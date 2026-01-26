Kuivpühkija KM 105/100 R G
Pealistutav kuivpühkimismasin, millel on filtripuhastussüsteem Tact, ainulaadne pöörlev külghari (valikuline), peapühkimisrulli automaatreguleerimine vastavalt kulumisele süsteemi Teach kaudu ja uus pühkimiskontsept.
Eraldi seadistatav käsitsi või elektro-hüdrauliliselt käitatava konteineritõstukiga kuivpühkimismasin. Valikuline patenteeritud pöörlev külgpühkimishari võimaldab ühe käiguga puhastada ka nurgad. Puhastab vaid ühe käiguga, samas kui teiste masinatega kulub 5–7 puhastuskäiku. (Ilma pöörleva külgharjata pühib selle uue pühkimiskontsepti rakendamise tõttu kolme käiguga). Peamise pühkimisrullharja asukoht tagarataste vahel võimaldab liikuda ka üle kõrgete äärekivide kahjustamata pühkimissüsteemi. Süsteem Teach kohandab peamist rullharja automaatselt vastavalt selle kulumisele, mis tagab püsivalt optimaalse pühkimistulemuse. Valida saab kolme kontaktsurve vahel, olenevalt puhastatavast pinnast ja prügitüübist. Lisaks on masinal ka patenteeritud, täisautomaatne filtripuhastussüsteem Tact, mis tagab tolmuvaba käitamise, ja Kärcheri patenteeritud nutikas võtmesüsteem Intelligent Key, mille abil saab muuhulgas määrata ka erinevate kasutajate õigusi. Multifunktsionaalsel ekraanil kuvatakse selgeid menüüjuhised 28 keeles ning nt ka teavet rullharja kulumise või valitud rullharja kontaktsurve kohta.
Omadused ja tulu
Pöörlev külghari (valikuline)
- Väsitav käsitsi pühkimine on nüüd minevik.
- Puhastab nurgad vaid ühe ülesõiduga.
- Välistab vajaduse põrandat eelnevalt käsitsi pühkida või sõita üle määrdunud koha mitu korda ning säästab kulusid
Uuenduslik, äärmiselt tõhus ja automaatne filtripuhastussüsteem Tact
- Püsivalt puhtad pinnad, optimaalsed puhastustulemused.
- Automaatne puhastus.
- Neljakordse toimega filtrielemendid.
Süsteem Teach
- Automaatne rullharja kohandamine vastavalt selle kulumisele.
- Kolm kontaktsurvet, mida saab valida vaid nupuvajutusega
- Vähem kulumist ökorežiimi Eco kasutamisel.
Kärcher Intelligent Key
- Programmeeritav 28 erinevas keeles.
- Kasutajaõiguste määramine masina seadistamisel.
- Masinat saab kasutada vaid Kärcheri nutika võtme abil.
Tagateljel asuv rullhari
- Üle äärekivide sõitmine on nüüd lihtsam.
- Mugav juurdepääs rullharjadele, mida saab vahetada vähem kui 5 minutiga.
- Rullharju saab kontrollida vaid sekunditega.
Juhtpaneel
- Masina andmed kuvatakse ekraanil (nt peamise rullharja kulumine).
- Värvikoodid
- Lüliti Easy Operation masina käivitamiseks, transportimiseks ja pühkimisfunktsiooni aktiveerimiseks.
Power Plus kontseptsioon
- Liikumisel tekkiv energia suunatakse akusse.
- Ülesmäge sõites kasutab mootor täiendavat võimsust.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Veoajam
|hüdrauliline
|Ajami tüüp
|Bensiin
|Maksimaalne puhastatav pind (m²/h)
|7350
|Maks. pindalajõudlus 2 külgharjaga (m²/h)
|10150
|Töölaius (mm)
|640
|Töölaius 1 külgharjaga (mm)
|1050
|Töölaius 2 külgharjaga (mm)
|1450
|Prügikonteiner (l)
|100
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|18
|Töökiirus (km/h)
|7
|Kaal töövalmis olekus (kg)
|420
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1800 x 1250 x 1450
Scope of supply
- Õhkrattad
- Kaarjas külghari
Seadmed
- Automaatne filtripuhastussüsteem
- Suurema prahi kogumiseks avatav klapp.
- Tolmuvaba pühkimine
- Edasisuunas liikumine
- Tagasisuunas liikumine
- Imurifunktsioon
- Kasutamiseks välitingimustes
- Töötundide loendur
- Kärcher Intelligent Key
- Süsteem Start/Stop
- Süsteem Teach
- Power Plus süsteem
- Peamise rullharja automaatne kohandamine vastavalt selle kulumisele
- Filtripuhastussüsteem Tact
- Multifunktsionaalne ekraan
- Individuaalne kasutajakeel/kasutajaõigused
- Jagatud teeninduskontseptsioon
- Kinnitussüsteem Home Base
- Tagateljel asuv peamine rullhari
- Dünaamiline pühkimine
Kasutusvaldkonnad
- Autoparklad
- Tootmishooned
- Logistikakeskused
- Hotellid
- Jaemüük
- Hoiustamisalad
- Jalgrajad