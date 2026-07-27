KM 100/120 R Li-Ion on erakordselt vastupidav keskmise suurusega pealistutav vaakumpühkimismasin. Tänu akutoitele sobib see eriti hästi siseruumides kasutamiseks. 160 Ah liitiumioonaku pakub piisavalt energiat 4 tunniks erinevateks puhastustöödeks. Aku jääkmahtuvust saab igal ajal ekraanilt vaadata. Masin tagab suurepärased pühkimistulemused tänu ujuvale rullharjale, seda isegi maksimaalsel töökiirusel 6 km/h. Külgmised harjad on kokkuklapitavad, et kaitsta nii mööblit kui ka masinat ennast. Suurt jäätmemahutit saab hüdrauliliselt tõsta kuni 1,52 meetri kõrgusele, et tühjendada mustus erinevatesse konteineritesse. Järeleproovitud ümarfiltrisüsteem koos suure filtripinna ja automaatse filtripuhastusega takistab tolmu ülespaiskumist pühkimisprotsessi ajal. Juhiistet saab reguleerida vastavalt kasutajale, et tagada alati selge vaade külgharjadele ja tööalale. Kõik juhtelemendid on selgelt paigutatud ja kergesti kättesaadavad. Hooldust vajavad osad on samuti hõlpsasti ligipääsetavad ning filtri või pühkimisrulli eemaldamiseks pole vaja tööriistu. Tarnekomplekt sisaldab liitiumioonakut ja akulaadijat.