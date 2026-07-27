Kuivpühkija KM 70/25 C Bp 2SB kuivpühkija
KM 70/25 C manuaalne kuivpühkija sise- ja välistingimustes kasutatavate kõvade pindade puhastamiseks – filter ja akuga elektriline pühkimisrulli ajam ja külgharja ajam minimeerivad tolmu ja suurendavad mugavust.
Manuaalne kuivpühkija KM 70/25 C on tõhus lahendus kõvade pindade puhastamiseks ruumide sees ja väljas. Pühkimisrull ja külghari on akutoitel ja suurendavad oluliselt töömugavust: kasutajad saavad pühkida nurki ja raskesti ligipääsetavaid kohti ilma pingutuseta ja oluliselt väiksema jõukuluga. Passiivse imemisega vahtfilter vähendab tolmu ja hoiab töökeskkonna puhtana. Pühkimisrulli saab reguleerida kuuel tasemel, et kohandada selle puhastusjõudlust erinevatele pindadele. Praktiline riiul lisavarustusele, nagu ämbrid ja prügikorjajad, muudab töö lihtsamaks. Hooldus on samuti lihtne, külgharja ja filtri vahetamiseks pole vaja tööriistu. 36 V Kärcher Battery Power akuplatvorm tagab piisava võimsuse igas olukorras. Vahetatava aku saab transportimise hõlbustamiseks eemaldada. Aku ja akulaadija ei kuulu tarnekomplekti.
Omadused ja tulu
Vahetatav liitium-ion akuAku tööaega saab valida vastavalt puhastatavale alale. Kiire ja vahelaadimine tagab pikema tööaja ja suurema tootlikkuse. Kuvab pühkimisel järelejäänud aku tööaega.
TolmufilterVähendab tekkiva tolmu hulka ja tagab puhta töökeskkonna. Filtri vahetamine ilma tööriistu kasutama.
Praktiline tarvikute hoidmise kohtLisaks on masinale võimalik paigaldada ka muid täiendavaid koristusvahendeid. Suurendab tõhusust ja säästab teie lisapingutusi. Jämedat mustust saab kergesti koguda ja kõrvaldada.
Lükkamiskäepidet saab pöörata ja reguleerida kolme asendisse
- Volditav lükkesang võimaldab ruumisäästlikku hoiustamist.
- Reguleeritav erinevatele kasutajate kõrgustele Kohandatav erinevatele kasutajate pikkustele Kohandatav erinevatele kasutajate pikkustele Kohandatav erinevatele kasutajate pikkustele
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Aku platvorm
|36 V Aku platvorm
|Ajami tüüp
|Manuaalne
|Maksimaalne puhastatav pind (m²/h)
|3920
|Töölaius (mm)
|480
|Töölaius 1 külgharjaga (mm)
|700
|Töölaius 2 külgharjaga (mm)
|980
|Konteiner maht bruto/neto (l)
|45 / 20
|Aku tüüp
|Eemaldatav liitiumioonaku
|Pinge (V)
|36
|Vaja minevate akude arv (tk.)
|1
|Aku tööaeg ühe laadimisega (h)
|max. 2,2 (5,0 Ah) / max. 2,7 (6,0 Ah)
|Aku laadimisaeg (min)
|98 / 138
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|32
|Pakendi kaal (kg)
|38,7
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
- Peene tolmu filter
Seadmed
- Elektriline pühkimisajam
- Reguleeritav peamine rullhari
- Manuaalne filtripuhastussüsteem
- Kokkuvolditav lükkesang
- Prügikühvli põhimõte
- Kasutamiseks välitingimustes
- Kasutamiseks sisetingimustes
- Pidevalt reguleeritav külghari
- Kandesang
Kasutusvaldkonnad
- Tootmishoonete, ladude, logistikakeskuste ja laadimisalade puhastamiseks.
- Parklate ja teenindusjaamade puhastamiseks.
- Näiteks koolihoovide ja munitsipaalalade puhastamiseks
- Ideaalne ka väikestele töökodadele ja põllumajandussektorisse