Käepärane ja mugav: pesutoru hoidik ja integreeritud voolikukonks tagavad selle, et tarvikud on masinal kohe kasutusvalmis. Töötundide loendur näitab alati pumba täpset tööaega. Ohutu hoiustamine: lisatarvikuid ja tööriistu saab hoiustada spetsiaalses karbis. Lihtne liigutada: käru põhimõttel töötav masin on hõlpsasti transporditav isegi raskesti ligipääsetavates piirkondades. Usaldusväärne ja ohutu: Kärcheri suure jõudlusega väntvõlliga pump tagab optimaalse surve. Valikuline kuivalt töötamise katkestusseade kaitseb nii masinat kui ka kasutajat.