Kuivpühkija KM 130/300 R Bp Pack

Vastupidava disainiga täishüdrauliline tööstuslik kuivpühkimismasin kõige raskemate puhastustoimingute sooritamiseks, nt ehitustel, metallitööstuses, valukodades ja muudes kohtades, kus tekib palju tolmu.

Tagarattaveoga 3-rattaline akutoitel kuivpühkimismasin KM 130/300 R Bp Pack on madala müratasemega ja ei tekita heitgaase. Prügikühvli põhimõttel imetakse pinnalt ära nii väiksem kui ka suurem mustus. Jäätmekonteiner sulgub transpordi ajal automaatselt. Rullhari kohandub automaatselt ebaühtlaste pindadega ning seda saab kiirelt ja tööriistade abita vahetada. Uudne pühkimissüsteem vähendab harja kulumist. Kaks horisontaalselt paigaldatud lapikut filtrit tagavad puhta õhu isegi väga tolmustes oludes. Filtrit saab äärmiselt tõhusa kahepoolse kraabitsa abil puhastada vaid nupuvajutusega. Juurdepääs filtrile on lihtne ja seda saab vahetada ka tööriistade abita. Seadme põhifunktsioone saab tänu Easy Operation kontseptsioonile juhtpaneelilt mugavalt valida.

Omadused ja tulu
Kuivpühkija KM 130/300 R Bp Pack: Vastupidav konstruktsioon
Vastupidav konstruktsioon
Tugev terasraam Töökindlad vesijahutusega tööstuslikud mootorid Täishüdrauliline haardeajam
Kuivpühkija KM 130/300 R Bp Pack: Tõhus, vastupidav filter
Tõhus, vastupidav filter
Lapik kurdfilter, mille pind on 5,5 m² Filtri efektiivne puhastamine kahepoolse kraabitsata Tolmuvabaks pühkimiseks
Kuivpühkija KM 130/300 R Bp Pack: Äärmiselt kasutajasõbralik
Äärmiselt kasutajasõbralik
Lihtsa kasutamise põhimõte (EASY). Lihtne siseneda ja väljuda Teenindussõbralik
Erinevad ajamid
  • Elektriline ajam
  • Tööstusstandarditele vastavad diiselmootorid
  • LPG-mootor kasutamiseks nii sise- kui ka välistingimustes
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ajami tüüp Elektriline
Veoajam Alalisvoolumootor
Veosild (V/kW) 36 / 5
Maksimaalne puhastatav pind (m²/h) 9100
Töölaius (mm) 1000
Töölaius 1 külgharjaga (mm) 1300
Töölaius 2 külgharjaga (mm) 1550
Aku võimsus (Ah) 360
Aku pinge (V) 36
Aku tööiga (h) max. 2
Prügikonteiner (l) 300
Kallakust ülesronimise võime (%) 12
Töökiirus (km/h) 7
Filtri pind (m²) 5,5
Kaal ( lisatarvikutega) (kg) 840
Kaal töövalmis olekus (kg) 1300
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 2040 x 1330 x 1430

Scope of supply

  • Rattad, täiskumm

Seadmed

  • Manuaalne filtripuhastussüsteem
  • Reguleeritav peamine rullhari
  • Roolivõimendi
  • Prügikühvli põhimõte
  • Edasisuunas liikumine
  • Tagasisuunas liikumine
  • Imurifunktsioon
  • Hüdrauliline tühjendus
  • Kasutamiseks välitingimustes
  • Kasutamiseks sisetingimustes
  • Aku indikaator
  • Töötundide loendur
Kuivpühkija KM 130/300 R Bp Pack
Kuivpühkija KM 130/300 R Bp Pack
Kuivpühkija KM 130/300 R Bp Pack
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Ehitusmaterjalide töötlemisettevõtted
  • Valumetalli ettevõtted
  • Metallitöötlusettevõtted
  • Hoiustamisalad
  • Ehitusplatsid
  • Raua- ja terasetehased
  • Materjalide töötlemistehased
Lisatarvikud