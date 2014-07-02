Kuivpühkija KM 100/100 R P

Mugav ja kaasaegne pealistutav kuivpühkimismasin professionaalseks kasutuseks sise- ja välistingimustes, jõudlus 8000–10 400 m2/h.

TEHNILINE KIRJELDUS. 6,7 kW Honda mootor, üks pedaal edaspidi ja tagurpidi sõitmiseks, väike pööramisraadius (3350 mm), automaatne vaakum-seisupidur, mootori automaatne väljalülitamine juhi lahkumisel juhiistmelt. Pühkimis/tolmuimemissüsteem: masin kasutab ülesviske põhimõtet, st rullhari paiskab mustuse üles ja tagasisuunas prügikonteinerisse. Liikuv rullhari kohandub automaatselt ka ebaühtlaste pindadega. Filtrit ja peaharja saab vahetada ilma tööriistu kasutamata. Suure prahi, nt purkide, killustiku või märgade lehtede üleskorjamiseks ette nähtud integreeritud seade. Hüdraulilise ajamiga külg- ja rullhari. Lisatarvikuna on saadaval ka teine külghari. Mustusekonteiner: mõlemad 50-liitirised konteinerid saab masina küljelt eemaldada. Kasutamine: külg- ja peaharja saab lüliti abil allapoole lasta. Edasi- ja tagasiliikumine toimub ühe pedaali abil.

Omadused ja tulu
Põrkeraud
Kaitseb masinat ja takistusi puhastataval alal.
Suurem filtri pind, automaatne filtripuhastussüsteem
Filtrit puhastakse automaatselt siis, kui masin lülitub välja - nii saab tolmu imeda pidevalt ja katkestusteta. Filtri puhastus võib toimuda ka käsitsi. Filtri vahetamine ilma tööriistu kasutama.
Lihtne hooldada
Filtrit ja rullharja on lihtne ilma tööriistadeta eemaldada.
Käitamiskontsept EASY Operation
  • Juhtnuppude selge paigutus käepidemel, et tagada mugav koristamine.
  • Standardsed Kärcheri sümbolid kõikide pühkimisseadetel.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Veoajam Neljataktiline mootor
Veosild (kW) 6,7
Ajami tüüp Bensiin
Maksimaalne puhastatav pind (m²/h) 8000
Maks. pindalajõudlus 2 külgharjaga (m²/h) 10400
Töölaius (mm) 700
Töölaius 1 külgharjaga (mm) 1000
Töölaius 2 külgharjaga (mm) 1300
Prügikonteiner (l) 100
Kallakust ülesronimise võime (%) 18
Töökiirus (km/h) 8
Filtri pind (m²) 6
Kaal ( lisatarvikutega) (kg) 340
Kaal töövalmis olekus (kg) 300
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 2006 x 1005 x 1343

Scope of supply

  • Ümmargune polüesterfilter
  • Õhkrattad

Seadmed

  • Manuaalne filtripuhastussüsteem
  • Automaatne filtripuhastussüsteem
  • Liikuv peamine rullhari, hõljuv
  • Reguleeritav imemisvõimsus
  • Suurema prahi kogumiseks avatav klapp.
  • Tolmuvaba pühkimine
  • Edasisuunas liikumine
  • Tagasisuunas liikumine
  • Imurifunktsioon
  • Kasutamiseks välitingimustes
  • Töötundide loendur
  • Pühkimisfunktsioon, valitav
Kuivpühkija KM 100/100 R P
Kasutusvaldkonnad
  • Parklate kiireks hooldamiseks
  • Ideaalne puhastusteenuste pakkujatele, jaemüügisektorisse või avalikesse hoonetesse.
  • Sobib ka töökodadesse, koolidesse, teenindusjaamadesse või automüügisalongidesse.
  • Sobib ka tootmisalade ja ladude puhastamiseks
