Tugev, vastupidav ja ideaalne kasutamiseks suure mustuse ja tolmuga: Kärcheri tööstuslik kuivpühkimismasin KM 130/300 R I. Isegi pikad puhastustoimingud ei ole probleemiks selle suurele jäätmemahutile ja võimsale diiselmootorile ning vastupidav kaitsev metallraam ja lihtne hoova kasutamine on täiuslikult kohandatud tööstuslike olude jaoks. Standardfunktsioonidega, sealhulgas võimas taskufiltrisüsteem ja ainulaadne külgharja kiiruse reguleerimine, et suunata jäätmed tõhusalt pühkimisrullile ja hoida tolmu hajumine minimaalsena, tagab KM 130/300 R I praktiliselt tolmuvaba pühkimise isegi äärmiselt tolmuses keskkonnas. Kasutajasõbralikus disainis on ka mugav iste, käepärased panipaigad, USB-laadimispunkt ja LED-indikaatortuled, mis näitavad hetke tööolekut. Torkekindlad täiskummist rattad, LED esituled ja hoiatusmajakas on loodud ohutuse tagamiseks vahetus töökeskkonnas. Veelgi enam, masina kohandamiseks konkreetsete puhastusülesannetega või masina ohutuse suurendamiseks on saadaval lisakomplektid.