Omadused ja tulu
Rullikharja ja külgharju on võimalik pidevalt reguleerida
Samm-sammult reguleeritav kontaktrõhk optimaalsete harjamistulemuste saavutamiseks. Kontaktrõhu reguleerimine vähendab harjamisrulli kulumist. Harjaste kaitsmiseks saab harjamisrulli ja külgmisi harju täielikult koormast vabastada.
Tolmufilter
Filtrisüsteem filtri kiireks ja lihtsaks vahetamiseks kergesti ligipääsetav.
Süsteem Home-Base
Mugav lisavarustuse, nagu ämbrid ja prügikorjajad, hoiustamine. Tarvikud saab hoida käepärast lükkekäepideme taskus.
Suur prügikonteiner
  • Konteineri ergonoomiline sang konteineri lihtsaks käsitsemiseks ja tühjendamiseks.
Reguleeritav lükkesang
  • Suurepärane ergonoomika tänu kolmeetapilisele reguleerimisvõimalusele.
  • Kokkuvolditav, et tagada ruumisäästlik hoiustamine.
Ajami tüüp Manuaalne
Maksimaalne puhastatav pind (m²/h) 2800
Töölaius (mm) 480
Töölaius 1 külgharjaga (mm) 700
Konteiner maht bruto/neto (l) 45 / 20
Värvus Antratsiit
Kaal ( lisatarvikutega) (kg) 21
Pakendi kaal (kg) 26,4

  • Peene tolmu filter

  • Manuaalne pühkimisajam
  • Reguleeritav peamine rullhari
  • Kokkuvolditav lükkesang
  • Prügikühvli põhimõte
  • Kasutamiseks välitingimustes
  • Kasutamiseks sisetingimustes
Kasutusvaldkonnad
  • Tootmishoonete, ladude, logistikakeskuste ja laadimisalade puhastamiseks.
  • Parklate ja teenindusjaamade puhastamiseks.
  • Näiteks koolihoovide ja munitsipaalalade puhastamiseks
  • Ideaalne ka väikestele töökodadele ja põllumajandussektorisse
Lisatarvikud
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.