Kuivpühkija KM 130/300 R Bp Pack
Vastupidava disainiga täishüdrauliline tööstuslik kuivpühkimismasin kõige raskemate puhastustoimingute sooritamiseks, nt ehitustel, metallitööstuses, valukodades ja muudes kohtades, kus tekib palju tolmu.
Tagarattaveoga 3-rattaline akutoitel kuivpühkimismasin KM 130/300 R Bp Pack on madala müratasemega ja ei tekita heitgaase. Prügikühvli põhimõttel imetakse pinnalt ära nii väiksem kui ka suurem mustus. Jäätmekonteiner sulgub transpordi ajal automaatselt. Rullhari kohandub automaatselt ebaühtlaste pindadega ning seda saab kiirelt ja tööriistade abita vahetada. Uudne pühkimissüsteem vähendab harja kulumist. Kaks horisontaalselt paigaldatud lapikut filtrit tagavad puhta õhu isegi väga tolmustes oludes. Filtrit saab äärmiselt tõhusa kahepoolse kraabitsa abil puhastada vaid nupuvajutusega. Juurdepääs filtrile on lihtne ja seda saab vahetada ka tööriistade abita. Seadme põhifunktsioone saab tänu Easy Operation kontseptsioonile juhtpaneelilt mugavalt valida.
Omadused ja tulu
Vastupidav konstruktsioonTugev terasraam Töökindlad vesijahutusega tööstuslikud mootorid Täishüdrauliline haardeajam
Tõhus, vastupidav filterLapik kurdfilter, mille pind on 5,5 m² Filtri efektiivne puhastamine kahepoolse kraabitsata Tolmuvabaks pühkimiseks
Äärmiselt kasutajasõbralikLihtsa kasutamise põhimõte (EASY). Lihtne siseneda ja väljuda Teenindussõbralik
Erinevad ajamid
- Elektriline ajam
- Tööstusstandarditele vastavad diiselmootorid
- LPG-mootor kasutamiseks nii sise- kui ka välistingimustes
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Elektriline
|Veoajam
|Alalisvoolumootor
|Veosild (V/kW)
|36 / 5
|Maksimaalne puhastatav pind (m²/h)
|9100
|Töölaius (mm)
|1000
|Töölaius 1 külgharjaga (mm)
|1300
|Töölaius 2 külgharjaga (mm)
|1550
|Aku võimsus (Ah)
|360
|Aku pinge (V)
|36
|Aku tööiga (h)
|max. 2
|Prügikonteiner (l)
|300
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|12
|Töökiirus (km/h)
|7
|Filtri pind (m²)
|5,5
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|840
|Kaal töövalmis olekus (kg)
|1300
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|2040 x 1330 x 1430
Scope of supply
- Rattad, täiskumm
Seadmed
- Manuaalne filtripuhastussüsteem
- Reguleeritav peamine rullhari
- Roolivõimendi
- Prügikühvli põhimõte
- Edasisuunas liikumine
- Tagasisuunas liikumine
- Imurifunktsioon
- Hüdrauliline tühjendus
- Kasutamiseks välitingimustes
- Kasutamiseks sisetingimustes
- Aku indikaator
- Töötundide loendur
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Ehitusmaterjalide töötlemisettevõtted
- Valumetalli ettevõtted
- Metallitöötlusettevõtted
- Hoiustamisalad
- Ehitusplatsid
- Raua- ja terasetehased
- Materjalide töötlemistehased