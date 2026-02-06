Kuivpühkija KM 75/40 W Bp
Kompaktne, manööverdatav ja lihtsalt kasutatav: meie akutoitel KM 75/40 W Bp lükatav kuivpühkija avaldab muljet enam kui 600 m² siseruumide puhastamisel.
Järelkõnnitaval akutoitel kuivpühkimismasinal KM 75/40 W BP on veoajam, mis võimaldab mustuse efektiivselt üles korjata. Tehnilised andmed: Ajam: > 400 W alalisvoolumootor > reguleeritav pühkimiskiirus: 0–4,5 km/h pühkimissüsteem: > üleviskesüsteem > külgharja vahetamine tööriistade abita > külgharja tõstmine/langetamine > peamise rullharja vahetamine ja reguleerimine tööriistade abita Filtrisüsteem: > polüestrist lapik kurdfilter (filtri pind: 1,8 m2) > tõhus mehaaniline filtripuhastus > filtri vahetamine tööriistade abita Jäätmekonteiner: > mahutavus: 40 l > rullikutega konteiner, süvendatud haardeala ja käru väljatõmmatav käepide Kasutamine: > EASY Operation ekraan > reguleeritava kõrgusega lükkesang > veoajami ja suurema mustuse klapi juhtnuppude asukoht lükkesangal > külgharja mugav tõstmine/langetamine.
Omadused ja tulu
Kärusangaga prügikonteinerPrügikonteiner süvendatud käepidemetega - lihtne liigutada ja tühjendada. Lühike äraviskamisperiood.
Tõhus filtrisüsteem mehaanilise filtripuhastusega.1,8 m² filtri pindala tagab pikad tööintervallid. Polüester tagab pika kasutusea. Mehhaaniline filtripuhastussüsteem ergonoomilise käepidemega.
Käitamiskontsept EASY OperationLihtne ja mugav käsitsemine tänu kõikide juhtelementide loogilisele paigutusele. Standardsed Kärcheri sümbolid kõikide pühkimisseadetel.
Lihtne hooldada
- Filtri ja rullharja vahetamiseks ei ole vaja tööriistu, tänu millele võib masinat hooldada kõikjal.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Elektriline
|Veosild
|Alalisvoolumootor
|Veosild (V/W)
|24 / 400
|Maksimaalne puhastatav pind (m²/h)
|3375
|Töölaius (mm)
|550
|Töölaius 1 külgharjaga (mm)
|750
|Prügikonteiner (l)
|40
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|12
|Töökiirus (km/h)
|4,5
|Filtri pind (m²)
|1,8
|Aku tööiga (h)
|max. 2,5
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|78
|Kaal töövalmis olekus (kg)
|125
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1430 x 780 x 1180
Scope of supply
- Lapik kurdfilter: valmistatud polüestrist
Seadmed
- Manuaalne filtripuhastussüsteem
- Edasisuunas liikumine
- Reguleeritav peamine rullhari
- Mobiilne prügikonteiner
- Suurema prahi kogumiseks avatav klapp.
- Kokkuvolditav lükkesang
- Tolmuvaba pühkimine
- Imurifunktsioon
- Aku indikaator
- Reguleeritav imemisvõimsus
- Külgharjad, tõstmis-/reguleerimisvõimalus
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Tootmishoonete, ladude, logistikakeskuste ja laadimisalade puhastamiseks.
- Parklate ja teenindusjaamade puhastamiseks.
- Näiteks koolihoovide ja munitsipaalalade puhastamiseks
- Ideaalne ka väikestele töökodadele ja põllumajandussektorisse