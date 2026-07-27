Kuivpühkija KM 70/30 C Bp Anniversary Edition
KM 70/30 C Juubeli erimudeli kuivpühkija siseruumides ja välistingimustes kõvade pindade puhastamiseks – filter imemisega, akutoitega kuivpühkija rattakäigul ja külgharja käigul vähendavad tolmu ning maksimeerivad mugavuse.
KM 70/30 C Juubeli erimudeli kuivpühkija mustas värvuses on tõhus ja efektiivne lahendus kõvade pindade puhastamiseks siseruumides ja välistingimustes. Kuivpühkija rull, külghari ja ventilaator on akutoitel, mis suurendab töötamise mugavust: kasutajad saavad nurgad ja raskesti ligipääsetavad kohad puhastada vaevata, vajades palju vähem jõudu. Lame volditud filter aktiivse imemisega vähendab tolmu tekkimist isegi suurte koguste peene tolmu eemaldamisel ning hoiab töökeskkonna puhtana. Kuivpõhkija rulli saab kuues etapis reguleerida, et kohandada puhastusvõimet erinevatele pindadele. Praktiline riiul täiendava varustuse, nagu ämbrite ja prügi korjajate jaoks, muudab töö lihtsamaks. Hooldus on samuti lihtne, kuna külgharja ja filtri vahetamiseks pole tööriistu vaja. 36 V Kärcher Battery Power+ akupink tagab piisava võimsuse igas olukorras. Vahetatav aku saab eemaldada lihtsaks transportimiseks. Aku ja laadija ei kuulu tarnimisse. Aastapäeva väljaande tarnekomplekti kuuluvad eksklusiivselt prügi korjaja ja tarvikute kott.
Omadused ja tulu
Vahetatav liitium-ion akuAku tööaega saab valida vastavalt puhastatavale alale. Kiire ja vahelaadimine tagab pikema tööaja ja suurema tootlikkuse. Kuvab pühkimisel järelejäänud aku tööaega.
Lapik kurdfilter aktiivse imemissüsteemigaVähendab tekkiva tolmu hulka ja tagab puhta töökeskkonna. Filtri vahetamine ilma tööriistu kasutama. Manuaalne filtriraputaja tagab parima pühkimistulemuse isegi peene tolmu korral.
Praktiline tarvikute hoidmise kohtLisaks on masinale võimalik paigaldada ka muid täiendavaid koristusvahendeid. Suurendab tõhusust ja säästab teie lisapingutusi. Jämedat mustust saab kergesti koguda ja kõrvaldada.
Lükkamiskäepidet saab pöörata ja reguleerida kolme asendisse
- Volditav lükkesang võimaldab ruumisäästlikku hoiustamist.
- Reguleeritav erinevatele kasutajate kõrgustele Kohandatav erinevatele kasutajate pikkustele Kohandatav erinevatele kasutajate pikkustele Kohandatav erinevatele kasutajate pikkustele
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Aku platvorm
|36 V Aku platvorm
|Ajami tüüp
|Manuaalne
|Maksimaalne puhastatav pind (m²/h)
|3920
|Töölaius (mm)
|480
|Töölaius 1 külgharjaga (mm)
|700
|Töölaius 2 külgharjaga (mm)
|980
|Konteiner maht bruto/neto (l)
|45 / 20
|Filtri pind (m²)
|0,6
|Aku tüüp
|Eemaldatav liitiumioonaku
|Pinge (V)
|36
|Vaja minevate akude arv (tk.)
|1
|Aku tööaeg ühe laadimisega (h)
|max. 2 (7,5 Ah) / max. 1,6 (6,0 Ah)
|Värvus
|Must
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|34,5
|Pakendi kaal (kg)
|41,2
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
- Peene tolmu filter
- Prügikorjaja
- Lisatarvikute kott
Seadmed
- Elektriline pühkimisajam
- Reguleeritav peamine rullhari
- Manuaalne filtripuhastussüsteem
- Kokkuvolditav lükkesang
- Prügikühvli põhimõte
- Imurifunktsioon
- Kasutamiseks välitingimustes
- Kasutamiseks sisetingimustes
- Pidevalt reguleeritav külghari
- Kandesang
Kasutusvaldkonnad
- Tootmishoonete, ladude, logistikakeskuste ja laadimisalade puhastamiseks.
- Parklate ja teenindusjaamade puhastamiseks.
- Näiteks koolihoovide ja munitsipaalalade puhastamiseks
- Ideaalne ka väikestele töökodadele ja põllumajandussektorisse