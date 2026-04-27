Ujuva rullharjaga suurepäraste pühkimistulemuste tagamiseks on meie akutoitel saastevaba KM 100/120 R Bp pealistutav kuivpühkimismasin ideaalne valik pikaajalisteks puhastustöödeks, eriti väga tolmustes siseruumides. Pöörlev küljehari, mis paindub, hoiab ära masina ja objektide kahjustamise ning külgharja kiirust saab kohandada vastavalt tolmu kogusele. End tõestanud ümmargune filtrisüsteem kuue ruutmeetri filtripinna ja automaatse puhastusega võimaldab tolmuvaba pühkimist kogu aeg, ka siis, kui on palju tolmu ning hüdrauliline kõrge konteinerite tühjendamine võimaldab jäätmeid mugavalt ära visata suurde prügikonteinerisse. Kõik juhtelemendid on kergesti ligipääsetavad ja ka väga selgelt paigutatud, kusjuures reguleeritav juhiiste võimaldab väga head ülevaadet. Kõik hooldust vajavad osad on kergesti ligipääsetavad, samuti saab filtrit ja rullharja vahetada ilma tööriistu kasutamata. KM 100/120 R saab varustada ka valikulise kaitsekatusega või tolmuimeja hoidikuga. Aku ja akulaadija ei kuulu tarnekomplekti ning need tuleb eraldi tellida.