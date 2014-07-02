Kuivpühkija KM 100/100 R P
Mugav ja kaasaegne pealistutav kuivpühkimismasin professionaalseks kasutuseks sise- ja välistingimustes, jõudlus 8000–10 400 m2/h.
TEHNILINE KIRJELDUS. 6,7 kW Honda mootor, üks pedaal edaspidi ja tagurpidi sõitmiseks, väike pööramisraadius (3350 mm), automaatne vaakum-seisupidur, mootori automaatne väljalülitamine juhi lahkumisel juhiistmelt. Pühkimis/tolmuimemissüsteem: masin kasutab ülesviske põhimõtet, st rullhari paiskab mustuse üles ja tagasisuunas prügikonteinerisse. Liikuv rullhari kohandub automaatselt ka ebaühtlaste pindadega. Filtrit ja peaharja saab vahetada ilma tööriistu kasutamata. Suure prahi, nt purkide, killustiku või märgade lehtede üleskorjamiseks ette nähtud integreeritud seade. Hüdraulilise ajamiga külg- ja rullhari. Lisatarvikuna on saadaval ka teine külghari. Mustusekonteiner: mõlemad 50-liitirised konteinerid saab masina küljelt eemaldada. Kasutamine: külg- ja peaharja saab lüliti abil allapoole lasta. Edasi- ja tagasiliikumine toimub ühe pedaali abil.
Omadused ja tulu
PõrkeraudKaitseb masinat ja takistusi puhastataval alal.
Suurem filtri pind, automaatne filtripuhastussüsteemFiltrit puhastakse automaatselt siis, kui masin lülitub välja - nii saab tolmu imeda pidevalt ja katkestusteta. Filtri puhastus võib toimuda ka käsitsi. Filtri vahetamine ilma tööriistu kasutama.
Lihtne hooldadaFiltrit ja rullharja on lihtne ilma tööriistadeta eemaldada.
Käitamiskontsept EASY Operation
- Juhtnuppude selge paigutus käepidemel, et tagada mugav koristamine.
- Standardsed Kärcheri sümbolid kõikide pühkimisseadetel.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Veoajam
|Neljataktiline mootor
|Veosild (kW)
|6,7
|Ajami tüüp
|Bensiin
|Maksimaalne puhastatav pind (m²/h)
|8000
|Maks. pindalajõudlus 2 külgharjaga (m²/h)
|10400
|Töölaius (mm)
|700
|Töölaius 1 külgharjaga (mm)
|1000
|Töölaius 2 külgharjaga (mm)
|1300
|Prügikonteiner (l)
|100
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|18
|Töökiirus (km/h)
|8
|Filtri pind (m²)
|6
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|340
|Kaal töövalmis olekus (kg)
|300
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|2006 x 1005 x 1343
Scope of supply
- Ümmargune polüesterfilter
- Õhkrattad
Seadmed
- Manuaalne filtripuhastussüsteem
- Automaatne filtripuhastussüsteem
- Liikuv peamine rullhari, hõljuv
- Reguleeritav imemisvõimsus
- Suurema prahi kogumiseks avatav klapp.
- Tolmuvaba pühkimine
- Edasisuunas liikumine
- Tagasisuunas liikumine
- Imurifunktsioon
- Kasutamiseks välitingimustes
- Töötundide loendur
- Pühkimisfunktsioon, valitav
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Parklate kiireks hooldamiseks
- Ideaalne puhastusteenuste pakkujatele, jaemüügisektorisse või avalikesse hoonetesse.
- Sobib ka töökodadesse, koolidesse, teenindusjaamadesse või automüügisalongidesse.
- Sobib ka tootmisalade ja ladude puhastamiseks