Ultra-kõrgsurvepesur HD 9/100-4 Cage Adv
Eemaldab isegi kõige tugevama mustuse: Mitmekülgne HD 9/100-4 Cage Adv ultra-kõrgsurvepesur, millel on UHP pesupüstol, 1000 bar töörõhk ja väike 900 l/h veetarbimine.
UHP kompaktklassi kuuluv HD 9/100-4 Cage Adv ultra-kõrgsurvepesur, millel on mugav UHP pesupüstol, puhastab muljetavaldavalt isegi kõige visama mustuse, näiteks sellise, mida leidub ehitustööstuses ja muudes tööstusharudes. Selle keskmes on äärmiselt võimas tööstuslik,mahuefektiivne WOMA kõrgsurvepump. See garanteerib parimad puhastustulemused 1000 bar töörõhuga ja tarbib ainult 900 l vett tunnis.
Omadused ja tulu
Võimas tööstuslik kõrgsurvepumpKarbiidist tehtud kruvi pikaks hooldusajaks. Hooldussõbralik disain, mis muudab kuluvate osade nagu klappide, tihendite ja kolbide asendamise lihtsaks. Keskklapi disain tagab kõrge vooluhulga.
Ergonoomiline pihustuspüstolKerge kaal ja ergonoomiline käepide lihtsustavad kasutust. Väiksem käivitusjõud probleemivaba töö jaoks.
KaitseklappKaitseklapp vähendab survet voolikus, nii et see jääb paindlikuks, kui pesupüstol on suletud. Surve aeglasel suurenemisel ennetab seade kasutaja tehtavaid järske jõnksatusi pesupüstolit tõmmates.
Esmaklassiline liikuvus
- Suured rattad, nagu ka raskusjõu optimaalne kese tagavad masina parema liikuvuse - hoolimata selle suurusest.
- Praktiline kraanakonks aitab lihtsasti liikuda, ka üle keerukama maastiku.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Töörõhk (bar/MPa)
|1000 / 100
|Vooluhulk (l/h)
|978
|sisendtemperatuur (°C)
|45
|Kütus
|Elektriline
|Mootori nominaalkiirus (kW)
|35
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|380 - 415
|Sagedus (Hz)
|50
|Pumba tüüp
|Väntvõll
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|385
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|376,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|380
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) ( )
|1385 x 790 x 1090
Scope of supply
- Pesupüstol: UHP pesupüstol (Dry Shut)
- Roostevabast terasest pihustustoru: 750 mm
- Lamejoa düüs
Seadmed
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 20 m
- Ohutusklapp
- Töötundide loendur