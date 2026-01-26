Eraldi seadistatav käsitsi või elektro-hüdrauliliselt käitatava konteineritõstukiga kuivpühkimismasin. Valikuline patenteeritud pöörlev külgpühkimishari võimaldab ühe käiguga puhastada ka nurgad. Puhastab vaid ühe käiguga, samas kui teiste masinatega kulub 5–7 puhastuskäiku. (Ilma pöörleva külgharjata pühib selle uue pühkimiskontsepti rakendamise tõttu kolme käiguga). Peamise pühkimisrullharja asukoht tagarataste vahel võimaldab liikuda ka üle kõrgete äärekivide kahjustamata pühkimissüsteemi. Süsteem Teach kohandab peamist rullharja automaatselt vastavalt selle kulumisele, mis tagab püsivalt optimaalse pühkimistulemuse. Valida saab kolme kontaktsurve vahel, olenevalt puhastatavast pinnast ja prügitüübist. Lisaks on masinal ka patenteeritud, täisautomaatne filtripuhastussüsteem Tact, mis tagab tolmuvaba käitamise, ja Kärcheri patenteeritud nutikas võtmesüsteem Intelligent Key, mille abil saab muuhulgas määrata ka erinevate kasutajate õigusi. Multifunktsionaalsel ekraanil kuvatakse selgeid menüüjuhised 28 keeles ning nt ka teavet rullharja kulumise või valitud rullharja kontaktsurve kohta.