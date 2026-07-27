Kõrgsurvepesur HD 7/16-4 ST

Töörõhuga 160 baari on HD 7/16-4 ST algtaseme masin ühe pesutoruga käitatavate statsionaarsete kõrgsurvepesurite valikus. Paljud funktsioonid on vabalt konfigureeritavad.

HD 7/16-4 ST on algtaseme mudel Kärcheri statsionaarsete külma veega kõrgsurvepesurite valikus. Töörõhuga 160 baari avaldab see muljet ka suurt võimsust nõudvatel puhastustöödel. Eriti avaldab see muljet laia konfigureeritavate varustusdetailide valikuga (mida saab mõnel juhul ka hiljem paigaldada). Näiteks on masin saadaval ka kuuma vee versioonis. Saadaval on ka sellised lisaseadmed nagu kaitseklapp, kuivkäigukaitse, roostevabast terasest korpus, veepehmendi või kulunud aja loendur. Samuti on võimalus sisestada ühte või kahte puhastusvahendit kõrge või madala rõhu režiimis ja tänu tarvikute laiale valikule saab masinat optimaalselt kohandada kasutuskohaga. Uued arendused, mis suurendavad töömugavust, on näiteks kõrgsurvepüstol EASY!Force, mis kasutab kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, et vähendada kasutaja rakendatavat hoidmisjõudu nullini, ja kiirvabastatavad kinnitid EASY!Lock, mis muudavad käsitsemise viis korda kiiremaks kui tavaliste kruviühenduste korral kahjustamata vastupidavust ja pikaealisust.

Omadused ja tulu
Kohandamine vastavalt nõuetele tänu osade eemaldamise ja tagasi paigaldamise võimalusele.
  • Peaaegu kõiki seadme osasid ja lisatarvikuid saab ära võtta ja tagasi panna.
  • Lihtne Plug 'n' Play säästab koostekulusid.
  • Nõudmiste muutumisel ei ole vaja osta uut seadet, vaid saab muuta olemasolevaid seadistusi
Eriti tuline ja tõhus puhastus tänu kõrge temperatuuriga vee etteandele.
  • Kuni 70 °C vee etteanne isegi esmatasandi mudelitel.
  • Edastussurvepumba ja kuumakindlate tihenditega on võimalik saavutada temperatuur kuni 85 °C.
  • Võimalik on kuumaveegeneraatori HWE 860 lihtne eelühendus.
Individuaalne konfigureerimisvõimalus aitab investeeringutelt kokku hoida
  • Valik kolme põhiseadme vahel
  • Valik seitsme täiendava lisakomplekti vahel
  • Üle 50 lisatarviku, mis lihtsustavad seadme kasutamist.
Pikk kasutusiga tagab seadme kõrge väärtuse säilimise.
  • Neljapooluseline väikese kiirusega elektrimootor.
  • Vastupidavad keraamilised kolvid
  • Eraldi reguleeritavad seiskamisajad vähendavad tööaega.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 3
Pinge (V) 400
Sagedus (Hz) 50
Vooluhulk (l/h) 300 - 700
Töörõhk (bar/MPa) 30 - 160 / 3 - 16
Maksimaalne rõhk (bar/MPa) 190 / 19
sisendtemperatuur (°C) 70
Ühendusvõimsus (kW) 4,4
Kaitsmekaitse (A) 16
Kasutajate arv 1
Mobiilsus Statsionaarne
Kaal ( lisatarvikutega) (kg) 53
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 900 x 780 x 705

Scope of supply

  • Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
  • Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 8, 315 bar
  • Väändumisvastane süsteem
  • Roostevabast terasest pihustustoru: 1050 mm
  • Servojuhtimiseks valmis

Seadmed

  • Pesupüstol: Pesupüstol Easy-Press
  • Pehmendatud käepidemega pesupüstol
Kõrgsurvepesur HD 7/16-4 ST
Kõrgsurvepesur HD 7/16-4 ST
Kõrgsurvepesur HD 7/16-4 ST
Kõrgsurvepesur HD 7/16-4 ST
Configurable components

Pulbervärvitud terasest valmistatud raam ja kate on eriti vastupidavad.

