KM 70/30 C käsipühkija on tõhus ja efektiivne lahendus kõvade pindade puhastamiseks nii sise- kui ka välistingimustes. Pühkimisrull, külghari ja ventilaator on akutoitel, mis suurendavad oluliselt töö mugavust: kasutajad saavad hõlpsalt pühkida nurki ja raskesti ligipääsetavaid kohti, vajades selleks palju vähem jõudu. Lapik kurdfilter aktiivse imemissüsteemiga vähendab tolmu teket ka suure koguse peentolmu eemaldamisel, hoides tööpiirkonna puhtana. Pühkimisrulli saab kohandada kuues erinevas astmes, et optimeerida puhastust erinevatel pindadel. Praktiline riiul lisavarustuse, näiteks ämbrite ja prügikogujate jaoks, muudab töö lihtsamaks. Hooldamine on samuti lihtne – külgharja ja filtri vahetamiseks pole tööriistu vaja. 36 V Kärcher Battery Power+ akusüsteem tagab piisava võimsuse igas olukorras. Vahetatav aku on eemaldatav, et tagada lihtne transport. Aku ja laadija ei kuulu komplekti.