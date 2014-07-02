Ultra-kõrgsurvepesur HD 13/35-4
See survepesur kasutab kuni 350 bar rõhku, et eemaldada ka kõige tõrksam mustus. Vastupidav puurikujuline raam tagab igakülgse kaitse ja võimaldab seadet ohutult kraanale laadida. Lihtne transportida tänu pagasikäru-tüüpi konstruktsioonile.
Kuni 350 bar töörõhu abil puhastab seade ka kõige raskemini eemaldatava mustuse. Tugev puurkonstruktsioon kaitseb kogu masinat ja võimaldab seadet ohutult kraanaga tõsta. Käru põhimõte tagab lihtsa transpordi ja mitmed muud detailid muudavad need masinad professionaalide esimeseks valikuks. Käepärane ja mugav: pesutoru hoidik ja integreeritud voolikukonks tagavad selle, et tarvikud on masinal kohe kasutusvalmis. Töötundide loendur näitab alati pumba täpset tööaega. Ohutu hoiustamine: lisatarvikuid ja tööriistu saab hoiustada spetsiaalses karbis. Lihtne liigutada: käru põhimõttel töötav masin on hõlpsasti transporditav isegi raskesti ligipääsetavates piirkondades. Usaldusväärne ja ohutu: Kärcheri suure jõudlusega väntvõlliga pump tagab optimaalse surve. Valikuline kuivalt töötamise katkestusseade kaitseb nii masinat kui ka kasutajat.
Omadused ja tulu
Suure jõudlusega väntvõll pump
- Usaldusväärne ja vastupidav Kärcheri suure jõudlusega väntvõllipump tagab optimaalse surve.
Ohutu hoiustamine
- Lisatarvikud ja tööriistad hoiustatakse kaitstud hoidikus. See tähendab, et kõik vajalik on alati omal kohal.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Töörõhk (bar/MPa)
|100 - max. 350 / 10 - max. 35
|Vooluhulk (l/h)
|500 - 1300
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 60
|Kütus
|Elektriline
|Mootori nominaalkiirus (kW)
|15
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Pumba tüüp
|Maksimaalse jõudlusega Kärcheri väntvõll-pump
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|160
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|195
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|930 x 800 x 920
Scope of supply
- Pesupüstol: Tööstuslik pesupüstol
- Roostevabast terasest pihustustoru: 700 mm
- Lamejoa düüs
Seadmed
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
- Kõrgsurvevooliku tüüp: Keerulisemateks puhastustoiminguteks ja pidevaks tööks
- Ohutusklapp
- Töötundide loendur