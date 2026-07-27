Ultra-kõrgsurvepesur HD 9/100-4 Cage Classic
Ultra-kõrgsurvepesur HD 9/100-4 Cage Classic paistab silma tänu oma 1000 bar töörõhule, vee vooluhulgale 900 l tunnis ja eemaldatavale pesupüstolile. Eemaldab isegi kõige tõrksama mustuse.
Ideaalne universaalseks kasutuseks ehitusel ja teistes tööstusharudes: Kärcheri mitmekülgne kompaktklassi ultra-kõrgsurvepesur HD 9/100-4 Cage Classic. Seadmel on äärmiselt võimas ja mahuefektiivne tööstuslik WOMA kõrgsurvepump. Möödavooluga pesupüstoliga pesuri HD 9/100-4 töörõhk on 1000 bar ja vee vooluhulk 900 l/h, mistõttu suudab see eemaldada isegi kõige tõrksama mustuse.
Omadused ja tulu
Võimas tööstuslik kõrgsurvepumpKarbiidist tehtud kruvi pikaks hooldusajaks. Hooldussõbralik disain, mis muudab kuluvate osade nagu klappide, tihendite ja kolbide asendamise lihtsaks. Keskklapi disain tagab kõrge vooluhulga.
Kasutajasõbralik WOMA pesupüstolKerge kaal ja ergonoomiline käepide lihtsustavad kasutust. Väiksem käivitusjõud probleemivaba töö jaoks.
Vastupidav ja tugevMadalad käitus- ja hoolduskulud. Surve aeglasel suurenemisel ennetab seade kasutaja tehtavaid järske jõnksatusi pesupüstolit tõmmates.
Esmaklassiline liikuvus
- Suured rattad, nagu ka raskusjõu optimaalne kese tagavad masina parema liikuvuse - hoolimata selle suurusest.
- Praktiline kraanakonks aitab lihtsasti liikuda, ka üle keerukama maastiku.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Töörõhk (bar/MPa)
|1000 / 100
|Vooluhulk (l/h)
|980
|sisendtemperatuur (°C)
|45
|Kütus
|Elektriline
|Mootori nominaalkiirus (kW)
|35
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|380 - 415
|Sagedus (Hz)
|50
|Pumba tüüp
|Väntvõll
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|378
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|392
|Kaal, sh pakend (kg)
|395,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) ( )
|1395 x 789 x 1088
Scope of supply
- Pesupüstol: UHP pesupüstol (Dump Gun)
- Roostevabast terasest pihustustoru: 750 mm
- Lamejoa düüs
Seadmed
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 20 m
- Ohutusklapp
- Töötundide loendur
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Ehitussektor
- Tööstus
- Transport