TEHNILINE KIRJELDUS. 6,7 kW Honda mootor, üks pedaal edaspidi ja tagurpidi sõitmiseks, väike pööramisraadius (3350 mm), automaatne vaakum-seisupidur, mootori automaatne väljalülitamine juhi lahkumisel juhiistmelt. Pühkimis/tolmuimemissüsteem: masin kasutab ülesviske põhimõtet, st rullhari paiskab mustuse üles ja tagasisuunas prügikonteinerisse. Liikuv rullhari kohandub automaatselt ka ebaühtlaste pindadega. Filtrit ja peaharja saab vahetada ilma tööriistu kasutamata. Suure prahi, nt purkide, killustiku või märgade lehtede üleskorjamiseks ette nähtud integreeritud seade. Hüdraulilise ajamiga külg- ja rullhari. Lisatarvikuna on saadaval ka teine külghari. Mustusekonteiner: mõlemad 50-liitirised konteinerid saab masina küljelt eemaldada. Kasutamine: külg- ja peaharja saab lüliti abil allapoole lasta. Edasi- ja tagasiliikumine toimub ühe pedaali abil.