Vastupidav, edasi-tagasi liikuv messingist silindripeadega pump on valmistatud kõrgekvaliteetsetest materjalidest, et tagada seadme pikk kasutusiga. Võimas, 4-pooluseline madalate pööretega elektrimootor.

Pesuaine dosaator imemise poolel. Ujukiga paak ja kuivalt töötamise kaitse Valmis ühendamiseks juhtpultidega

Elektrooniline jälgimissüsteem tagab seadme ohutuma kasutamise.

Lekete või faasivea ilmnemisel lülitub kohe välja. Automaatne väljalülitus ala- või ülepinge korral. LED-tuled näitavad kasutusvalmidust, veepuudust ja hooldusintervalli.