Kõrgsurvepesur HD 13/18-4St
Omadused ja tulu
Vastupidav ja tugevVastupidav, edasi-tagasi liikuv messingist silindripeadega pump on valmistatud kõrgekvaliteetsetest materjalidest, et tagada seadme pikk kasutusiga. Võimas, 4-pooluseline madalate pööretega elektrimootor.
Kvaliteetne seadePesuaine dosaator imemise poolel. Ujukiga paak ja kuivalt töötamise kaitse Valmis ühendamiseks juhtpultidega
Elektrooniline jälgimissüsteem tagab seadme ohutuma kasutamise.Lekete või faasivea ilmnemisel lülitub kohe välja. Automaatne väljalülitus ala- või ülepinge korral. LED-tuled näitavad kasutusvalmidust, veepuudust ja hooldusintervalli.
Lihtne kasutada
- Ainult üks pöördlüliti kõigi funktsioonide jaoks tagab lihtsa kasutamise ilma pikkade treeningaegadeta.
- Praktiline veanäidik teavitab kasutajaid kohe ja säästab aega.
- Eriti kasutajasõbralik tänu iseenesestmõistetavatele sümbolitele. Pole vaja aeganõudvat induktsiooni.
Lihtne hooldus ja väga lihtne teostada
- Lihtne juurdepääs kõikidele teenuse ja hooldusega seotud komponentidele.
- Laiaulatuslik teenindusvõrk kõrgelt koolitatud hooldustehnikutega.
- LEDs indicate important operating states
Suur integreeritud veefilter
- Suur vee peenfilter pumba optimaalseks kaitseks.
- Tagab kõigi kõrgsurvekomponentide pika tööea.
- Lihtne kasutada, lihtne puhastada.
Tugev disain võimaldab kasutada ka raskeid rakendusi
- Ette nähtud igapäevaseks kasutamiseks.
- Võib kasutada rasketes töötingimustes.
- Töökindel, vastupidav ja usaldusväärne masin.
Lai valik lisatarvikuid ja komplekte
Igal hetkel kiirelt kasutusvalmis
- Kasutatav nupuvajutusega, ei mingit seadistusaega ega mobiilsete seadmete transportimist
- Masin on alati valmis maksimaalse tootlikkuse ja paindlikkuse saavutamiseks.
- Pump alustab vee etteandmist niipea, kui püstol aktiveeritakse. See võimaldab tööd alati hõlpsasti alustada.
Servojuhtimine
- Survet ja veevoolu saab reguleerida pesupüstolilt.
- Väga lai kasutusvaldkond.
- Mitmekülgne ja paindlik kasutus.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|700 - 1300
|Töörõhk (bar/MPa)
|50 - 180 / 5 - 18
|Maksimaalne rõhk (bar/MPa)
|240 / 24
|sisendtemperatuur (°C)
|60
|Ühendusvõimsus (kW)
|8,8
|Kaitsmekaitse (A)
|16
|Toitejuhe (m)
|5
|Vee etteanne
|1″
|Kasutajate arv
|1
|Mobiilsus
|Statsionaarne
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|81
|Kaal, sh pakend (kg)
|90,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|800 x 605 x 600
Scope of supply
- Servojuhtimine
- Survedüüs
- Raam ja kate: Teras, pulberkaetud
- Servojuhtimiseks valmis
- Valmidus pesuaine lisamiseks
Seadmed
- Keraamiliste kolbidega väntvõll-pump
- Kuivalt töötamise kaitse
- Väikese võrguavaga suur veefilter
- Ujukventiiliga varustatud mahuti
- Kaugjuhtimiseks valmis
- RM1 doseerimine
- Õli kontrollaken
- Õlivarras
- Vesijahutusega mootor
Kasutusvaldkonnad
- Puhastusrakenduste ja -tööde jaoks toiduainetööstuses
- Sõidukite ja seadmete puhastamine autotööstuse, tööstus- ja põllumajandussektoris.
- Mitmekülgsed rakendused tööstuslikes seadetes, nt. tootmisruumide puhastamiseks
- Loomalautade puhastamine põllumajanduses
- Ideaalne kasutamiseks toiduaine- ja keemiatööstuses
- High pressure cleaning of vehicles
- Ideaalne autotöökodadele, sõidukite rendipoodidele, autopesukeskustele, ehitusteenuste pakkujatele, kaubandusprofessionaalidele, väikestele ehitusettevõtetele, väikestele garaažidele ja farmidele jne.
- Ideaalne sõidukite puhastuseks, ehitus- ja transpordisektoris ja ka tööstuses
- Põllumajandus
- Tööstus
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
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