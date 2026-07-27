Pühkimismasinad KM 100/120 R Bp Pack 4 SB on äärmiselt vastupidav keskmise suurusega pühkimismasin erinevateks puhastustöödeks koos suure mahuti tühjendusastmega sise- ja välispindadele. Nelja külgharjaga kahekordistub maksimaalne ala jõudlus. Suur töölaius võimaldab pühkida kuni servani, isegi langevatel servadel. Ohutuse tagab ruumisäästlike ülestõmmatavate külgharjade suur külgmine üleulatus. Ujuv rullhari tagab suurepärase puhastustulemuse isegi maksimaalsel töökiirusel 6 km/h. Suurt prügikonteinerit saab hüdrauliliselt tõsta kuni 1,5 meetri kõrgusele, et mustus konteinerisse mugavalt ära visata. Tõestatud ümmargune filtrisüsteem suure filtriala (6 m²) ja automaatse filtripuhastusega võimaldab kogu aeg tolmuvaba pühkida ja tagab usaldusväärse puhtuse. Pühkimismasina juhiistet saab ergonoomiliselt reguleerida, et tagada hea nähtavus kõikjal. Kõik juhtelemendid on selgelt paigutatud ja kergesti ligipääsetavad. Hooldusega seotud osad, nagu filter ja rullhari, on kergesti ligipääsetavad ja neid saab eemaldada ilma tööriistadeta.