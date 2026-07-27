Kõrgsurvepesur HD 8/18-4St H

Omadused ja tulu
Kõrgsurvepesur HD 8/18-4St H: Kvaliteetne seade
Kvaliteetne seade
Paak klapi, katlakivikaitse ja kuivkäigukaitsega. Väga vastupidav roostevabast terasest raam ja kate. Alternatiivina saab masinat juhtida ka kaugjuhtimispuldiga.
Kõrgsurvepesur HD 8/18-4St H: Vastupidav ja tugev
Vastupidav ja tugev
Vastupidav, edasi-tagasi liikuv messingist silindripeadega pump on valmistatud kõrgekvaliteetsetest materjalidest, et tagada seadme pikk kasutusiga. Usaldusväärne ja vastupidav Kärcheri suure jõudlusega väntvõllipump tagab optimaalse surve. Madalate pööretega töötav 4-taktiline õhkjahutusega elektrimootor.
Kõrgsurvepesur HD 8/18-4St H: Lihtne kasutada
Lihtne kasutada
Ainult üks pöördlüliti kõigi funktsioonide jaoks tagab lihtsa kasutamise ilma pikkade treeningaegadeta. Eriti kasutajasõbralik tänu iseenesestmõistetavatele sümbolitele. Pole vaja aeganõudvat induktsiooni. LED-tuled näitavad kasutusvalmidust, veepuudust ja hooldusintervalli.
Tugev disain võimaldab kasutada ka raskeid rakendusi
  • Sobib igapäevaseks kasutamiseks.
  • Pika kasutuseaga töökindel ja see tõttu ka väga ökonoomne masin.
  • Pikemad tööperioodid, vähem vaeva hooldusega ja madalamad kulud. Ideaalne tööstuslikuks kasutamiseks.
Pesuaine sisselaskeava koos klapi ja tühja paagi indikaatoriga
  • Pesuaine täpseks ja kohandatavaks doseerimiseks.
  • Pesuaine dosaator imemise poolel.
Elektrooniline jälgimissüsteem tagab seadme ohutuma kasutamise.
  • Automaatne väljalülitus ala- või ülepinge korral.
  • Lülitub välja vee puudumisel, LED-id: Standby, service, error.
  • Lekete või faasivea ilmnemisel lülitub kohe välja.
Suur integreeritud veefilter
  • Suur vee peenfilter pumba kaitsmiseks.
  • Lihtne kasutada, lihtne puhastada.
  • Tagab kõigi kõrgsurvekomponentide pika tööea.
Lihtne paigaldus ja hooldus
  • Hea ligipääsetavus seadme hooldamiseks
  • Kiire ja lihtne paigaldamine säästab montaažikulusid
  • Laiaulatuslik teenindusvõrk kõrgelt koolitatud hooldustehnikutega.
Lai valik lisatarvikuid ja komplekte
  • Lisavarustusena on saadaval manomeeter ja kulunud aja loendur.
  • Automaatne rõhulangetus on saadaval lisavarustusena.
  • Valikuline: teine ​​sisselaskeava koos ventiili ja tühje indikaatoriga.
Igal hetkel kiirelt kasutusvalmis
  • Masin on alati valmis maksimaalse tootlikkuse ja paindlikkuse saavutamiseks.
  • Kasutatav nupuvajutusega, ei mingit seadistusaega ega mobiilsete seadmete transportimist
  • Pump alustab vee etteandmist niipea, kui püstol aktiveeritakse. See võimaldab tööd alati hõlpsasti alustada.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 3
Pinge (V) 400
Sagedus (Hz) 50
Vooluhulk (l/h) 500 - 800
Töörõhk (bar/MPa) 50 - 180 / 5 - 18
Maksimaalne rõhk (bar/MPa) 240 / 24
sisendtemperatuur (°C) 85
Ühendusvõimsus (kW) 5,5
Kaitsmekaitse (A) 16
Toitejuhe (m) 5
Vee etteanne 1″
Kasutajate arv 1
Mobiilsus Statsionaarne
Kaal ( lisatarvikutega) (kg) 75
Kaal, sh pakend (kg) 84,8
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 800 x 605 x 600

Scope of supply

  • Servojuhtimine
  • Survedüüs
  • Raam ja kate: Roostevaba teras
  • Servojuhtimiseks valmis
  • Valmidus pesuaine lisamiseks

Seadmed

  • Keraamiliste kolbidega väntvõll-pump
  • Survepump
  • Katlakivivastane kaitse
  • Kuivalt töötamise kaitse
  • Väikese võrguavaga suur veefilter
  • Ujukventiiliga varustatud mahuti
  • Kaugjuhtimiseks valmis
  • RM1 doseerimine
  • Õli kontrollaken
  • Õlivarras
  • Õhkjahutusega mootor
Kõrgsurvepesur HD 8/18-4St H
Kõrgsurvepesur HD 8/18-4St H
Kõrgsurvepesur HD 8/18-4St H
Kõrgsurvepesur HD 8/18-4St H
Kõrgsurvepesur HD 8/18-4St H
Kõrgsurvepesur HD 8/18-4St H
Kasutusvaldkonnad
  • Ideaalne kasutamiseks näiteks toiduainetööstuses
  • Ideaalne kasutamiseks toidu-, kosmeetika- ja keemiatööstuses
  • Sõidukite puhastamine
  • Puhastusmasinate ja sõidukite jaoks
  • Masinate ja seadmete kõrgsurvega puhastamiseks ehitustel, põllumajanduses ja munitsipaalkasutuses
  • Ideaalne puhastamiseks tööstuslikes keskkondades, näiteks tootmisruumide puhastamiseks
  • Põllumajandus
  • Tööstus
  • Loomalautade puhastamine põllumajanduses
  • Külma või kuuma veega kõrgsurvepuhastuseks
Lisatarvikud
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