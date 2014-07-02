Ultra-kõrgsurvepesur HD 9/50 Pe

See survepesur kasutab kuni 500 bar rõhku, et eemaldada ka kõige tõrksam mustus. Vastupidav puurikujuline raam tagab igakülgse kaitse ja võimaldab seadet ohutult kraanale laadida. Lihtne transportida tänu pagasikäru-tüüpi konstruktsioonile.

Käepärane ja mugav: pesutoru hoidik ja integreeritud voolikukonks tagavad selle, et tarvikud on masinal kohe kasutusvalmis. Töötundide loendur näitab alati pumba täpset tööaega. Ohutu hoiustamine: lisatarvikuid ja tööriistu saab hoiustada spetsiaalses karbis. Lihtne liigutada: käru põhimõttel töötav masin on hõlpsasti transporditav isegi raskesti ligipääsetavates piirkondades. Usaldusväärne ja ohutu: Kärcheri suure jõudlusega väntvõlliga pump tagab optimaalse surve. Valikuline kuivalt töötamise katkestusseade kaitseb nii masinat kui ka kasutajat.

Omadused ja tulu
Tööstuslik pesupüstol
  • Töökindel ja vastupidav: Kärcheri uus tööstuslik pesupüstol on välja töötatu just keerulisemateks puhastustöödeks.
Kiirusekontroll
  • Ooterežiimis vähendatakse kiirust automaatselt. See kaitseb mootorit ja säästab energiat.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Töörõhk (bar/MPa) 150 - max. 500 / 15 - max. 50
Vooluhulk (l/h) 500 - 900
sisendtemperatuur (°C) max. 60
Kütus Bensiin
Mootori tootja Honda
Mootori tüüp GX 690
Mootori nominaalkiirus (kW) 16
Pumba tüüp Maksimaalse jõudlusega Kärcheri väntvõll-pump
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 122
Kaal ( lisatarvikutega) (kg) 150
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 930 x 800 x 920

Scope of supply

  • Pesupüstol: Tööstuslik pesupüstol
  • Roostevabast terasest pihustustoru: 700 mm
  • Lamejoa düüs

Seadmed

  • Elektristarter
  • Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
  • Kõrgsurvevooliku tüüp: Keerulisemateks puhastustoiminguteks ja pidevaks tööks
  • Ohutusklapp
  • Töötundide loendur
