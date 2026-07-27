Kõrgsurvepesur HD 17/12-4 St H
Omadused ja tulu
Kvaliteetne seadePaak klapi, katlakivikaitse ja kuivkäigukaitsega. Väga vastupidav roostevabast terasest raam ja kate. Tänu eriti tõhusale pumbale võib vee voolutemperatuur olla kuni 85°C.
Vastupidav ja tugevVastupidav, edasi-tagasi liikuv messingist silindripeadega pump on valmistatud kõrgekvaliteetsetest materjalidest, et tagada seadme pikk kasutusiga. 4-pooluseline aeglane elektrimootor tagab pika tööaja. Katlakivi tekke ennetamine
Elektrooniline jälgimissüsteem tagab seadme ohutuma kasutamise.Lülitub välja vee puudumisel, LED-id: Standby, service, error. Lekete või faasivea ilmnemisel lülitub kohe välja. Automaatne väljalülitus ala- või ülepinge korral.
Lihtne kasutada
- Ainult üks pöördlüliti kõigi funktsioonide jaoks tagab lihtsa kasutamise ilma pikkade treeningaegadeta.
- Eriti kasutajasõbralik tänu iseenesestmõistetavatele sümbolitele. Pole vaja aeganõudvat induktsiooni.
- LEDs indicate important operating states
Lai valik lisatarvikuid ja komplekte
- Lisavarustusena on saadaval manomeeter ja kulunud aja loendur.
- Automaatne rõhulangetus on saadaval lisavarustusena.
- Kaugjuhtimisnuppe saab kasutada otse väljundil.
Pesuaine sisselaskeava koos klapi ja tühja paagi indikaatoriga
- Pesuaine sisselaskesüsteem koos doseerimisventiili ja tühjenemise näidikuga on vaid osa standardvarustuses olevast kvaliteetsest varustusest.
- Valikuline: teine sisselaskeava koos ventiili ja tühje indikaatoriga.
- Pesuaine dosaator imemise poolel.
Tugev disain võimaldab kasutada ka raskeid rakendusi
- Sobib igapäevaseks kasutamiseks.
- Kuuma vee kasutamine suurendab märkimisväärselt puhastusefektiivsust
- Ideaalne pikaajaliseks kasutamiseks
Suur integreeritud veefilter
- Tagab kõigi kõrgsurvekomponentide pika tööea.
- Suur vee peenfilter pumba optimaalseks kaitseks.
- Lihtne kasutada, lihtne puhastada.
Igal hetkel kiirelt kasutusvalmis
- Kasutatav nupuvajutusega, ei mingit seadistusaega ega mobiilsete seadmete transportimist
- Pump alustab vee etteandmist niipea, kui püstol aktiveeritakse. See võimaldab tööd alati hõlpsasti alustada.
- Püsiv paigaldus ilma ohtudeta: puudub saastumine ja lahtised voolikud
Lihtne paigaldus ja hooldus
- Kõik seadme osad on teeninduseks lihtsasti ligipääsetavad.
- Kiire ja lihtne paigaldamine säästab montaažikulusid
- Veakoodide ja oleku kuvamine hõlbustab teenindust
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|900 - 1700
|Töörõhk (bar/MPa)
|50 - 120 / 5 - 12
|Maksimaalne rõhk (bar/MPa)
|180 / 18
|sisendtemperatuur (°C)
|85
|Ühendusvõimsus (kW)
|7
|Kaitsmekaitse (A)
|16
|Toitejuhe (m)
|5
|Vee etteanne
|1″
|Kasutajate arv
|2
|Mobiilsus
|Statsionaarne
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|91
|Kaal, sh pakend (kg)
|100,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|800 x 605 x 600
Scope of supply
- Servojuhtimine
- Survedüüs
- Raam ja kate: Roostevaba teras
- Servojuhtimiseks valmis
- Valmidus pesuaine lisamiseks
Seadmed
- Keraamiliste kolbidega väntvõll-pump
- Survepump
- Katlakivivastane kaitse
- Kuivalt töötamise kaitse
- Väikese võrguavaga suur veefilter
- Ujukventiiliga varustatud mahuti
- Kaugjuhtimiseks valmis
- RM1 doseerimine
- Õli kontrollaken
- Õlivarras
- Õhkjahutusega mootor
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne kasutamiseks näiteks toiduainetööstuses
- Ideaalne kasutamiseks toidu-, kosmeetika- ja keemiatööstuses
- Loomalautade puhastamine põllumajanduses
- Mitmekülgsed rakendused tööstuslikes seadetes, nt. tootmisruumide puhastamiseks
- Sõidukite ja masinate puhastamine autotööstuses, tööstuses ja põllumajanduses
- Sobib kasutamiseks tootmishallides, ladudes, logistika- ja rasketööstushoonetes
- Põllumajandus
- Tööstus
- Sõidukite puhastamine
- Külma või kuuma veega kõrgsurvepuhastuseks
Lisatarvikud
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