Korpus ja raam on valmistatud kõrgekvaliteetsest roostevabast terasest. See muudab need korrosioonikindlaks ja desinfitseerivatele puhastusvahenditele vähem vastuvõtlikuks. Komponendid sobivad seetõttu suurepäraselt kasutamiseks toiduainesektoris ja mujal, kus tuleb suurt tähelepanu pöörata hügieenile, kus kasutatakse tugevatoimelisi desinfitseerimis- või puhastusvahendeid või kus kehtivad väga ranged eeskirjad. Isegi kui kõnealused seadmed paiknevad otse kasutuskohas, on võimalik ennetada tugevatest aerosoolidest põhjustatud korrosiooni teket.

Pärast seda kui taimer on seadme välja lülitanud, on kõrgsurveüksus endiselt rõhu all. Rõhualandussüsteem vähendab süsteemi rõhku, kaitstes seega rõhu all olevaid komponente. Funktsiooni on eriti soovituslik kasutada siis, kui kasutuskordade vahele jäävad pikad vahed.

Katlakivi teket süsteemis saab usaldusväärselt ennetada veepehmendaja pideva lisamise teel. Sel viisil saab ennetada pumba ja teiste oluliste komponentide kahjustumist katlakivi tõttu. See on eriti soovituslik kõrgete etteandetemperatuuride ja versiooni ST-H korral.

Seadme tööaja saab töötundide loenduri abil täpselt kindlaks määrata. Ideaalne suure kasutussageduse korral — võimaldab optimeerida hooldusvälpasid.

Komplekt võimaldab puhastusvahendi sissepritse juhtimist otse toitepunktis asuva kaugjuhtimisfunktsiooni abil. Madalsurverakendus on eriti ökonoomne. Puudub vajadus täiendavate dosaatorpumpade järele. Kasutamise ajal tekib minimaalselt aerosooli. Kaugjuhtimise ettevalmistuskomplekt on soovituslik toitepunktidele, mida kasutatakse pidevalt sama inimese poolt puhastustoiminguteks, mida saab sooritada madalsurvel.

Komplekt võimaldab puhastusvahendi sissepritse juhtimist otse toitepunktis asuva kaugjuhtimisfunktsiooni abil. Madalsurverakendus on eriti ökonoomne. Puudub vajadus täiendavate dosaatorpumpade järele. Kasutamise ajal tekib minimaalselt aerosooli. Kaugjuhtimise ettevalmistuskomplekt on soovituslik toitepunktidele, mida kasutatakse pidevalt sama inimese poolt puhastustoiminguteks, mida saab sooritada madalsurvel. Kahe puhastusvahendiga variant sobib näiteks keerukamate puhastustoimingute või kaugel asuvate toitepunktide korral või autode puhastamiseks.

Komplekt võimaldab puhastusvahendi sissepritse juhtimist otse toitepunktis asuva kaugjuhtimisfunktsiooni abil. Selle eelis madalsurvevariandi ees peitub asjaolus, et puhastusvahendi pinnalekandmiseks ei ole vaja otsikut vahetada. Kaugjuhtimise ettevalmistuskomplekt on eriti soovituslik toitepunktidele, mille kasutajad pidevalt vahetuvad, kuna siin ei ole vaja kasutajatele selgitada otsiku vahetamise vajadust. Mündiga opereeritavate seadmete ning kõrgsurvet nõudvate puhastustoimingute korral.

Komplekt võimaldab puhastusvahendi sissepritse juhtimist otse toitepunktis asuva kaugjuhtimisfunktsiooni abil. Selle eelis madalsurvevariandi ees peitub asjaolus, et puhastusvahendi pinnalekandmiseks ei ole vaja otsikut vahetada. Kaugjuhtimise ettevalmistuskomplekt on eriti soovituslik toitepunktidele, mille kasutajad pidevalt vahetuvad, kuna siin ei ole vaja kasutajatele selgitada otsiku vahetamise vajadust. Mündiga opereeritavatele seadmete ning kõrgsurvet nõudvate puhastustoimingute korral. Kahe puhastusvahendiga variant sobib näiteks keerukamate puhastustoimingute või kaugel asuvate toitepunktide korral või autode puhastamiseks.
Lisatarvikud
Puhastusvahendid