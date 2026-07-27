Kuivpühkija KM 100/120 R Bp Pack 4SB

Heitmevaba KM 100/120 R Bp Pack 4SB pealeistutav kuivpühkija hüdraulilise kõrge konteineri tühjendamise, ümara filtrisüsteemi ja eriti suure töövõimega tänu 4 külgharjale. Turvalisuse ja mugavuse huvides.

Pühkimismasinad KM 100/120 R Bp Pack 4 SB on äärmiselt vastupidav keskmise suurusega pühkimismasin erinevateks puhastustöödeks koos suure mahuti tühjendusastmega sise- ja välispindadele. Nelja külgharjaga kahekordistub maksimaalne ala jõudlus. Suur töölaius võimaldab pühkida kuni servani, isegi langevatel servadel. Ohutuse tagab ruumisäästlike ülestõmmatavate külgharjade suur külgmine üleulatus. Ujuv rullhari tagab suurepärase puhastustulemuse isegi maksimaalsel töökiirusel 6 km/h. Suurt prügikonteinerit saab hüdrauliliselt tõsta kuni 1,5 meetri kõrgusele, et mustus konteinerisse mugavalt ära visata. Tõestatud ümmargune filtrisüsteem suure filtriala (6 m²) ja automaatse filtripuhastusega võimaldab kogu aeg tolmuvaba pühkida ja tagab usaldusväärse puhtuse. Pühkimismasina juhiistet saab ergonoomiliselt reguleerida, et tagada hea nähtavus kõikjal. Kõik juhtelemendid on selgelt paigutatud ja kergesti ligipääsetavad. Hooldusega seotud osad, nagu filter ja rullhari, on kergesti ligipääsetavad ja neid saab eemaldada ilma tööriistadeta.

Omadused ja tulu
Kuivpühkija KM 100/120 R Bp Pack 4SB: Kõrge tootlikkus
Kõrge tootlikkus
Suurepärane pühkimistulemus tänu ujuva rullharja süsteemile. Suur jäätmemahuti mahutavus (120 l) tagab pika ja katkematu kasutamise. Tugev disain ja parimad komponendid tagavad masina pideva töö.
Kuivpühkija KM 100/120 R Bp Pack 4SB: Eriti suur töölaius
Eriti suur töölaius
Kahekordistab ala jõudlust. Ohutu pühkimine langevatel servadel tänu suurele külgmisele üleulatusele. Sissetõmmatavad küljeharjad võimaldavad sõita läbi kitsaste ruumide.
Kuivpühkija KM 100/120 R Bp Pack 4SB: Suurem filtri pind, automaatne filtripuhastussüsteem
Suurem filtri pind, automaatne filtripuhastussüsteem
Automaatne filtripuhastus viieminutilise intervalliga ja pärast väljalülitamist. 6 m² filtriala tõhus puhastus pikendab kasutusiga kahekordselt. Praktiliselt tolmuvaba, pidev pühkimine olenemata mustuse mahust.
Suur filtriala
Lihtne hooldus ja väga lihtne teostada
  • Kõiki olulisi komponente on lihtne kontrollida ja vahetada ilma tööriistu kasutamata.
  • Nutika kapoti kontseptsioon tagab väga lihtsa juurdepääsu kõikidele masina komponentidele.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Veoajam Alalisvoolumootor
Veosild (V) 24
Ajami tüüp Elektriline
Maksimaalne puhastatav pind (m²/h) 13800
Töölaius (mm) 730
Töölaius 1 külgharjaga (mm) 1000
Töölaius 2 külgharjaga (mm) 1270
Aku võimsus (Ah) 240
Aku pinge (V) 24
Aku tööiga (h) 3
Prügikonteiner (l) 120
Kallakust ülesronimise võime (%) 12
Töökiirus (km/h) 6
Filtri pind (m²) 6
Kaal ( lisatarvikutega) (kg) 985
Kaal, sh pakend (kg) 987
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1807 x 1224 x 1500

Scope of supply

  • Ümmargune polüesterfilter
  • Õhkrattad

Seadmed

  • Manuaalne filtripuhastussüsteem
  • Automaatne filtripuhastussüsteem
  • Liikuv peamine rullhari, hõljuv
  • Roolivõimendi
  • Reguleeritav imemisvõimsus
  • Suurema prahi kogumiseks avatav klapp.
  • Tolmuvaba pühkimine
  • Edasisuunas liikumine
  • Tagasisuunas liikumine
  • Imurifunktsioon
  • Hüdrauliline tühjendus
  • Kasutamiseks välitingimustes
  • Kasutamiseks sisetingimustes
  • Töötundide loendur
  • Pühkimisfunktsioon, valitav
  • Külghari tuleb automaatselt välja
  • Kinnitussüsteem Home Base
Kuivpühkija KM 100/120 R Bp Pack 4SB
Kuivpühkija KM 100/120 R Bp Pack 4SB
Kasutusvaldkonnad
  • Sobib suurepäraselt rongiplatvormide puhastamiseks
  • Sobib ideaalselt ka logistikasektorisse, näiteks ladude puhastamiseks.
  • Parklate kiireks hooldamiseks
Lisatarvikud