HDS 13/20-4 St on statsionaarne õlipõletiga kuuma vee kõrgsurvepesur. Selle 4-pooluseline madala kiirusega elektrimootor toodab suurt võimsust kompromissituks pidevaks kasutamiseks rasketes tingimustes. Tugev messingist silindripeaga väntvõlli pump võimaldab puhastada kuni 1300 liitri veega tunnis rõhul 200 baari. Suur veefilter kaitseb pumpa mustuseosakeste eest. Integreeritud veepaagil on katlakivikaitse. Pesuaine võetakse ja doseeritakse täpselt klapi abil. Tühja indikaator näitab, kui pesuaine hakkab otsa saama. Õlipõleti ja kogu tehnoloogia elektrooniline jälgimine tagab tööohutuse kõrge taseme. Intuitiivne pöördlüliti või valikuline kaugjuhtimispult muudavad kasutamise lihtsaks ning hooldus- ja hooldustööd on samuti loodud kasutajasõbralikuks. Saadaval on lai valik tarvikuid, mistõttu HDS 13/20-4 St saab kohandada nii, et see sobiks paljude erinevate puhastusülesannetega. Masinat saab täiendada manomeetri ja tunniloenduri, teise pesuaine dosaatori ja rõhualandussüsteemiga.