Kuivpühkija KM 100/120 R Bp

Mugav, ülivõimekas akutoitel KM 100/120 R Bp pealistutav kuivpühkimismasin, millel on hüdrauliline suure mahuti tühjendamine ja emissioonivaba töö – ideaalne tolmustesse siseruumidesse.

Ujuva rullharjaga suurepäraste pühkimistulemuste tagamiseks on meie akutoitel saastevaba KM 100/120 R Bp pealistutav kuivpühkimismasin ideaalne valik pikaajalisteks puhastustöödeks, eriti väga tolmustes siseruumides. Pöörlev küljehari, mis paindub, hoiab ära masina ja objektide kahjustamise ning külgharja kiirust saab kohandada vastavalt tolmu kogusele. End tõestanud ümmargune filtrisüsteem kuue ruutmeetri filtripinna ja automaatse puhastusega võimaldab tolmuvaba pühkimist kogu aeg, ka siis, kui on palju tolmu ning hüdrauliline kõrge konteinerite tühjendamine võimaldab jäätmeid mugavalt ära visata suurde prügikonteinerisse. Kõik juhtelemendid on kergesti ligipääsetavad ja ka väga selgelt paigutatud, kusjuures reguleeritav juhiiste võimaldab väga head ülevaadet. Kõik hooldust vajavad osad on kergesti ligipääsetavad, samuti saab filtrit ja rullharja vahetada ilma tööriistu kasutamata. KM 100/120 R saab varustada ka valikulise kaitsekatusega või tolmuimeja hoidikuga. Aku ja akulaadija ei kuulu tarnekomplekti ning need tuleb eraldi tellida.

Omadused ja tulu
Kõrge tootlikkus
Suurepärane pühkimistulemus tänu ujuva rullharja süsteemile. Suur jäätmemahuti mahutavus (120 l) tagab pika ja katkematu kasutamise. Tugev disain ja parimad komponendid tagavad masina pideva töö.
Mugav ja ohutu töö
Suurepärane sõidumugavus ja hüdrauliline kõrge konteineri tühjendamine kuni 152 cm kõrgusele. Lihtne käsitsemine ning juhtelementide selge ja ergonoomiline paigutus. Funktsioonide loogiline ühendus töövigade vältimiseks.
Suurem filtri pind, automaatne filtripuhastussüsteem
Automaatne filtripuhastus viieminutilise intervalliga ja pärast väljalülitamist. 6 m² filtriala tõhus puhastus pikendab kasutusiga kahekordselt. Praktiliselt tolmuvaba, pidev pühkimine olenemata mustuse mahust.
Lihtne hooldus ja väga lihtne teostada
  • Kõiki olulisi komponente on lihtne kontrollida ja vahetada ilma tööriistu kasutamata.
  • Nutika kapoti kontseptsioon tagab väga lihtsa juurdepääsu kõikidele masina komponentidele.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Veoajam Alalisvoolumootor
Veosild (V) 24
Ajami tüüp Elektriline
Maksimaalne puhastatav pind (m²/h) 6000
Maks. pindalajõudlus 2 külgharjaga (m²/h) 7620
Töölaius (mm) 730
Töölaius 1 külgharjaga (mm) 1000
Töölaius 2 külgharjaga (mm) 1270
Aku pinge (V) 24
Prügikonteiner (l) 120
Kallakust ülesronimise võime (%) 12
Töökiirus (km/h) 6
Filtri pind (m²) 6
Kaal ( lisatarvikutega) (kg) 498
Kaal, sh pakend (kg) 500,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1700 x 1195 x 1370

Scope of supply

  • Ümmargune polüesterfilter
  • Õhkrattad

Seadmed

  • Manuaalne filtripuhastussüsteem
  • Automaatne filtripuhastussüsteem
  • Liikuv peamine rullhari, hõljuv
  • Roolivõimendi
  • Reguleeritav imemisvõimsus
  • Suurema prahi kogumiseks avatav klapp.
  • Tolmuvaba pühkimine
  • Edasisuunas liikumine
  • Tagasisuunas liikumine
  • Imurifunktsioon
  • Hüdrauliline tühjendus
  • Kasutamiseks välitingimustes
  • Kasutamiseks sisetingimustes
  • Töötundide loendur
  • Pühkimisfunktsioon, valitav
  • Külghari tuleb automaatselt välja
  • Kinnitussüsteem Home Base
Kasutusvaldkonnad
  • Parklate kiireks hooldamiseks
  • Sobib ka töökodadesse, koolidesse, teenindusjaamadesse või automüügisalongidesse.
  • Sobib ideaalselt ka logistikatoiminguteks, näiteks ladude puhastamiseks.
