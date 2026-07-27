HD 7/16-4 ST on algtaseme mudel Kärcheri statsionaarsete külma veega kõrgsurvepesurite valikus. Töörõhuga 160 baari avaldab see muljet ka suurt võimsust nõudvatel puhastustöödel. Eriti avaldab see muljet laia konfigureeritavate varustusdetailide valikuga (mida saab mõnel juhul ka hiljem paigaldada). Näiteks on masin saadaval ka kuuma vee versioonis. Saadaval on ka sellised lisaseadmed nagu kaitseklapp, kuivkäigukaitse, roostevabast terasest korpus, veepehmendi või kulunud aja loendur. Samuti on võimalus sisestada ühte või kahte puhastusvahendit kõrge või madala rõhu režiimis ja tänu tarvikute laiale valikule saab masinat optimaalselt kohandada kasutuskohaga. Uued arendused, mis suurendavad töömugavust, on näiteks kõrgsurvepüstol EASY!Force, mis kasutab kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, et vähendada kasutaja rakendatavat hoidmisjõudu nullini, ja kiirvabastatavad kinnitid EASY!Lock, mis muudavad käsitsemise viis korda kiiremaks kui tavaliste kruviühenduste korral kahjustamata vastupidavust ja pikaealisust.