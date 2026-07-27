Kõrgsurvepesur HDS 8/18 -4 St EU-I
Pidevaks kasutuseks, vastupidav disain: HDS 8/18-4 St statsionaarne õlipõletiga kuuma vee kõrgsurvepesur täidab usaldusväärselt nõudlikke puhastustöid.
HDS 8/18-4 St on statsionaarne kuuma vee kõrgsurvepesur õlipõleti ja esmaklassiliste tarvikutega, mis on mõeldud pidevaks kasutamiseks keerulistes rakendustes. 4-pooluseline madala kiirusega elektrimootor toodab suurt võimsust. Tugev messingist silindripeaga väntvõlli pump tekitab kõrge rõhu ja annab suures koguses kuuma vett. Suur veefilter kaitseb pumpa mustuseosakeste eest. Integreeritud veepaagil on katlakivikaitse. Pesuaine võetakse üles ja doseeritakse täpselt klapi abil. Tühja indikaator näitab, kui pesuaine hakkab otsa saama. Õlipõleti ja kogu tehnoloogia elektrooniline jälgimine tagab tööohutuse kõrge taseme. Intuitiivne pöördlüliti või valikuline kaugjuhtimispult muudavad kasutamise lihtsaks ning hooldus- ja hooldustööd on samuti loodud kasutajasõbralikuks. Saadaval on lai valik tarvikuid, mille abil saab HDS 8/18-4 St kohandada nii, et see sobiks mitmesuguste puhastusülesannetega. Masinat saab täiendada manomeetri ja tunniloenduri, teise pesuaine dosaatori ja rõhualandussüsteemiga.
Omadused ja tulu
Tugev messingist silindripeaga väntvõlli pump
- Usaldusväärne ja vastupidav Kärcheri suure jõudlusega väntvõllipump tagab optimaalse surve.
- Eriti vastupidav ja ülimalt kauakestev.
- Pikemad tööperioodid, vähem vaeva hooldusega ja madalamad kulud. Ideaalne tööstuslikuks kasutamiseks.
Kvaliteetne seade
- Integreeritud katlakivikaitse ja tühje indikaatoriga veepaak kaitseb küttespiraali ja kogu süsteemi lubjaladestuste eest.
- Korpus ja raam on vastupidavuse tagamiseks valmistatud pulbervärvitud terasest.
- Pesuaine sisselaskeava koos doseerimisventiili ja tühja oleku indikaatoriga on standardvarustuses, teise lisamise võimalusega.
Vesijahutusega 4-pooluseline elektrimootor (õliküttega)
- 4-pooluseline aeglane elektrimootor tagab pika tööaja.
- Vesijahutusega mootor suure jõudluse ja vastupidavuse tagamiseks
- Ainult väga madal mootori vibratsioon.
Usaldusväärsed Kärcheri põletid maksimaalse efektiivsusega
- Suure võimsusega õlipõleti püstise küttespiraaliga ja detonatsioonivaba pidevsüütega.
- Püstine disain ennetab kondensatsiooni ja korrosiooni teket.
- Väga efektiivne, järeleproovitud „Valmistatud Saksamaal“ põleti tehnoloogia.
Elektrooniline jälgimissüsteem tagab seadme ohutuma kasutamise.
- Automaatne väljalülitus lekete või faasirikke korral.
- Automaatne väljalülitus madala pingevahemiku või ülepinge korral.
- Leegi ja heitgaaside temperatuuri jälgimine, kaitse veepuuduse/ülerõhu eest, katlakivikaitse tühja indikaatoriga ja rikete jälgimine tagavad ohutu ja kauakestva töö.
Lihtne kasutada
- Ainult üks pöördlüliti kõigi funktsioonide jaoks tagab lihtsa kasutamise ilma pikkade treeningaegadeta.
- Lihtne kontseptsioon selgete sümbolite ja selgelt paigutatud juhtpaneeliga.
- Praktiline veanäidik teavitab kasutajaid kohe ja säästab aega.
Puhastusaine imemis- ja doseerimissüsteem veelgi paremate puhastustulemuste saavutamiseks
- Pesuaine täpseks ja kohandatavaks doseerimiseks.
Lihtne hooldus ja väga lihtne teostada
- Lihtne juurdepääs kõikidele teenuse ja hooldusega seotud komponentidele.
- Laiaulatuslik teenindusvõrk kõrgelt koolitatud hooldustehnikutega.
- Veakoodide, tööoleku, pumba hooldusintervallide kuvamine ning põleti ja kogu masina vigase töö jälgimine muudavad hoolduse lihtsamaks.
Väikese võrguavaga läbipaistvast võrgust suur filter
- Suur, kergesti ligipääsetav vee peenfilter pumba kaitsmiseks vees sisalduvate mustuseosakeste eest.
- Integreeritud veefiltrit saab eemaldada ja puhastada ilma tööriistadeta.
- Pikendab komponentide ja masina kasutusiga.
Äärmiselt paindlik
- Alternatiivina saab masinat juhtida ka kaugjuhtimispuldiga.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|500 - 800
|Töörõhk (bar)
|180
|Maksimaalne rõhk (bar)
|215
|Temperatuur (etteanne 12 °C) (°C)
|max. 80
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 30
|Ühendusvõimsus (kW)
|5,5
|Kütteõli tarbimine, täiskoormus (kg/h)
|5,1
|Soojusenergia (kW)
|61
|Toitejuhe (m)
|5
|Vee etteanne
|1″
|Samaaegsete kasutajate arv
|1
|Mobiilsus
|Statsionaarne
|Kaitsmekaitse (A)
|16
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|160
|Kaal, sh pakend (kg)
|170
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1142 x 578 x 790
Scope of supply
- Leegimonitor
- Servojuhtimiseks valmis
- Kaugjuhtimiseks valmis
- Survedüüs
- Puhastusvahendi funktsioon: Imemine
Seadmed
- Õlivarras
- Õli kontrollaken
- Valmidus pesuaine lisamiseks
- RM1 doseerimine
- Kuivalt töötamise kaitse
- Väikese võrguavaga suur veefilter
- Ujukventiiliga varustatud mahuti
- Keraamiliste kolbidega väntvõll-pump
- Vesijahutusega mootor
- Raam ja kate: Teras, pulberkaetud
Kasutusvaldkonnad
- Puhastusmasinate ja sõidukite jaoks
- Ideaalne mitmesugusteks rakendusteks transpordi- ja logistikasektoris
- Ideaalne kasutamiseks toiduaine- ja keemiatööstuses
- Kasutamiseks tootmises, logistikas, rasketööstushallides ja ladudes
- Loomalautade puhastamine põllumajanduses
- Tootmishallides ja töökodades, kus on vaja sooja vett
- Ideaalne autokauplustele, autorendifirmadele ja teenindusjaamadele
- Ideaalne puhastamiseks tööstuslikes keskkondades, näiteks tootmisruumide puhastamiseks
- Avalikud teenused
- Traktorite, masinate ja tööriistade puhastamine põllumajanduses
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
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