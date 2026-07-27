Kuivpühkija KM 85/50 W Bp Pack 2SB
Järelkõnnitav pühkimismasin KM 85/50 W Bp Pack puhastab suured pinnad ja selle standardvarustusse kuulub nii aku kui ka akulaadija. Liikuva rullharja ja suure lapiku kurdfiltriga masin.
Kompaktne tööstuslik järelkõnnitav pühkimismasin KM 85/50 W Bp Pack avaldab muljet esmaklassilise standardvarustusega. Näiteks on masinal ketaspidur, aku ja akulaadija. Kahepoolse kaabitsa abil efektiivselt puhastatav suur lapik kurdfilter võimaldab töötada praktiliselt tolmuvabalt, samas kui liikuv rullhari saavutab ideaalsed puhastustulemused ka ebasoodsatel pindadel ja suure hulga mustuse korral. Masina kasutamise muudab mugavamaks ka väga mugav ja intuitiivne kasutuskontseptsioon, kus edaspidi ja tagurpidi saab liikuda vaid käepidet lükates või tõmmates, ning muude praktiliste elementidega nagu näiteks Kärcheri süsteem Home Base, mis võimaldab masinal hoiustada ka teisi koristustarvikuid. Selle töökindla masina liikuv külghari ja topeltseinaga raam muudavad selle ideaalseks ka kõige keerulisemate puhastustoimingute teostamiseks. Peamise rullharja ja filtri lihtne ja tööriistadeta vahetamine ning puhastusjõudlus kuni 4725 m²/h (koos valikulise vasakpoolse külgharjaga) vastavad tööstuskeskkondade kõrgetele puhtusnõudmistele.
Omadused ja tulu
Edasi ja tagasi liikumine hoova abil.Intuitiivne, lihtne ja kasutajasõbralik. Väga hea manööverdusvõimega masin. Standardne ketaspidur võimaldab igal ajal ohutult hoogu maha võtta.
Hõljuv peamine pühkimisrullPuhastab mustuse suurepäraselt isegi ebatasasuste korral. Kulumisel ei ole vaja midagi seadistada. Tõhus ja kiire puhastus.
Töökindel ja usaldusväärne masin karmidesse tööstustingimustesseTugev topeltseinaga pöördraam. Liikuv külghari ennetab kahjustuste tekkimist. Suured rattad tagavad parema töömugavuse.
Tõhus filtrisüsteem
- Suur lapik kurdfilter, mille kogupind on 2,3 m2.
- Pestav polüesterfilter.
- Esmaklassiline puhtus tänu topeltkaabitsale ja selle horisontaalsele paigaldusele.
Peamise rullharja ja filtri tööriistadeta vahetus
- Lihtne ja kiire vahetus kulumise korral.
- Peamise rullharja kiire seiskamine juhul, kui kleeplint või fooliumiribad harja ümber kinni jäävad.
- Ligipääs filtrile on filtri puhtalt poolelt, mistõttu puudub kasutajal igasugune kokkupuude tolmu ja mustusega.
Kompaktne disain maksimaalse manööverdusvõime saavutamiseks
- Masina suurepärane manööverdusvõime.
- Ideaalne kitsastesse ja esemeid täis ruumidesse.
- Võimalik sõita läbi tavapäraste ukseavade (90 cm).
Integreeritud baassüsteem Home Base ja ladustamisalad
- Äärmiselt praktiline ühendus täiendavate puhastustarvikute kaasas kandmiseks.
- Prügihaaratsi, harja, lappide vms hõlpsaks kaasas kandmiseks.
- Hoiuruum väikestele koristustarvikutele.
Lihtne juhtimiskontseptsioon
- Rullharja ja külgharja saab mugavalt sisse ja välja lülitada.
- Mugav edaspidi ja tagurpidi liikumine hoova abil.
- Imemistugevuse reguleerimine, et koristada märgasid pindasid.
Suur jäätmekonteiner
- Imab suuri tolmukoguseid, mis tagab pikemad tööintervallid.
- Jäätmete lihtne eemaldamine ja ohutu kõrvaldamine.
- Jäätmepaagi rattad lihtsustavad masina käitlemist tühjendamise ajal.
Komplekti kuulub aku ja akulaadija
- Kaua kestev võimas aku tagab pika tööaja.
- Heitmevaba ja väikese müratasemega töö.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Elektriline
|Veosild
|Alalisvoolumootor
|Veosild (V/W)
|24 / 912
|Maksimaalne puhastatav pind (m²/h)
|3825
|Töölaius (mm)
|615
|Töölaius 1 külgharjaga (mm)
|850
|Töölaius 2 külgharjaga (mm)
|1050
|Prügikonteiner (l)
|50
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|15
|Töökiirus (km/h)
|4,5
|Filtri pind (m²)
|2,3
|battery compartment size (mm)
|362 / 348 / 290
|Aku tööiga (h)
|max. 2,5
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|222,9
|Kaal töövalmis olekus (kg)
|227
|Kaal, sh pakend (kg)
|233,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1550 x 1100 x 1066
Scope of supply
- Lapik kurdfilter: valmistatud polüestrist
Seadmed
- Manuaalne filtripuhastussüsteem
- Edasisuunas liikumine
- Tagasisuunas liikumine
- Liikuv peamine rullhari, hõljuv
- Mobiilne prügikonteiner
- Suurema prahi kogumiseks avatav klapp.
- Tolmuvaba pühkimine
- Imurifunktsioon
- Võimas mootor
- Kasutamiseks välitingimustes
- Kasutamiseks sisetingimustes
- Aku indikaator
- Töötundide loendur
- Reguleeritav imemisvõimsus
- Külgharjad, tõstmis-/reguleerimisvõimalus
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Tootmishoonete, ladude, logistikakeskuste ja laadimisalade puhastamiseks.
- Parklate ja teenindusjaamade puhastamiseks.
- Näiteks koolihoovide ja munitsipaalalade puhastamiseks
- Ideaalne ka väikestele töökodadele ja põllumajandussektorisse