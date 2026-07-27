UHP kompaktklassi kuuluv HD 9/100-4 Cage Adv ultra-kõrgsurvepesur, millel on mugav UHP pesupüstol, puhastab muljetavaldavalt isegi kõige visama mustuse, näiteks sellise, mida leidub ehitustööstuses ja muudes tööstusharudes. Selle keskmes on äärmiselt võimas tööstuslik,mahuefektiivne WOMA kõrgsurvepump. See garanteerib parimad puhastustulemused 1000 bar töörõhuga ja tarbib ainult 900 l vett tunnis.