Kõrgsurvepesur HD 8/18-4St H
Omadused ja tulu
Kvaliteetne seadePaak klapi, katlakivikaitse ja kuivkäigukaitsega. Väga vastupidav roostevabast terasest raam ja kate. Alternatiivina saab masinat juhtida ka kaugjuhtimispuldiga.
Vastupidav ja tugevVastupidav, edasi-tagasi liikuv messingist silindripeadega pump on valmistatud kõrgekvaliteetsetest materjalidest, et tagada seadme pikk kasutusiga. Usaldusväärne ja vastupidav Kärcheri suure jõudlusega väntvõllipump tagab optimaalse surve. Madalate pööretega töötav 4-taktiline õhkjahutusega elektrimootor.
Lihtne kasutadaAinult üks pöördlüliti kõigi funktsioonide jaoks tagab lihtsa kasutamise ilma pikkade treeningaegadeta. Eriti kasutajasõbralik tänu iseenesestmõistetavatele sümbolitele. Pole vaja aeganõudvat induktsiooni. LED-tuled näitavad kasutusvalmidust, veepuudust ja hooldusintervalli.
Tugev disain võimaldab kasutada ka raskeid rakendusi
- Sobib igapäevaseks kasutamiseks.
- Pika kasutuseaga töökindel ja see tõttu ka väga ökonoomne masin.
- Pikemad tööperioodid, vähem vaeva hooldusega ja madalamad kulud. Ideaalne tööstuslikuks kasutamiseks.
Pesuaine sisselaskeava koos klapi ja tühja paagi indikaatoriga
- Pesuaine täpseks ja kohandatavaks doseerimiseks.
- Pesuaine dosaator imemise poolel.
Elektrooniline jälgimissüsteem tagab seadme ohutuma kasutamise.
- Automaatne väljalülitus ala- või ülepinge korral.
- Lülitub välja vee puudumisel, LED-id: Standby, service, error.
- Lekete või faasivea ilmnemisel lülitub kohe välja.
Suur integreeritud veefilter
- Suur vee peenfilter pumba kaitsmiseks.
- Lihtne kasutada, lihtne puhastada.
- Tagab kõigi kõrgsurvekomponentide pika tööea.
Lihtne paigaldus ja hooldus
- Hea ligipääsetavus seadme hooldamiseks
- Kiire ja lihtne paigaldamine säästab montaažikulusid
- Laiaulatuslik teenindusvõrk kõrgelt koolitatud hooldustehnikutega.
Lai valik lisatarvikuid ja komplekte
- Lisavarustusena on saadaval manomeeter ja kulunud aja loendur.
- Automaatne rõhulangetus on saadaval lisavarustusena.
- Valikuline: teine sisselaskeava koos ventiili ja tühje indikaatoriga.
Igal hetkel kiirelt kasutusvalmis
- Masin on alati valmis maksimaalse tootlikkuse ja paindlikkuse saavutamiseks.
- Kasutatav nupuvajutusega, ei mingit seadistusaega ega mobiilsete seadmete transportimist
- Pump alustab vee etteandmist niipea, kui püstol aktiveeritakse. See võimaldab tööd alati hõlpsasti alustada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|500 - 800
|Töörõhk (bar/MPa)
|50 - 180 / 5 - 18
|Maksimaalne rõhk (bar/MPa)
|240 / 24
|sisendtemperatuur (°C)
|85
|Ühendusvõimsus (kW)
|5,5
|Kaitsmekaitse (A)
|16
|Toitejuhe (m)
|5
|Vee etteanne
|1″
|Kasutajate arv
|1
|Mobiilsus
|Statsionaarne
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|75
|Kaal, sh pakend (kg)
|84,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|800 x 605 x 600
Scope of supply
- Servojuhtimine
- Survedüüs
- Raam ja kate: Roostevaba teras
- Servojuhtimiseks valmis
- Valmidus pesuaine lisamiseks
Seadmed
- Keraamiliste kolbidega väntvõll-pump
- Survepump
- Katlakivivastane kaitse
- Kuivalt töötamise kaitse
- Väikese võrguavaga suur veefilter
- Ujukventiiliga varustatud mahuti
- Kaugjuhtimiseks valmis
- RM1 doseerimine
- Õli kontrollaken
- Õlivarras
- Õhkjahutusega mootor
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne kasutamiseks näiteks toiduainetööstuses
- Ideaalne kasutamiseks toidu-, kosmeetika- ja keemiatööstuses
- Sõidukite puhastamine
- Puhastusmasinate ja sõidukite jaoks
- Masinate ja seadmete kõrgsurvega puhastamiseks ehitustel, põllumajanduses ja munitsipaalkasutuses
- Ideaalne puhastamiseks tööstuslikes keskkondades, näiteks tootmisruumide puhastamiseks
- Põllumajandus
- Tööstus
- Loomalautade puhastamine põllumajanduses
- Külma või kuuma veega kõrgsurvepuhastuseks
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.