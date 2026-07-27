Kuivpühkija KM 100/120 R Bp Pack
Emissioonivaba, ideaalne tolmusesse interjööri: KM 100/120 R Bp Pack pealistutav pühkimismasin võimsa 240 Ah aku, sisseehitatud laadija ja hüdraulilise kõrge konteineri tühjendamisega.
Äärmiselt vastupidav ja mugav, ilma emissioonita: KM 100/120 R Bp pealistutav pühkimismasin. Varustatud võimsa 240-Ah aku ja sisseehitatud laadijaga kuni neljatunniseks pidevaks kasutamiseks – isegi eriti tolmustes siseruumides. Sisustuse või masina enda kahjustamise vältimiseks on pühkijal painduv külghari, mille kiirust saab igal ajal reguleerida vastavalt pühitava tolmu kogusele. Ujuv rullhari tagab suurepärased puhastustulemused, läbiproovitud ümmargune filtrisüsteem kuue ruutmeetri filtripinnaga ja automaatne puhastus võimaldab pidevat tolmuvaba puhastust. Suur prügikonteiner võimaldab pikki puhastustöid ning hüdrauliline kõrge konteineri tühjendamine sobib suurepäraselt mugavaks tühjendamiseks. Kasutajasõbralike funktsioonide hulka kuuluvad reguleeritav juhiiste, väga hea ülevaade ning selged ja kergesti ligipääsetavad juhtelemendid. Kergesti hooldatavale KM 100/120 R-ile saab vastavalt vajadusele paigaldada ka valikulise kaitsekatuse või tolmuimejahoidiku.
Omadused ja tulu
Kõrge tootlikkusSuurepärane pühkimistulemus tänu ujuva rullharja süsteemile. Suur jäätmemahuti mahutavus (120 l) tagab pika ja katkematu kasutamise. Tugev disain ja parimad komponendid tagavad masina pideva töö.
Mugav ja ohutu tööSuurepärane sõidumugavus ja hüdrauliline kõrge konteineri tühjendamine kuni 152 cm kõrgusele. Lihtne käsitsemine ning juhtelementide selge ja ergonoomiline paigutus. Funktsioonide loogiline ühendus töövigade vältimiseks.
Suurem filtri pind, automaatne filtripuhastussüsteemAutomaatne filtripuhastus viieminutilise intervalliga ja pärast väljalülitamist. 6 m² filtriala tõhus puhastus pikendab kasutusiga kahekordselt. Praktiliselt tolmuvaba, pidev pühkimine olenemata mustuse mahust.
Lihtne hooldus ja väga lihtne teostada
- Kõiki olulisi komponente on lihtne kontrollida ja vahetada ilma tööriistu kasutamata.
- Nutika kapoti kontseptsioon tagab väga lihtsa juurdepääsu kõikidele masina komponentidele.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Veoajam
|Alalisvoolumootor
|Veosild (V)
|24
|Ajami tüüp
|Elektriline
|Maksimaalne puhastatav pind (m²/h)
|6000
|Maks. pindalajõudlus 2 külgharjaga (m²/h)
|7620
|Töölaius (mm)
|730
|Töölaius 1 külgharjaga (mm)
|1000
|Töölaius 2 külgharjaga (mm)
|1270
|Aku võimsus (Ah)
|240
|Aku pinge (V)
|24
|Aku tööiga (h)
|3,5
|Prügikonteiner (l)
|120
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|12
|Töökiirus (km/h)
|6
|Filtri pind (m²)
|6
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|748
|Kaal, sh pakend (kg)
|750,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1807 x 1224 x 1500
Scope of supply
- Ümmargune polüesterfilter
- Õhkrattad
Seadmed
- Manuaalne filtripuhastussüsteem
- Automaatne filtripuhastussüsteem
- Liikuv peamine rullhari, hõljuv
- Roolivõimendi
- Reguleeritav imemisvõimsus
- Suurema prahi kogumiseks avatav klapp.
- Tolmuvaba pühkimine
- Edasisuunas liikumine
- Tagasisuunas liikumine
- Imurifunktsioon
- Hüdrauliline tühjendus
- Kasutamiseks välitingimustes
- Kasutamiseks sisetingimustes
- Töötundide loendur
- Pühkimisfunktsioon, valitav
- Külghari tuleb automaatselt välja
- Kinnitussüsteem Home Base
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Parklate kiireks hooldamiseks
- Sobib ka töökodadesse, koolidesse, teenindusjaamadesse või automüügisalongidesse.
- Sobib ideaalselt ka logistikatoiminguteks, näiteks ladude puhastamiseks.