Ideaalne universaalseks kasutuseks ehitusel ja teistes tööstusharudes: Kärcheri mitmekülgne kompaktklassi ultra-kõrgsurvepesur HD 9/100-4 Cage Classic. Seadmel on äärmiselt võimas ja mahuefektiivne tööstuslik WOMA kõrgsurvepump. Möödavooluga pesupüstoliga pesuri HD 9/100-4 töörõhk on 1000 bar ja vee vooluhulk 900 l/h, mistõttu suudab see eemaldada isegi kõige tõrksama mustuse.