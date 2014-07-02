Ultra-kõrgsurvepesur HD 9/50-4
See survepesur kasutab kuni 500 bar rõhku, et eemaldada ka kõige tõrksam mustus. Vastupidav puurikujuline raam tagab igakülgse kaitse ja võimaldab seadet ohutult kraanale laadida. Lihtne transportida tänu pagasikäru-tüüpi konstruktsioonile.
Käepärane ja mugav: pesutoru hoidik ja integreeritud voolikukonks tagavad selle, et tarvikud on masinal kohe kasutusvalmis. Töötundide loendur näitab alati pumba täpset tööaega. Ohutu hoiustamine: lisatarvikuid ja tööriistu saab hoiustada spetsiaalses karbis. Lihtne liigutada: käru põhimõttel töötav masin on hõlpsasti transporditav isegi raskesti ligipääsetavates piirkondades. Usaldusväärne ja ohutu: Kärcheri suure jõudlusega väntvõlliga pump tagab optimaalse surve. Valikuline kuivalt töötamise katkestusseade kaitseb nii masinat kui ka kasutajat.
Omadused ja tulu
Suure jõudlusega väntvõll pump
- Usaldusväärne ja vastupidav Kärcheri suure jõudlusega väntvõllipump tagab optimaalse surve.
Ohutu hoiustamine
- Lisatarvikud ja tööriistad hoiustatakse kaitstud hoidikus. See tähendab, et kõik vajalik on alati omal kohal.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Töörõhk (bar/MPa)
|150 - max. 500 / 15 - max. 50
|Vooluhulk (l/h)
|500 - 900
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 60
|Kütus
|Elektriline
|Mootori nominaalkiirus (kW)
|15
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Pumba tüüp
|Maksimaalse jõudlusega Kärcheri väntvõll-pump
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|150
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|195
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|930 x 800 x 920
Scope of supply
- Pesupüstol: Tööstuslik pesupüstol
- Roostevabast terasest pihustustoru: 700 mm
- Lamejoa düüs
Seadmed
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
- Kõrgsurvevooliku tüüp: Keerulisemateks puhastustoiminguteks ja pidevaks tööks
- Ohutusklapp
- Töötundide loendur