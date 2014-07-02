Kuni 350 bar töörõhu abil puhastab seade ka kõige raskemini eemaldatava mustuse. Tugev puurkonstruktsioon kaitseb kogu masinat ja võimaldab seadet ohutult kraanaga tõsta. Käru põhimõte tagab lihtsa transpordi ja mitmed muud detailid muudavad need masinad professionaalide esimeseks valikuks. Käepärane ja mugav: pesutoru hoidik ja integreeritud voolikukonks tagavad selle, et tarvikud on masinal kohe kasutusvalmis. Töötundide loendur näitab alati pumba täpset tööaega. Ohutu hoiustamine: lisatarvikuid ja tööriistu saab hoiustada spetsiaalses karbis. Lihtne liigutada: käru põhimõttel töötav masin on hõlpsasti transporditav isegi raskesti ligipääsetavates piirkondades. Usaldusväärne ja ohutu: Kärcheri suure jõudlusega väntvõlliga pump tagab optimaalse surve. Valikuline kuivalt töötamise katkestusseade kaitseb nii masinat kui ka kasutajat.