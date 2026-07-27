TTS Astro aknapesija hoidik, 25 cm 1tk

Fikseeritud polüpropüleenist tugi Lampo süsteemi ühendusega.

Lame mopi süsteem raamiga, millel on rihmaga lint, mida saab kasutada kas eelniisutatult, nõudmisel niisutatult koos niisutusjaamaga või koos paagiga käepidemega. Ideaalne mis tahes pinna ja osakestega mustuse jaoks tänu lõnga ja mikrokiu suurele mustuse kogumisvõimele.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Töölaius (cm) 25
Materjal PP
Kogus (tk.) 1
Toote kaal (kg) 0,1
Pakendi kaal (kg) 0,1
Pikkus (mm) 250
Mõõdud, pakendatult (mm) 250 x 150 x 30

Seadmed

  • LAMPO ühendus
  • Itaalia niit
TTS Astro aknapesija hoidik, 25 cm 1tk
Kasutusvaldkonnad
  • Aknad
Lisatarvikud