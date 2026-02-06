Järelkõnnitaval akutoitel kuivpühkimismasinal KM 75/40 W BP on veoajam, mis võimaldab mustuse efektiivselt üles korjata. Tehnilised andmed: Ajam: > 400 W alalisvoolumootor > reguleeritav pühkimiskiirus: 0–4,5 km/h pühkimissüsteem: > üleviskesüsteem > külgharja vahetamine tööriistade abita > külgharja tõstmine/langetamine > peamise rullharja vahetamine ja reguleerimine tööriistade abita Filtrisüsteem: > polüestrist lapik kurdfilter (filtri pind: 1,8 m2) > tõhus mehaaniline filtripuhastus > filtri vahetamine tööriistade abita Jäätmekonteiner: > mahutavus: 40 l > rullikutega konteiner, süvendatud haardeala ja käru väljatõmmatav käepide Kasutamine: > EASY Operation ekraan > reguleeritava kõrgusega lükkesang > veoajami ja suurema mustuse klapi juhtnuppude asukoht lükkesangal > külgharja mugav tõstmine/langetamine.