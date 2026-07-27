Ultra-kõrgsurvepesur HD 9/100-4 Cage Adv

Eemaldab isegi kõige tugevama mustuse: Mitmekülgne HD 9/100-4 Cage Adv ultra-kõrgsurvepesur, millel on UHP pesupüstol, 1000 bar töörõhk ja väike 900 l/h veetarbimine.

UHP kompaktklassi kuuluv HD 9/100-4 Cage Adv ultra-kõrgsurvepesur, millel on mugav UHP pesupüstol, puhastab muljetavaldavalt isegi kõige visama mustuse, näiteks sellise, mida leidub ehitustööstuses ja muudes tööstusharudes. Selle keskmes on äärmiselt võimas tööstuslik,mahuefektiivne WOMA kõrgsurvepump. See garanteerib parimad puhastustulemused 1000 bar töörõhuga ja tarbib ainult 900 l vett tunnis.

Omadused ja tulu
Ultra-kõrgsurvepesur HD 9/100-4 Cage Adv: Võimas tööstuslik kõrgsurvepump
Võimas tööstuslik kõrgsurvepump
Karbiidist tehtud kruvi pikaks hooldusajaks. Hooldussõbralik disain, mis muudab kuluvate osade nagu klappide, tihendite ja kolbide asendamise lihtsaks. Keskklapi disain tagab kõrge vooluhulga.
Ultra-kõrgsurvepesur HD 9/100-4 Cage Adv: Ergonoomiline pihustuspüstol
Ergonoomiline pihustuspüstol
Kerge kaal ja ergonoomiline käepide lihtsustavad kasutust. Väiksem käivitusjõud probleemivaba töö jaoks.
Ultra-kõrgsurvepesur HD 9/100-4 Cage Adv: Kaitseklapp
Kaitseklapp
Kaitseklapp vähendab survet voolikus, nii et see jääb paindlikuks, kui pesupüstol on suletud. Surve aeglasel suurenemisel ennetab seade kasutaja tehtavaid järske jõnksatusi pesupüstolit tõmmates.
Esmaklassiline liikuvus
  • Suured rattad, nagu ka raskusjõu optimaalne kese tagavad masina parema liikuvuse - hoolimata selle suurusest.
  • Praktiline kraanakonks aitab lihtsasti liikuda, ka üle keerukama maastiku.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Töörõhk (bar/MPa) 1000 / 100
Vooluhulk (l/h) 978
sisendtemperatuur (°C) 45
Kütus Elektriline
Mootori nominaalkiirus (kW) 35
Faaside arv (Ph) 3
Pinge (V) 380 - 415
Sagedus (Hz) 50
Pumba tüüp Väntvõll
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 385
Kaal ( lisatarvikutega) (kg) 376,5
Kaal, sh pakend (kg) 380
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) ( ) 1385 x 790 x 1090

Scope of supply

  • Pesupüstol: UHP pesupüstol (Dry Shut)
  • Roostevabast terasest pihustustoru: 750 mm
  • Lamejoa düüs

Seadmed

  • Kõrgsurvevooliku pikkus: 20 m
  • Ohutusklapp
  • Töötundide loendur
Ultra-kõrgsurvepesur HD 9/100-4 Cage Adv
Ultra-kõrgsurvepesur HD 9/100-4 Cage Adv
Ultra-kõrgsurvepesur HD 9/100-4 Cage Adv
Ultra-kõrgsurvepesur HD 9/100-4 Cage Adv
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Lisatarvikud