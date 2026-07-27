Kõrgsurvepesur HD 7/16-4 ST
Töörõhuga 160 baari on HD 7/16-4 ST algtaseme masin ühe pesutoruga käitatavate statsionaarsete kõrgsurvepesurite valikus. Paljud funktsioonid on vabalt konfigureeritavad.
HD 7/16-4 ST on algtaseme mudel Kärcheri statsionaarsete külma veega kõrgsurvepesurite valikus. Töörõhuga 160 baari avaldab see muljet ka suurt võimsust nõudvatel puhastustöödel. Eriti avaldab see muljet laia konfigureeritavate varustusdetailide valikuga (mida saab mõnel juhul ka hiljem paigaldada). Näiteks on masin saadaval ka kuuma vee versioonis. Saadaval on ka sellised lisaseadmed nagu kaitseklapp, kuivkäigukaitse, roostevabast terasest korpus, veepehmendi või kulunud aja loendur. Samuti on võimalus sisestada ühte või kahte puhastusvahendit kõrge või madala rõhu režiimis ja tänu tarvikute laiale valikule saab masinat optimaalselt kohandada kasutuskohaga. Uued arendused, mis suurendavad töömugavust, on näiteks kõrgsurvepüstol EASY!Force, mis kasutab kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, et vähendada kasutaja rakendatavat hoidmisjõudu nullini, ja kiirvabastatavad kinnitid EASY!Lock, mis muudavad käsitsemise viis korda kiiremaks kui tavaliste kruviühenduste korral kahjustamata vastupidavust ja pikaealisust.
Omadused ja tulu
Kohandamine vastavalt nõuetele tänu osade eemaldamise ja tagasi paigaldamise võimalusele.
- Peaaegu kõiki seadme osasid ja lisatarvikuid saab ära võtta ja tagasi panna.
- Lihtne Plug 'n' Play säästab koostekulusid.
- Nõudmiste muutumisel ei ole vaja osta uut seadet, vaid saab muuta olemasolevaid seadistusi
Eriti tuline ja tõhus puhastus tänu kõrge temperatuuriga vee etteandele.
- Kuni 70 °C vee etteanne isegi esmatasandi mudelitel.
- Edastussurvepumba ja kuumakindlate tihenditega on võimalik saavutada temperatuur kuni 85 °C.
- Võimalik on kuumaveegeneraatori HWE 860 lihtne eelühendus.
Individuaalne konfigureerimisvõimalus aitab investeeringutelt kokku hoida
- Valik kolme põhiseadme vahel
- Valik seitsme täiendava lisakomplekti vahel
- Üle 50 lisatarviku, mis lihtsustavad seadme kasutamist.
Pikk kasutusiga tagab seadme kõrge väärtuse säilimise.
- Neljapooluseline väikese kiirusega elektrimootor.
- Vastupidavad keraamilised kolvid
- Eraldi reguleeritavad seiskamisajad vähendavad tööaega.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|300 - 700
|Töörõhk (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Maksimaalne rõhk (bar/MPa)
|190 / 19
|sisendtemperatuur (°C)
|70
|Ühendusvõimsus (kW)
|4,4
|Kaitsmekaitse (A)
|16
|Kasutajate arv
|1
|Mobiilsus
|Statsionaarne
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|53
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|900 x 780 x 705
Scope of supply
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
- Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 8, 315 bar
- Väändumisvastane süsteem
- Roostevabast terasest pihustustoru: 1050 mm
- Servojuhtimiseks valmis
Seadmed
- Pesupüstol: Pesupüstol Easy-Press
- Pehmendatud käepidemega pesupüstol