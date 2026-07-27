Äärmiselt vastupidav ja mugav, ilma emissioonita: KM 100/120 R Bp pealistutav pühkimismasin. Varustatud võimsa 240-Ah aku ja sisseehitatud laadijaga kuni neljatunniseks pidevaks kasutamiseks – isegi eriti tolmustes siseruumides. Sisustuse või masina enda kahjustamise vältimiseks on pühkijal painduv külghari, mille kiirust saab igal ajal reguleerida vastavalt pühitava tolmu kogusele. Ujuv rullhari tagab suurepärased puhastustulemused, läbiproovitud ümmargune filtrisüsteem kuue ruutmeetri filtripinnaga ja automaatne puhastus võimaldab pidevat tolmuvaba puhastust. Suur prügikonteiner võimaldab pikki puhastustöid ning hüdrauliline kõrge konteineri tühjendamine sobib suurepäraselt mugavaks tühjendamiseks. Kasutajasõbralike funktsioonide hulka kuuluvad reguleeritav juhiiste, väga hea ülevaade ning selged ja kergesti ligipääsetavad juhtelemendid. Kergesti hooldatavale KM 100/120 R-ile saab vastavalt vajadusele paigaldada ka valikulise kaitsekatuse või tolmuimejahoidiku.