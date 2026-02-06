Kuivpühkija KM 70/30 C BP 2SB
KM 70/30 C käsipühkija sise- ja välistingimustes kõvade pindade puhastamiseks – filtriga imemissüsteem, akutoitel töötav pühkimisrulli ajam ja külgharja ajam vähendavad tolmu ja maksimeerivad mugavust.
KM 70/30 C käsipühkija on tõhus ja efektiivne lahendus kõvade pindade puhastamiseks nii sise- kui ka välistingimustes. Pühkimisrull, külghari ja ventilaator on akutoitel, mis suurendavad oluliselt töö mugavust: kasutajad saavad hõlpsalt pühkida nurki ja raskesti ligipääsetavaid kohti, vajades selleks palju vähem jõudu. Lapik kurdfilter aktiivse imemissüsteemiga vähendab tolmu teket ka suure koguse peentolmu eemaldamisel, hoides tööpiirkonna puhtana. Pühkimisrulli saab kohandada kuues erinevas astmes, et optimeerida puhastust erinevatel pindadel. Praktiline riiul lisavarustuse, näiteks ämbrite ja prügikogujate jaoks, muudab töö lihtsamaks. Hooldamine on samuti lihtne – külgharja ja filtri vahetamiseks pole tööriistu vaja. 36 V Kärcher Battery Power+ akusüsteem tagab piisava võimsuse igas olukorras. Vahetatav aku on eemaldatav, et tagada lihtne transport. Aku ja laadija ei kuulu komplekti.
Omadused ja tulu
Vahetatav liitium-ion akuAku tööaega saab valida vastavalt puhastatavale alale. Kiire ja vahelaadimine tagab pikema tööaja ja suurema tootlikkuse. Kuvab pühkimisel järelejäänud aku tööaega.
Lapik kurdfilter aktiivse imemissüsteemigaVähendab tekkiva tolmu hulka ja tagab puhta töökeskkonna. Filtri vahetamine ilma tööriistu kasutama. Manuaalne filtriraputaja tagab parima pühkimistulemuse isegi peene tolmu korral.
Praktiline tarvikute hoidmise kohtLisaks on masinale võimalik paigaldada ka muid täiendavaid koristusvahendeid. Suurendab tõhusust ja säästab teie lisapingutusi. Jämedat mustust saab kergesti koguda ja kõrvaldada.
Lükkamiskäepidet saab pöörata ja reguleerida kolme asendisse
- Volditav lükkesang võimaldab ruumisäästlikku hoiustamist.
- Reguleeritav erinevatele kasutajate kõrgustele Kohandatav erinevatele kasutajate pikkustele Kohandatav erinevatele kasutajate pikkustele Kohandatav erinevatele kasutajate pikkustele
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Aku platvorm
|36 V Aku platvorm
|Ajami tüüp
|Manuaalne
|Maksimaalne puhastatav pind (m²/h)
|3920
|Töölaius (mm)
|480
|Töölaius 1 külgharjaga (mm)
|700
|Töölaius 2 külgharjaga (mm)
|980
|Konteiner maht bruto/neto (l)
|45 / 20
|Filtri pind (m²)
|0,6
|Aku tüüp
|Eemaldatav liitiumioonaku
|Pinge (V)
|36
|Vaja minevate akude arv (tk.)
|1
|Aku tööaeg ühe laadimisega (h)
|max. 2 (7,5 Ah) / max. 1,6 (6,0 Ah)
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|33,5
|Pakendi kaal (kg)
|40,2
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
- Peene tolmu filter
Seadmed
- Elektriline pühkimisajam
- Reguleeritav peamine rullhari
- Manuaalne filtripuhastussüsteem
- Kokkuvolditav lükkesang
- Prügikühvli põhimõte
- Imurifunktsioon
- Kasutamiseks välitingimustes
- Kasutamiseks sisetingimustes
- Pidevalt reguleeritav külghari
- Kandesang
Kasutusvaldkonnad
- Tootmishoonete, ladude, logistikakeskuste ja laadimisalade puhastamiseks.
- Parklate ja teenindusjaamade puhastamiseks.
- Näiteks koolihoovide ja munitsipaalalade puhastamiseks
- Ideaalne ka väikestele töökodadele ja põllumajandussektorisse