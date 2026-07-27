Ultra-kõrgsurvepesur HD 9/100-4 Cage Classic

Ultra-kõrgsurvepesur HD 9/100-4 Cage Classic paistab silma tänu oma 1000 bar töörõhule, vee vooluhulgale 900 l tunnis ja eemaldatavale pesupüstolile. Eemaldab isegi kõige tõrksama mustuse.

Ideaalne universaalseks kasutuseks ehitusel ja teistes tööstusharudes: Kärcheri mitmekülgne kompaktklassi ultra-kõrgsurvepesur HD 9/100-4 Cage Classic. Seadmel on äärmiselt võimas ja mahuefektiivne tööstuslik WOMA kõrgsurvepump. Möödavooluga pesupüstoliga pesuri HD 9/100-4 töörõhk on 1000 bar ja vee vooluhulk 900 l/h, mistõttu suudab see eemaldada isegi kõige tõrksama mustuse.

Omadused ja tulu
Ultra-kõrgsurvepesur HD 9/100-4 Cage Classic: Võimas tööstuslik kõrgsurvepump
Võimas tööstuslik kõrgsurvepump
Karbiidist tehtud kruvi pikaks hooldusajaks. Hooldussõbralik disain, mis muudab kuluvate osade nagu klappide, tihendite ja kolbide asendamise lihtsaks. Keskklapi disain tagab kõrge vooluhulga.
Ultra-kõrgsurvepesur HD 9/100-4 Cage Classic: Kasutajasõbralik WOMA pesupüstol
Kasutajasõbralik WOMA pesupüstol
Kerge kaal ja ergonoomiline käepide lihtsustavad kasutust. Väiksem käivitusjõud probleemivaba töö jaoks.
Ultra-kõrgsurvepesur HD 9/100-4 Cage Classic: Vastupidav ja tugev
Vastupidav ja tugev
Madalad käitus- ja hoolduskulud. Surve aeglasel suurenemisel ennetab seade kasutaja tehtavaid järske jõnksatusi pesupüstolit tõmmates.
Esmaklassiline liikuvus
  • Suured rattad, nagu ka raskusjõu optimaalne kese tagavad masina parema liikuvuse - hoolimata selle suurusest.
  • Praktiline kraanakonks aitab lihtsasti liikuda, ka üle keerukama maastiku.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Töörõhk (bar/MPa) 1000 / 100
Vooluhulk (l/h) 980
sisendtemperatuur (°C) 45
Kütus Elektriline
Mootori nominaalkiirus (kW) 35
Faaside arv (Ph) 3
Pinge (V) 380 - 415
Sagedus (Hz) 50
Pumba tüüp Väntvõll
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 378
Kaal ( lisatarvikutega) (kg) 392
Kaal, sh pakend (kg) 395,5
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) ( ) 1395 x 789 x 1088

Scope of supply

  • Pesupüstol: UHP pesupüstol (Dump Gun)
  • Roostevabast terasest pihustustoru: 750 mm
  • Lamejoa düüs

Seadmed

  • Kõrgsurvevooliku pikkus: 20 m
  • Ohutusklapp
  • Töötundide loendur
Ultra-kõrgsurvepesur HD 9/100-4 Cage Classic
Ultra-kõrgsurvepesur HD 9/100-4 Cage Classic
Ultra-kõrgsurvepesur HD 9/100-4 Cage Classic
Ultra-kõrgsurvepesur HD 9/100-4 Cage Classic
Ultra-kõrgsurvepesur HD 9/100-4 Cage Classic
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Ehitussektor
  • Tööstus
  • Transport
Lisatarvikud