Vastupidav ja tugev 4-pooluseline vesijahutusega elektrimootor. Vastupidav, edasi-tagasi liikuv messingist silindripeadega pump on valmistatud kõrgekvaliteetsetest materjalidest, et tagada seadme pikk kasutusiga. Usaldusväärne ja vastupidav Kärcheri suure jõudlusega väntvõllipump tagab optimaalse surve. 4-pooluseline vesijahutusega elektrimootor. Vastupidav, edasi-tagasi liikuv messingist silindripeadega pump on valmistatud kõrgekvaliteetsetest materjalidest, et tagada seadme pikk kasutusiga. Usaldusväärne ja vastupidav Kärcheri suure jõudlusega väntvõllipump tagab optimaalse surve.

Kvaliteetne seade Ujukiga paak ja kuivalt töötamise kaitse Robustne raam ja korpus on pulberkaetud terasest Valmis ühendamiseks juhtpultidega Ujukiga paak ja kuivalt töötamise kaitse Robustne raam ja korpus on pulberkaetud terasest Valmis ühendamiseks juhtpultidega