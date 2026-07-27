Kõrgsurvepesur HD 17/15-4St
Omadused ja tulu
Vastupidav ja tugevRobustne raam ja korpus on pulberkaetud terasest 4-pooluseline aeglane elektrimootor tagab pika tööaja. Vastupidav, edasi-tagasi liikuv messingist silindripeadega pump on valmistatud kõrgekvaliteetsetest materjalidest, et tagada seadme pikk kasutusiga.
Kvaliteetne seadeUjukiga paak ja kuivalt töötamise kaitse Valmis ühendamiseks juhtpultidega
Töökindel disain karmideks töötingimusteksSobib igapäevaseks kasutamiseks. Võib kasutada rasketes töötingimustes. Usaldusväärne ja vastupidav Kärcheri suure jõudlusega väntvõllipump tagab optimaalse surve.
Elektrooniline jälgimissüsteem tagab seadme ohutuma kasutamise.
- Lülitub välja vee puudumisel, LED-id: Standby, service, error.
- Automaatne väljalülitus ala- või ülepinge korral.
Lihtne kasutada
- Ainult üks pöördlüliti kõigi funktsioonide jaoks tagab lihtsa kasutamise ilma pikkade treeningaegadeta.
- Eriti kasutajasõbralik tänu iseenesestmõistetavatele sümbolitele. Pole vaja aeganõudvat induktsiooni.
- Praktiline veanäidik teavitab kasutajaid kohe ja säästab aega.
Suur integreeritud veefilter
- Suur, kergesti ligipääsetav vee peenfilter pumba kaitsmiseks vees sisalduvate mustuseosakeste eest.
- Tagab kõigi kõrgsurvekomponentide pika tööea.
- Väga lihtne puhastada
Lihtne hooldus ja väga lihtne teostada
- Näidik: veakoodid, tööolek, hooldusvälbad.
- Laiaulatuslik teenindusvõrk kõrgelt koolitatud hooldustehnikutega.
Lai valik lisatarvikuid ja komplekte
- Automaatne rõhulangetus on saadaval lisavarustusena.
- Valikuline: teine sisselaskeava koos ventiili ja tühje indikaatoriga.
- Lisavarustusena on saadaval manomeeter ja kulunud aja loendur.
Igal hetkel kiirelt kasutusvalmis
- Kasutatav nupuvajutusega, ei mingit seadistusaega ega mobiilsete seadmete transportimist
- Pump alustab vee etteandmist niipea, kui püstol aktiveeritakse. See võimaldab tööd alati hõlpsasti alustada.
- Masin on alati valmis maksimaalse tootlikkuse ja paindlikkuse saavutamiseks.
Servojuhtimine
- Survet ja veevoolu saab reguleerida pesupüstolilt.
- Mitmekülgne ja paindlik kasutus.
- Erinevad rakendused ja suurepärased puhastustulemused.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|900 - 1700
|Töörõhk (bar/MPa)
|100 - 150 / 10 - 15
|Maksimaalne rõhk (bar/MPa)
|210 / 21
|sisendtemperatuur (°C)
|60
|Ühendusvõimsus (kW)
|9
|Kaitsmekaitse (A)
|16
|Toitejuhe (m)
|5
|Vee etteanne
|1″
|Kasutajate arv
|2
|Mobiilsus
|Statsionaarne
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|84
|Kaal, sh pakend (kg)
|93,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|800 x 605 x 600
Scope of supply
- Servojuhtimine
- Survedüüs
- Raam ja kate: Teras, pulberkaetud
- Servojuhtimiseks valmis
- Valmidus pesuaine lisamiseks
Seadmed
- Keraamiliste kolbidega väntvõll-pump
- Kuivalt töötamise kaitse
- Väikese võrguavaga suur veefilter
- Ujukventiiliga varustatud mahuti
- Kaugjuhtimiseks valmis
- RM1 doseerimine
- Õli kontrollaken
- Õlivarras
- Vesijahutusega mootor
Kasutusvaldkonnad
- Puhastustöödeks toiduaine- ja keemiatööstuses
- Loomalautade puhastamine põllumajanduses
- Sõidukite ja masinate puhastamine autotööstuses, tööstuses ja põllumajanduses
- Mitmekülgsed rakendused tööstuslikes seadetes, nt. tootmisruumide puhastamiseks
- Sobib kasutamiseks tootmishallides, ladudes, logistika- ja rasketööstushoonetes
- Masinate ja seadmete kõrgsurvega puhastamiseks ehitustel, põllumajanduses ja munitsipaalkasutuses
- High pressure cleaning of vehicles
- Põllumajandus
- Ideaalne autotöökodadele, sõidukite rendipoodidele, autopesukeskustele, ehitusteenuste pakkujatele, kaubandusprofessionaalidele, väikestele ehitusettevõtetele, väikestele garaažidele ja farmidele jne.
- Ideaalne autokauplustele, autorendifirmadele ja teenindusjaamadele
Lisatarvikud
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