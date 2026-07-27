Vastupidav ja tugev

Robustne raam ja korpus on pulberkaetud terasest 4-pooluseline aeglane elektrimootor tagab pika tööaja. Vastupidav, edasi-tagasi liikuv messingist silindripeadega pump on valmistatud kõrgekvaliteetsetest materjalidest, et tagada seadme pikk kasutusiga.