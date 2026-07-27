Tänavakoristusmasin MC 150
Kompaktne, võimas ja täisvedrustusega MC 150 on mugav valik mitmekülgseks ja aastaringselt kasutatavaks multifunktsionaalseks puhastusmasinaks 3,5-tonnises klassis.
MC 150 multifunktsionaalne puhastusmasin pakub 3,5-tonnises klassis maksimaalset varieeruvust. Olgu selleks teede ja märgade pindade puhastus, haljasalade hooldus koos umbrohutõrjega, talvised teenused või transpordiülesanded – ülikompaktne masin pakub muljetavaldavat jõudlust kogu kommunaalvaldkonnas.Sellel on sama kasutajasõbralik disain, mis on omane kõigile Kärcheri toodetele. Näiteks tänu integreeritud, hüdrauliliselt kallutatavale kinnitusraamile saab kõik tööseadmed tagumisele kärule kiiresti ja lihtsalt, ilma tööriistadeta paigaldada ja eemaldada.Operaator saab töö ajal täielikult olulisele keskenduda, sest mugav kahe inimese kabiin pakub suurepärast igakülgset nähtavust ning maksimaalset selgust ja ergonoomilisust tänu unikaalsele multifunktsionaalsele ekraanile ja arukalt disainitud juhtelementidele.
Omadused ja tulu
Kompaktne 3,5 t klassTänu väikesele lubatud kogumassile 3,5 t sobib täielikult sillutistele Oma klassi parim manööverdusvõime ja 100% suunastabiilsus muudavad töö kitsastes kohtades lihtsamaks. Suur potentsiaalne kasutajaskond, kuna sellega saab sõita alates juhilubade klassist B.
Parim sõidumugavus tänu täisvedrustusega šassiileTäisvedrustus, sõltumatu rataste vedrustusega hüdrauliline šassii väheväsitavaks transpordiks. Automaatne tasemekontroll tagab ühtlase vedrustuse mugavuse iga koormusega Sõiduki kõrgus 1999 mm probleemideta kasutamiseks mitmekorruselistes ja maa-alustes parklates.
Suure jõudlusega hüdrosüsteemTandemhammasrattapumbaga 2 × 40 l/min (ees 80 l/min). Täiendav hüdroahel 23 l/min survepesuri tööks. Neli kahepoolse toimega hüdroühendust ees ja kaks taga tööseadmete jaoks.
Integreeritud kiirühendused lisaseadmete hõlpsaks vahetamiseks.
- Muudetav ja stabiilne esitõstuk, mis mahutab laia valiku 0, 1N ja KAT 1 kategooria tööseadmeid.
- Valikuline: integreeritud hüdrauliline vahetatav raam sõiduki tagaosas olevate tarvikute kiireks ja lihtsaks vahetamiseks.
- Survevabad hüdroahelad hüdraulikaühenduste lihtsaks ühendamiseks ja lahtiühendamiseks.
Aega säästev igapäevane hooldus
- Otsene juurdepääs mootorile ja kõikidele asjakohastele hoolduskomponentidele, et vähendada tühikäiguaega ja suurendada tootlikkust.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Veosild
|Diisel
|Veoajam
|Kõigi rataste vedu
|Mootori tootja
|Kubota
|Mootori nominaalkiirus (kW)
|48
|Hüdraulika töömaht (cm³)
|2434
|Hüdraulika
|4
|Keskkonnaklass
|Keskkonnaklass V
|Kütusepaak (l)
|50
|Sõidukiirus (km/h)
|40
|Töökiirus (km/h)
|40
|Teljevahe (mm)
|1700
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|3500
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|2050
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) ( )
|3412 x 1220 x 1979
Seadmed
- Kliimaseade
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Arendatud nõudlikeks pühkimistöödeks
- Märgpuhastus, kastmine ja umbrohu eemaldamine
- Multifunktsionaalne kasutamiseks haljasalade hooldamisel
- Suure jõudlusega kergeks ja keskmiseks talveks
- Töövahendite transportimiseks ja haagiste vedamiseks