Kuivpühkija KM 130/300 RI D
Tööstuslik pühkimismasin KM 130/300 R I ühendab endas vastupidava konstruktsiooni lihtsa töö ja võimsa pühkimisega – ideaalne tugeva määrdumise ja nõudlike rakenduste jaoks.
Tugev, vastupidav ja ideaalne kasutamiseks suure mustuse ja tolmuga: Kärcheri tööstuslik kuivpühkimismasin KM 130/300 R I. Isegi pikad puhastustoimingud ei ole probleemiks selle suurele jäätmemahutile ja võimsale diiselmootorile ning vastupidav kaitsev metallraam ja lihtne hoova kasutamine on täiuslikult kohandatud tööstuslike olude jaoks. Standardfunktsioonidega, sealhulgas võimas taskufiltrisüsteem ja ainulaadne külgharja kiiruse reguleerimine, et suunata jäätmed tõhusalt pühkimisrullile ja hoida tolmu hajumine minimaalsena, tagab KM 130/300 R I praktiliselt tolmuvaba pühkimise isegi äärmiselt tolmuses keskkonnas. Kasutajasõbralikus disainis on ka mugav iste, käepärased panipaigad, USB-laadimispunkt ja LED-indikaatortuled, mis näitavad hetke tööolekut. Torkekindlad täiskummist rattad, LED esituled ja hoiatusmajakas on loodud ohutuse tagamiseks vahetus töökeskkonnas. Veelgi enam, masina kohandamiseks konkreetsete puhastusülesannetega või masina ohutuse suurendamiseks on saadaval lisakomplektid.
Omadused ja tulu
Lihtne, robustne kangiga opereerimineKõik funktsioonid on kasutatavad kangide abil LED indikaatortuled näitavad tööstaatust Mugav ühepedaaliline kasutamine koos lülitiga mis vahetab liikumise suunda
Hüdrauliline kõrgelt kallutamise süsteemJäätmeid saab tühjendada ohutult, lihtsalt ja ilma kontaktita. Lihtne süsteem konteineri tühjendamiseks kuni 1,40 m kõrgusel.
Külgharja kiiruse reguleerimineOptimaalne etteandesüsteem, mis suunab jäätmed pühkimisrullile. Vähendab tõhusalt tolmu hajumist pühkimise ajal. Oluliselt väiksem tolmu mõju kasutajale.
Kasutajasõbralik ergonoomiline disain
- Comfort istet saab reguleerida vastavalt kasutaja pikkusele.
- Võimaldab väsimatut tööd, vajadusel isegi pikka aega.
- Lihtne juurdepääs juhtelementidele tagab pingevaba töökeskkonna.
Suure pinnaga taskufilter
- Suur filtriala hoiab tolmu pühkimise ajal madalal.
- Praktiline filtripuhastus vibreeriva mootoriga.
Täishüdrauliline haardeajam ja ajamiga peahari ja külgharjad
- Väga vähe hooldust, säästab aega ja raha.
- Kulumisvaba ajamitehnika.
- Ülimalt vastupidav isegi karmides töökeskkondades.
Lihtne hooldada
- Kergesti ligipääsetav taskufiltrisüsteem.
- Vähe hooldust vajav tehnoloogia täishüdraulilise ajamiga ja ilma elektroonikata.
Hüdrauliline tagavedu koos täiskummist ratastega
- Lihtne manööverdada isegi kitsastes kohtades.
- Torkekindlad täiskummist rehvid, teravad objektid pole enam probleemiks
Prügikühvli põhimõte
- Hea peene ja suurema prügi eemaldamine.
- Väike tolmu hajumine.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Diisel
|Veoajam
|Neljataktiline mootor
|Mootori tootja
|Yanmar
|Veosild (kW)
|15,8
|Maksimaalne puhastatav pind (m²/h)
|13000
|Töölaius (mm)
|1000
|Töölaius 1 külgharjaga (mm)
|1300
|Töölaius 2 külgharjaga (mm)
|1550
|Prügikonteiner (l)
|300
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|18
|Töökiirus (km/h)
|10
|Filtri pind (m²)
|7,8
|Kandevõime (kg)
|477
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|970
|Kaal töövalmis olekus (kg)
|970
|Kaal, sh pakend (kg)
|970
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|2045 x 1350 x 1430
Scope of supply
- taskufilter
- Rattad, täiskumm
Seadmed
- Automaatne filtripuhastussüsteem
- Liikuv peamine rullhari, hõljuv
- Roolivõimendi
- Reguleeritav imemisvõimsus
- Prügikühvli põhimõte
- Edasisuunas liikumine
- Tagasisuunas liikumine
- Imurifunktsioon
- Hüdrauliline tühjendus
- Kasutamiseks välitingimustes
- Töötundide loendur
- Pühkimisfunktsioon, valitav
- Peamise rullharja automaatne kohandamine vastavalt selle kulumisele
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Ehitusmaterjalide töötlemisettevõtted
- Valumetalli ettevõtted
- Metallitöötlusettevõtted
- Hoiustamisalad
- Ehitusplatsid
- Raua- ja terasetehased
- Materjalide töötlemistehased