Ultra-kõrgsurvepesur HD 9/50-4

See survepesur kasutab kuni 500 bar rõhku, et eemaldada ka kõige tõrksam mustus. Vastupidav puurikujuline raam tagab igakülgse kaitse ja võimaldab seadet ohutult kraanale laadida. Lihtne transportida tänu pagasikäru-tüüpi konstruktsioonile.

Käepärane ja mugav: pesutoru hoidik ja integreeritud voolikukonks tagavad selle, et tarvikud on masinal kohe kasutusvalmis. Töötundide loendur näitab alati pumba täpset tööaega. Ohutu hoiustamine: lisatarvikuid ja tööriistu saab hoiustada spetsiaalses karbis. Lihtne liigutada: käru põhimõttel töötav masin on hõlpsasti transporditav isegi raskesti ligipääsetavates piirkondades. Usaldusväärne ja ohutu: Kärcheri suure jõudlusega väntvõlliga pump tagab optimaalse surve. Valikuline kuivalt töötamise katkestusseade kaitseb nii masinat kui ka kasutajat.

Omadused ja tulu
Suure jõudlusega väntvõll pump
  • Usaldusväärne ja vastupidav Kärcheri suure jõudlusega väntvõllipump tagab optimaalse surve.
Ohutu hoiustamine
  • Lisatarvikud ja tööriistad hoiustatakse kaitstud hoidikus. See tähendab, et kõik vajalik on alati omal kohal.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Töörõhk (bar/MPa) 150 - max. 500 / 15 - max. 50
Vooluhulk (l/h) 500 - 900
sisendtemperatuur (°C) max. 60
Kütus Elektriline
Mootori nominaalkiirus (kW) 15
Faaside arv (Ph) 3
Pinge (V) 400
Sagedus (Hz) 50
Pumba tüüp Maksimaalse jõudlusega Kärcheri väntvõll-pump
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 150
Kaal ( lisatarvikutega) (kg) 195
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 930 x 800 x 920

Scope of supply

  • Pesupüstol: Tööstuslik pesupüstol
  • Roostevabast terasest pihustustoru: 700 mm
  • Lamejoa düüs

Seadmed

  • Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
  • Kõrgsurvevooliku tüüp: Keerulisemateks puhastustoiminguteks ja pidevaks tööks
  • Ohutusklapp
  • Töötundide loendur
