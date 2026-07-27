Kompaktne tööstuslik järelkõnnitav pühkimismasin KM 85/50 W Bp Pack avaldab muljet esmaklassilise standardvarustusega. Näiteks on masinal ketaspidur, aku ja akulaadija. Kahepoolse kaabitsa abil efektiivselt puhastatav suur lapik kurdfilter võimaldab töötada praktiliselt tolmuvabalt, samas kui liikuv rullhari saavutab ideaalsed puhastustulemused ka ebasoodsatel pindadel ja suure hulga mustuse korral. Masina kasutamise muudab mugavamaks ka väga mugav ja intuitiivne kasutuskontseptsioon, kus edaspidi ja tagurpidi saab liikuda vaid käepidet lükates või tõmmates, ning muude praktiliste elementidega nagu näiteks Kärcheri süsteem Home Base, mis võimaldab masinal hoiustada ka teisi koristustarvikuid. Selle töökindla masina liikuv külghari ja topeltseinaga raam muudavad selle ideaalseks ka kõige keerulisemate puhastustoimingute teostamiseks. Peamise rullharja ja filtri lihtne ja tööriistadeta vahetamine ning puhastusjõudlus kuni 4725 m²/h (koos valikulise vasakpoolse külgharjaga) vastavad tööstuskeskkondade kõrgetele puhtusnõudmistele.