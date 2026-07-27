Kõrgsurvepesur HDS 13/20 -4 St EU-I
Mõeldud pidevaks kompromissideta kasutamiseks: HDS 13/20-4 St statsionaarne kuuma vee kõrgsurvepesur koos õlipõletiga puhastab kuni 1300 liitrit vett tunnis 200 baari rõhul.
HDS 13/20-4 St on statsionaarne õlipõletiga kuuma vee kõrgsurvepesur. Selle 4-pooluseline madala kiirusega elektrimootor toodab suurt võimsust kompromissituks pidevaks kasutamiseks rasketes tingimustes. Tugev messingist silindripeaga väntvõlli pump võimaldab puhastada kuni 1300 liitri veega tunnis rõhul 200 baari. Suur veefilter kaitseb pumpa mustuseosakeste eest. Integreeritud veepaagil on katlakivikaitse. Pesuaine võetakse ja doseeritakse täpselt klapi abil. Tühja indikaator näitab, kui pesuaine hakkab otsa saama. Õlipõleti ja kogu tehnoloogia elektrooniline jälgimine tagab tööohutuse kõrge taseme. Intuitiivne pöördlüliti või valikuline kaugjuhtimispult muudavad kasutamise lihtsaks ning hooldus- ja hooldustööd on samuti loodud kasutajasõbralikuks. Saadaval on lai valik tarvikuid, mistõttu HDS 13/20-4 St saab kohandada nii, et see sobiks paljude erinevate puhastusülesannetega. Masinat saab täiendada manomeetri ja tunniloenduri, teise pesuaine dosaatori ja rõhualandussüsteemiga.
Omadused ja tulu
Suure jõudlusega väntvõll pumpVastupidav, edasi-tagasi liikuv messingist silindripeadega pump on valmistatud kõrgekvaliteetsetest materjalidest, et tagada seadme pikk kasutusiga. Usaldusväärne ja vastupidav Kärcheri suure jõudlusega väntvõllipump tagab optimaalse surve. Pikemad tööperioodid, vähem vaeva hooldusega ja madalamad kulud. Ideaalne tööstuslikuks kasutamiseks.
4-pooluseline madala kiirusega elektrimootorVesijahutusega mootor suure jõudluse ja vastupidavuse tagamiseks 4-pooluseline aeglane elektrimootor tagab pika tööaja. Kõrge jõudlus ja kõrge efektiivsus.
Usaldusväärsed Kärcheri põletid maksimaalse efektiivsusegaSuure võimsusega õlipõleti püstise küttespiraaliga ja detonatsioonivaba pidevsüütega. Tõestatud ja tõhusa Kärcheri põletitehnoloogiaga madala kütusekulu tagamiseks. Kõrge efektiivsusega (> 91%), madala kütusekulu ja väga madala heitgaasiga põleti.
Kvaliteetne seade
- Katlakivikaitse ja tühja paagi indikaatoriga integreeritud veepaak kaitseb küttespiraali ja kogu süsteemi lubjaladestuste eest.
- Korpus ja raam on vastupidavuse tagamiseks valmistatud pulbervärvitud terasest.
Elektrooniline jälgimissüsteem tagab seadme ohutuma kasutamise.
- Lekete või faasivea ilmnemisel lülitub kohe välja.
- Automaatne väljalülitus ala- või ülepinge korral.
- Ülekuumenemise kaitse lülitab põleti automaatselt veekatkestuse korral välja.
Lihtne ja intuitiivne töötamine
- Ainult üks pöördlüliti kõigi funktsioonide jaoks tagab lihtsa kasutamise ilma pikkade treeningaegadeta.
- Praktiline veanäidik teavitab kasutajaid kohe ja säästab aega.
- Lihtsad sümbolid aitavad masina funktsioone hõlpsasti mõista ja tagavad seadme kasutuslihtsuse.
Väikese võrguavaga läbipaistvast võrgust suur filter
- Lihtsalt ligipääsetav veefilter kaitseb pumpa vees olevate mustuseosakeste eest.
- Tagab kõigi kõrgsurvekomponentide pika tööea.
- Integreeritud veefiltrit saab eemaldada ja puhastada ilma tööriistadeta.
Äärmiselt paindlik
- Alternatiivina saab masinat juhtida ka kaugjuhtimispuldiga.
- Kõrgsurvepesurite laias valikus on Kärcheril õige tarvik iga puhastusülesande ja iga eesmärgi jaoks.
Puhastusaine imemis- ja doseerimissüsteem veelgi paremate puhastustulemuste saavutamiseks
- Puhastusvahendite mugavaks ja täpseks doseerimiseks.
- Pesuainet saab lisada doseerimisselektoriga.
Lihtne hooldus ja väga lihtne teostada
- Lihtne juurdepääs kõikidele teenuse ja hooldusega seotud komponentidele.
- Laiaulatuslik teenindusvõrk kõrgelt koolitatud hooldustehnikutega.
- Veakoodide, tööoleku, pumba hooldusintervallide kuvamine ning põleti ja kogu masina vigase töö jälgimine muudavad hoolduse lihtsamaks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|min. 700 - max. 1300
|Töörõhk (bar)
|200
|Maksimaalne rõhk (bar)
|235
|Temperatuur (etteanne 12 °C) (°C)
|max. 80
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 30
|Ühendusvõimsus (kW)
|9,5
|Kütteõli tarbimine, täiskoormus (kg/h)
|9,1
|Soojusenergia (kW)
|108
|Toitejuhe (m)
|5
|Vee etteanne
|1″
|Samaaegsete kasutajate arv
|1
|Mobiilsus
|Statsionaarne
|Kaitsmekaitse (A)
|25
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|160
|Kaal, sh pakend (kg)
|170
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1142 x 578 x 790
Scope of supply
- Leegimonitor
- Servojuhtimiseks valmis
- Kaugjuhtimiseks valmis
- Survedüüs
- Puhastusvahendi funktsioon: Imemine
Seadmed
- Õlivarras
- Õli kontrollaken
- Valmidus pesuaine lisamiseks
- RM1 doseerimine
- Kuivalt töötamise kaitse
- Väikese võrguavaga suur veefilter
- Ujukventiiliga varustatud mahuti
- Keraamiliste kolbidega väntvõll-pump
- Vesijahutusega mootor
- Raam ja kate: Teras, pulberkaetud
Kasutusvaldkonnad
- Traktorite, masinate ja tööriistade puhastamine põllumajanduses
- Mitmekülgsed rakendused tööstuslikes seadetes, nt. tootmisruumide puhastamiseks
- Masinate ja seadmete kõrgsurvega puhastamiseks ehitustel, põllumajanduses ja munitsipaalkasutuses
- Sobib kasutamiseks tootmishallides, ladudes, logistika- ja rasketööstushoonetes
- Äärmusliku mustuse kõrgsurvega puhastamiseks põllumajanduses ja ehitustel
- Puhastusmasinate ja sõidukite jaoks
- Ideaalne kasutamiseks toiduaine- ja keemiatööstuses
- Põllumajandus
- Avalikud teenused
- Ideaalne autotöökodadele, sõidukite rendipoodidele, autopesukeskustele, ehitusteenuste pakkujatele, kaubandusprofessionaalidele, väikestele ehitusettevõtetele, väikestele garaažidele ja farmidele jne.
Lisatarvikud
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