka hiljem.