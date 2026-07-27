Kõrgsurvepesur HD 8/18-4 St
Omadused ja tulu
Vastupidav ja tugev4-pooluseline vesijahutusega elektrimootor. Vastupidav, edasi-tagasi liikuv messingist silindripeadega pump on valmistatud kõrgekvaliteetsetest materjalidest, et tagada seadme pikk kasutusiga. Usaldusväärne ja vastupidav Kärcheri suure jõudlusega väntvõllipump tagab optimaalse surve.
Kvaliteetne seadeUjukiga paak ja kuivalt töötamise kaitse Robustne raam ja korpus on pulberkaetud terasest Valmis ühendamiseks juhtpultidega
Lihtne kasutadaAinult üks pöördlüliti kõigi funktsioonide jaoks tagab lihtsa kasutamise ilma pikkade treeningaegadeta. Praktiline veanäidik teavitab kasutajaid kohe ja säästab aega. Lihtsasti mõistetavad sümbolid ja loogiline juhtpaneel teevad seadme lihtsasti kasutatavaks ja tõstavad tootlikkust.
Töökindel disain karmideks töötingimusteks
- Pikemad tööperioodid, vähem vaeva hooldusega ja madalamad kulud. Ideaalne tööstuslikuks kasutamiseks.
- Ette nähtud igapäevaseks kasutamiseks.
- Pika kasutuseaga töökindel ja see tõttu ka väga ökonoomne masin.
Puhastusaine imemis- ja doseerimissüsteem veelgi paremate puhastustulemuste saavutamiseks
- Pesuaine sisselaskeava koos klapi ja tühje indikaatoriga.
- Pesuaine dosaator imemise poolel.
- Valikuline: teine sisselaskeava koos ventiili ja tühje indikaatoriga.
Väikese võrguavaga veefilter
- Suur vee peenfilter pumba optimaalseks kaitseks.
- Lihtne kasutada, lihtne puhastada.
- Tagab kõigi kõrgsurvekomponentide pika tööea.
Elektrooniline jälgimissüsteem tagab seadme ohutuma kasutamise.
- Kaitseb pumpa kuivkäitamise eest.
- Lekete või faasivea ilmnemisel lülitub kohe välja.
- Üle- ja alapingekaitse
Igal hetkel kiirelt kasutusvalmis
- Kasutatav nupuvajutusega, ei mingit seadistusaega ega mobiilsete seadmete transportimist
- Pump alustab vee etteandmist niipea, kui püstol aktiveeritakse. See võimaldab tööd alati hõlpsasti alustada.
- Masin on alati valmis maksimaalse tootlikkuse ja paindlikkuse saavutamiseks.
Kohandamine vastavalt nõuetele tänu osade eemaldamise ja tagasi paigaldamise võimalusele.
- Lisavarustusena on saadaval ajaloendur ja manomeeter, samuti automaatne rõhulangetus tarvikute ja torustike kaitsmiseks.
- Lisavarustusena on saadaval teine pesuaine sisselaskeava tühja indikaatori ja doseerimisventiiliga.
- Alternatiivina saab masinat juhtida ka kaugjuhtimispuldiga.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|500 - 800
|Töörõhk (bar/MPa)
|180 / 18
|Maksimaalne rõhk (bar/MPa)
|240 / 24
|sisendtemperatuur (°C)
|60
|Ühendusvõimsus (kW)
|5,5
|Kaitsmekaitse (A)
|16
|Toitejuhe (m)
|5
|Vee etteanne
|1″
|Kasutajate arv
|1
|Mobiilsus
|Statsionaarne
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|68
|Kaal, sh pakend (kg)
|77,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|800 x 605 x 600
Scope of supply
- Servojuhtimine
- Survedüüs
- Raam ja kate: Teras, pulberkaetud
- Servojuhtimiseks valmis
- Valmidus pesuaine lisamiseks
Seadmed
- Keraamiliste kolbidega väntvõll-pump
- Kuivalt töötamise kaitse
- Väikese võrguavaga suur veefilter
- Ujukventiiliga varustatud mahuti
- Kaugjuhtimiseks valmis
- RM1 doseerimine
- Õli kontrollaken
- Õlivarras
- Vesijahutusega mootor
Kasutusvaldkonnad
- Puhastusmasinate ja sõidukite jaoks
- Põllumajandus
- Mitmekülgsed rakendused tööstuslikes seadetes, nt. tootmisruumide puhastamiseks
- Ideaalne autotöökodadele, sõidukite rendipoodidele, autopesukeskustele, ehitusteenuste pakkujatele, kaubandusprofessionaalidele, väikestele ehitusettevõtetele, väikestele garaažidele ja farmidele jne.
- Tööstus
- Ideaalne sõidukite puhastuseks, ehitus- ja transpordisektoris ja ka tööstuses
- Loomalautade puhastamine põllumajanduses
- Puhastustöödeks toiduaine- ja keemiatööstuses
- Ideaalne autokauplustele, autorendifirmadele ja teenindusjaamadele
- Avalikud teenused
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.