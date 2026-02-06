Kuivpühkija KM 75/40 W Bp

Kompaktne, manööverdatav ja lihtsalt kasutatav: meie akutoitel KM 75/40 W Bp lükatav kuivpühkija avaldab muljet enam kui 600 m² siseruumide puhastamisel.

Järelkõnnitaval akutoitel kuivpühkimismasinal KM 75/40 W BP on veoajam, mis võimaldab mustuse efektiivselt üles korjata. Tehnilised andmed: Ajam: > 400 W alalisvoolumootor > reguleeritav pühkimiskiirus: 0–4,5 km/h pühkimissüsteem: > üleviskesüsteem > külgharja vahetamine tööriistade abita > külgharja tõstmine/langetamine > peamise rullharja vahetamine ja reguleerimine tööriistade abita Filtrisüsteem: > polüestrist lapik kurdfilter (filtri pind: 1,8 m2) > tõhus mehaaniline filtripuhastus > filtri vahetamine tööriistade abita Jäätmekonteiner: > mahutavus: 40 l > rullikutega konteiner, süvendatud haardeala ja käru väljatõmmatav käepide Kasutamine: > EASY Operation ekraan > reguleeritava kõrgusega lükkesang > veoajami ja suurema mustuse klapi juhtnuppude asukoht lükkesangal > külgharja mugav tõstmine/langetamine.

Omadused ja tulu
Kuivpühkija KM 75/40 W Bp: Kärusangaga prügikonteiner
Kärusangaga prügikonteiner
Prügikonteiner süvendatud käepidemetega - lihtne liigutada ja tühjendada. Lühike äraviskamisperiood.
Kuivpühkija KM 75/40 W Bp: Tõhus filtrisüsteem mehaanilise filtripuhastusega.
Tõhus filtrisüsteem mehaanilise filtripuhastusega.
1,8 m² filtri pindala tagab pikad tööintervallid. Polüester tagab pika kasutusea. Mehhaaniline filtripuhastussüsteem ergonoomilise käepidemega.
Kuivpühkija KM 75/40 W Bp: Käitamiskontsept EASY Operation
Käitamiskontsept EASY Operation
Lihtne ja mugav käsitsemine tänu kõikide juhtelementide loogilisele paigutusele. Standardsed Kärcheri sümbolid kõikide pühkimisseadetel.
Lihtne hooldada
  • Filtri ja rullharja vahetamiseks ei ole vaja tööriistu, tänu millele võib masinat hooldada kõikjal.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ajami tüüp Elektriline
Veosild Alalisvoolumootor
Veosild (V/W) 24 / 400
Maksimaalne puhastatav pind (m²/h) 3375
Töölaius (mm) 550
Töölaius 1 külgharjaga (mm) 750
Prügikonteiner (l) 40
Kallakust ülesronimise võime (%) 12
Töökiirus (km/h) 4,5
Filtri pind (m²) 1,8
Aku tööiga (h) max. 2,5
Kaal ( lisatarvikutega) (kg) 78
Kaal töövalmis olekus (kg) 125
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1430 x 780 x 1180

Scope of supply

  • Lapik kurdfilter: valmistatud polüestrist

Seadmed

  • Manuaalne filtripuhastussüsteem
  • Edasisuunas liikumine
  • Reguleeritav peamine rullhari
  • Mobiilne prügikonteiner
  • Suurema prahi kogumiseks avatav klapp.
  • Kokkuvolditav lükkesang
  • Tolmuvaba pühkimine
  • Imurifunktsioon
  • Aku indikaator
  • Reguleeritav imemisvõimsus
  • Külgharjad, tõstmis-/reguleerimisvõimalus
Kuivpühkija KM 75/40 W Bp
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Tootmishoonete, ladude, logistikakeskuste ja laadimisalade puhastamiseks.
  • Parklate ja teenindusjaamade puhastamiseks.
  • Näiteks koolihoovide ja munitsipaalalade puhastamiseks
  • Ideaalne ka väikestele töökodadele ja põllumajandussektorisse
Lisatarvikud