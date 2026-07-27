Lame mopi süsteem raamiga, millel on rihmaga lint, mida saab kasutada kas eelniisutatult, nõudmisel niisutatult koos niisutusjaamaga või koos paagiga käepidemega. Ideaalne mis tahes pinna ja osakestega mustuse jaoks tänu lõnga ja mikrokiu suurele mustuse kogumisvõimele.