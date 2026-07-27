KM 70/30 C Juubeli erimudeli kuivpühkija mustas värvuses on tõhus ja efektiivne lahendus kõvade pindade puhastamiseks siseruumides ja välistingimustes. Kuivpühkija rull, külghari ja ventilaator on akutoitel, mis suurendab töötamise mugavust: kasutajad saavad nurgad ja raskesti ligipääsetavad kohad puhastada vaevata, vajades palju vähem jõudu. Lame volditud filter aktiivse imemisega vähendab tolmu tekkimist isegi suurte koguste peene tolmu eemaldamisel ning hoiab töökeskkonna puhtana. Kuivpõhkija rulli saab kuues etapis reguleerida, et kohandada puhastusvõimet erinevatele pindadele. Praktiline riiul täiendava varustuse, nagu ämbrite ja prügi korjajate jaoks, muudab töö lihtsamaks. Hooldus on samuti lihtne, kuna külgharja ja filtri vahetamiseks pole tööriistu vaja. 36 V Kärcher Battery Power+ akupink tagab piisava võimsuse igas olukorras. Vahetatav aku saab eemaldada lihtsaks transportimiseks. Aku ja laadija ei kuulu tarnimisse. Aastapäeva väljaande tarnekomplekti kuuluvad eksklusiivselt prügi korjaja ja tarvikute kott.