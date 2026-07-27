Manuaalne kuivpühkija KM 70/25 C on tõhus lahendus kõvade pindade puhastamiseks ruumide sees ja väljas. Pühkimisrull ja külghari on akutoitel ja suurendavad oluliselt töömugavust: kasutajad saavad pühkida nurki ja raskesti ligipääsetavaid kohti ilma pingutuseta ja oluliselt väiksema jõukuluga. Passiivse imemisega vahtfilter vähendab tolmu ja hoiab töökeskkonna puhtana. Pühkimisrulli saab reguleerida kuuel tasemel, et kohandada selle puhastusjõudlust erinevatele pindadele. Praktiline riiul lisavarustusele, nagu ämbrid ja prügikorjajad, muudab töö lihtsamaks. Hooldus on samuti lihtne, külgharja ja filtri vahetamiseks pole vaja tööriistu. 36 V Kärcher Battery Power akuplatvorm tagab piisava võimsuse igas olukorras. Vahetatava aku saab transportimise hõlbustamiseks eemaldada. Aku ja akulaadija ei kuulu tarnekomplekti.