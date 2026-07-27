Kuivpühkija KM 100/120 R Bp Pack 160 Ah Li+FC
Loodud tolmustesse siseruumidesse: heitmevaba pealistutav pühkimismasin KM 100/120 R Bp Pack, millel on võimas 160 Ah liitiumioonaku, kiirlaadija ja hüdrauliline kogumismahuti tühjendus kõrgelt.
KM 100/120 R Li-Ion on erakordselt vastupidav keskmise suurusega pealistutav vaakumpühkimismasin. Tänu akutoitele sobib see eriti hästi siseruumides kasutamiseks. 160 Ah liitiumioonaku pakub piisavalt energiat 4 tunniks erinevateks puhastustöödeks. Aku jääkmahtuvust saab igal ajal ekraanilt vaadata. Masin tagab suurepärased pühkimistulemused tänu ujuvale rullharjale, seda isegi maksimaalsel töökiirusel 6 km/h. Külgmised harjad on kokkuklapitavad, et kaitsta nii mööblit kui ka masinat ennast. Suurt jäätmemahutit saab hüdrauliliselt tõsta kuni 1,52 meetri kõrgusele, et tühjendada mustus erinevatesse konteineritesse. Järeleproovitud ümarfiltrisüsteem koos suure filtripinna ja automaatse filtripuhastusega takistab tolmu ülespaiskumist pühkimisprotsessi ajal. Juhiistet saab reguleerida vastavalt kasutajale, et tagada alati selge vaade külgharjadele ja tööalale. Kõik juhtelemendid on selgelt paigutatud ja kergesti kättesaadavad. Hooldust vajavad osad on samuti hõlpsasti ligipääsetavad ning filtri või pühkimisrulli eemaldamiseks pole vaja tööriistu. Tarnekomplekt sisaldab liitiumioonakut ja akulaadijat.
Omadused ja tulu
Kõrge tootlikkusSuurepärane pühkimistulemus tänu ujuva rullharja süsteemile. Suur jäätmemahuti mahutavus (120 l) tagab pika ja katkematu kasutamise. Tugev disain ja parimad komponendid tagavad masina pideva töö.
Mugav ja ohutu tööSuurepärane sõidumugavus ja hüdrauliline kõrge konteineri tühjendamine kuni 152 cm kõrgusele. Lihtne käsitsemine ning juhtelementide selge ja ergonoomiline paigutus. Funktsioonide loogiline ühendus töövigade vältimiseks.
Pikaealised liitiumioonakudKiirlaadija aku täislaadimiseks vaid 2 tunniga. Hooldusvaba akusüsteem mis ei vaja veega täitmist Pikad tööajad ja kõrge tootlikkus tänu kiirele ja vahepealsele laadimisele.
Suurem filtri pind, automaatne filtripuhastussüsteem
- Automaatne filtripuhastus viieminutilise intervalliga ja pärast väljalülitamist.
- 6 m² filtriala tõhus puhastus pikendab kasutusiga kahekordselt.
- Praktiliselt tolmuvaba, pidev pühkimine olenemata mustuse mahust.
Lihtne hooldus ja väga lihtne teostada
- Kõiki olulisi komponente on lihtne kontrollida ja vahetada ilma tööriistu kasutamata.
- Nutika kapoti kontseptsioon tagab väga lihtsa juurdepääsu kõikidele masina komponentidele.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Veoajam
|Alalisvoolumootor
|Veosild (V)
|24
|Ajami tüüp
|Elektriline
|Maksimaalne puhastatav pind (m²/h)
|6000
|Maks. pindalajõudlus 2 külgharjaga (m²/h)
|7620
|Töölaius (mm)
|730
|Töölaius 1 külgharjaga (mm)
|1000
|Töölaius 2 külgharjaga (mm)
|1270
|Aku võimsus (Ah)
|180
|Aku pinge (V)
|25,6
|Aku tööiga (h)
|max. 3
|Prügikonteiner (l)
|120
|Filtri pind (m²)
|6
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|548
|Kaal, sh pakend (kg)
|550,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1807 x 1224 x 1500
Scope of supply
- Ümmargune polüesterfilter
- Õhkrattad
Seadmed
- Manuaalne filtripuhastussüsteem
- Automaatne filtripuhastussüsteem
- Liikuv peamine rullhari, hõljuv
- Roolivõimendi
- Reguleeritav imemisvõimsus
- Suurema prahi kogumiseks avatav klapp.
- Tolmuvaba pühkimine
- Edasisuunas liikumine
- Tagasisuunas liikumine
- Imurifunktsioon
- Hüdrauliline tühjendus
- Kasutamiseks välitingimustes
- Kasutamiseks sisetingimustes
- Töötundide loendur
- Pühkimisfunktsioon, valitav
- Külghari tuleb automaatselt välja
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Parklate kiireks hooldamiseks
- Sobib ka töökodadesse, koolidesse, teenindusjaamadesse või automüügisalongidesse.
- Sobib ideaalselt ka logistikatoiminguteks, näiteks ladude puhastamiseks.