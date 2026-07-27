Kuivpühkija KM 100/120 R Bp Pack 4SB
Heitmevaba KM 100/120 R Bp Pack 4SB pealeistutav kuivpühkija hüdraulilise kõrge konteineri tühjendamise, ümara filtrisüsteemi ja eriti suure töövõimega tänu 4 külgharjale. Turvalisuse ja mugavuse huvides.
Pühkimismasinad KM 100/120 R Bp Pack 4 SB on äärmiselt vastupidav keskmise suurusega pühkimismasin erinevateks puhastustöödeks koos suure mahuti tühjendusastmega sise- ja välispindadele. Nelja külgharjaga kahekordistub maksimaalne ala jõudlus. Suur töölaius võimaldab pühkida kuni servani, isegi langevatel servadel. Ohutuse tagab ruumisäästlike ülestõmmatavate külgharjade suur külgmine üleulatus. Ujuv rullhari tagab suurepärase puhastustulemuse isegi maksimaalsel töökiirusel 6 km/h. Suurt prügikonteinerit saab hüdrauliliselt tõsta kuni 1,5 meetri kõrgusele, et mustus konteinerisse mugavalt ära visata. Tõestatud ümmargune filtrisüsteem suure filtriala (6 m²) ja automaatse filtripuhastusega võimaldab kogu aeg tolmuvaba pühkida ja tagab usaldusväärse puhtuse. Pühkimismasina juhiistet saab ergonoomiliselt reguleerida, et tagada hea nähtavus kõikjal. Kõik juhtelemendid on selgelt paigutatud ja kergesti ligipääsetavad. Hooldusega seotud osad, nagu filter ja rullhari, on kergesti ligipääsetavad ja neid saab eemaldada ilma tööriistadeta.
Omadused ja tulu
Kõrge tootlikkusSuurepärane pühkimistulemus tänu ujuva rullharja süsteemile. Suur jäätmemahuti mahutavus (120 l) tagab pika ja katkematu kasutamise. Tugev disain ja parimad komponendid tagavad masina pideva töö.
Eriti suur töölaiusKahekordistab ala jõudlust. Ohutu pühkimine langevatel servadel tänu suurele külgmisele üleulatusele. Sissetõmmatavad küljeharjad võimaldavad sõita läbi kitsaste ruumide.
Suurem filtri pind, automaatne filtripuhastussüsteemAutomaatne filtripuhastus viieminutilise intervalliga ja pärast väljalülitamist. 6 m² filtriala tõhus puhastus pikendab kasutusiga kahekordselt. Praktiliselt tolmuvaba, pidev pühkimine olenemata mustuse mahust.
Suur filtriala
Lihtne hooldus ja väga lihtne teostada
- Kõiki olulisi komponente on lihtne kontrollida ja vahetada ilma tööriistu kasutamata.
- Nutika kapoti kontseptsioon tagab väga lihtsa juurdepääsu kõikidele masina komponentidele.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Veoajam
|Alalisvoolumootor
|Veosild (V)
|24
|Ajami tüüp
|Elektriline
|Maksimaalne puhastatav pind (m²/h)
|13800
|Töölaius (mm)
|730
|Töölaius 1 külgharjaga (mm)
|1000
|Töölaius 2 külgharjaga (mm)
|1270
|Aku võimsus (Ah)
|240
|Aku pinge (V)
|24
|Aku tööiga (h)
|3
|Prügikonteiner (l)
|120
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|12
|Töökiirus (km/h)
|6
|Filtri pind (m²)
|6
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|985
|Kaal, sh pakend (kg)
|987
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1807 x 1224 x 1500
Scope of supply
- Ümmargune polüesterfilter
- Õhkrattad
Seadmed
- Manuaalne filtripuhastussüsteem
- Automaatne filtripuhastussüsteem
- Liikuv peamine rullhari, hõljuv
- Roolivõimendi
- Reguleeritav imemisvõimsus
- Suurema prahi kogumiseks avatav klapp.
- Tolmuvaba pühkimine
- Edasisuunas liikumine
- Tagasisuunas liikumine
- Imurifunktsioon
- Hüdrauliline tühjendus
- Kasutamiseks välitingimustes
- Kasutamiseks sisetingimustes
- Töötundide loendur
- Pühkimisfunktsioon, valitav
- Külghari tuleb automaatselt välja
- Kinnitussüsteem Home Base
Kasutusvaldkonnad
- Sobib suurepäraselt rongiplatvormide puhastamiseks
- Sobib ideaalselt ka logistikasektorisse, näiteks ladude puhastamiseks.
- Parklate kiireks hooldamiseks