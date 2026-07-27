Kõrgsurvepesur HD 13/18-4St

Omadused ja tulu
Kõrgsurvepesur HD 13/18-4St: Vastupidav ja tugev
Vastupidav ja tugev
Vastupidav, edasi-tagasi liikuv messingist silindripeadega pump on valmistatud kõrgekvaliteetsetest materjalidest, et tagada seadme pikk kasutusiga. Võimas, 4-pooluseline madalate pööretega elektrimootor.
Kõrgsurvepesur HD 13/18-4St: Kvaliteetne seade
Kvaliteetne seade
Pesuaine dosaator imemise poolel. Ujukiga paak ja kuivalt töötamise kaitse Valmis ühendamiseks juhtpultidega
Kõrgsurvepesur HD 13/18-4St: Elektrooniline jälgimissüsteem tagab seadme ohutuma kasutamise.
Elektrooniline jälgimissüsteem tagab seadme ohutuma kasutamise.
Lekete või faasivea ilmnemisel lülitub kohe välja. Automaatne väljalülitus ala- või ülepinge korral. LED-tuled näitavad kasutusvalmidust, veepuudust ja hooldusintervalli.
Lihtne kasutada
  • Ainult üks pöördlüliti kõigi funktsioonide jaoks tagab lihtsa kasutamise ilma pikkade treeningaegadeta.
  • Praktiline veanäidik teavitab kasutajaid kohe ja säästab aega.
  • Eriti kasutajasõbralik tänu iseenesestmõistetavatele sümbolitele. Pole vaja aeganõudvat induktsiooni.
Lihtne hooldus ja väga lihtne teostada
  • Lihtne juurdepääs kõikidele teenuse ja hooldusega seotud komponentidele.
  • Laiaulatuslik teenindusvõrk kõrgelt koolitatud hooldustehnikutega.
  • LEDs indicate important operating states
Suur integreeritud veefilter
  • Suur vee peenfilter pumba optimaalseks kaitseks.
  • Tagab kõigi kõrgsurvekomponentide pika tööea.
  • Lihtne kasutada, lihtne puhastada.
Tugev disain võimaldab kasutada ka raskeid rakendusi
  • Ette nähtud igapäevaseks kasutamiseks.
  • Võib kasutada rasketes töötingimustes.
  • Töökindel, vastupidav ja usaldusväärne masin.
Lai valik lisatarvikuid ja komplekte
Igal hetkel kiirelt kasutusvalmis
  • Kasutatav nupuvajutusega, ei mingit seadistusaega ega mobiilsete seadmete transportimist
  • Masin on alati valmis maksimaalse tootlikkuse ja paindlikkuse saavutamiseks.
  • Pump alustab vee etteandmist niipea, kui püstol aktiveeritakse. See võimaldab tööd alati hõlpsasti alustada.
Servojuhtimine
  • Survet ja veevoolu saab reguleerida pesupüstolilt.
  • Väga lai kasutusvaldkond.
  • Mitmekülgne ja paindlik kasutus.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 3
Pinge (V) 400
Sagedus (Hz) 50
Vooluhulk (l/h) 700 - 1300
Töörõhk (bar/MPa) 50 - 180 / 5 - 18
Maksimaalne rõhk (bar/MPa) 240 / 24
sisendtemperatuur (°C) 60
Ühendusvõimsus (kW) 8,8
Kaitsmekaitse (A) 16
Toitejuhe (m) 5
Vee etteanne 1″
Kasutajate arv 1
Mobiilsus Statsionaarne
Kaal ( lisatarvikutega) (kg) 81
Kaal, sh pakend (kg) 90,8
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 800 x 605 x 600

Scope of supply

  • Servojuhtimine
  • Survedüüs
  • Raam ja kate: Teras, pulberkaetud
  • Servojuhtimiseks valmis
  • Valmidus pesuaine lisamiseks

Seadmed

  • Keraamiliste kolbidega väntvõll-pump
  • Kuivalt töötamise kaitse
  • Väikese võrguavaga suur veefilter
  • Ujukventiiliga varustatud mahuti
  • Kaugjuhtimiseks valmis
  • RM1 doseerimine
  • Õli kontrollaken
  • Õlivarras
  • Vesijahutusega mootor
Kõrgsurvepesur HD 13/18-4St
Kõrgsurvepesur HD 13/18-4St
Kõrgsurvepesur HD 13/18-4St
Kõrgsurvepesur HD 13/18-4St
Kõrgsurvepesur HD 13/18-4St
Kõrgsurvepesur HD 13/18-4St
Kasutusvaldkonnad
  • Puhastusrakenduste ja -tööde jaoks toiduainetööstuses
  • Sõidukite ja seadmete puhastamine autotööstuse, tööstus- ja põllumajandussektoris.
  • Mitmekülgsed rakendused tööstuslikes seadetes, nt. tootmisruumide puhastamiseks
  • Loomalautade puhastamine põllumajanduses
  • Ideaalne kasutamiseks toiduaine- ja keemiatööstuses
  • High pressure cleaning of vehicles
  • Ideaalne autotöökodadele, sõidukite rendipoodidele, autopesukeskustele, ehitusteenuste pakkujatele, kaubandusprofessionaalidele, väikestele ehitusettevõtetele, väikestele garaažidele ja farmidele jne.
  • Ideaalne sõidukite puhastuseks, ehitus- ja transpordisektoris ja ka tööstuses
  • Põllumajandus
  • Tööstus
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI

Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.