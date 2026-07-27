HDS 8/18-4 St on statsionaarne kuuma vee kõrgsurvepesur õlipõleti ja esmaklassiliste tarvikutega, mis on mõeldud pidevaks kasutamiseks keerulistes rakendustes. 4-pooluseline madala kiirusega elektrimootor toodab suurt võimsust. Tugev messingist silindripeaga väntvõlli pump tekitab kõrge rõhu ja annab suures koguses kuuma vett. Suur veefilter kaitseb pumpa mustuseosakeste eest. Integreeritud veepaagil on katlakivikaitse. Pesuaine võetakse üles ja doseeritakse täpselt klapi abil. Tühja indikaator näitab, kui pesuaine hakkab otsa saama. Õlipõleti ja kogu tehnoloogia elektrooniline jälgimine tagab tööohutuse kõrge taseme. Intuitiivne pöördlüliti või valikuline kaugjuhtimispult muudavad kasutamise lihtsaks ning hooldus- ja hooldustööd on samuti loodud kasutajasõbralikuks. Saadaval on lai valik tarvikuid, mille abil saab HDS 8/18-4 St kohandada nii, et see sobiks mitmesuguste puhastusülesannetega. Masinat saab täiendada manomeetri ja tunniloenduri, teise pesuaine dosaatori ja rõhualandussüsteemiga.