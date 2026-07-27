MC 150 multifunktsionaalne puhastusmasin pakub 3,5-tonnises klassis maksimaalset varieeruvust. Olgu selleks teede ja märgade pindade puhastus, haljasalade hooldus koos umbrohutõrjega, talvised teenused või transpordiülesanded – ülikompaktne masin pakub muljetavaldavat jõudlust kogu kommunaalvaldkonnas.Sellel on sama kasutajasõbralik disain, mis on omane kõigile Kärcheri toodetele. Näiteks tänu integreeritud, hüdrauliliselt kallutatavale kinnitusraamile saab kõik tööseadmed tagumisele kärule kiiresti ja lihtsalt, ilma tööriistadeta paigaldada ja eemaldada.Operaator saab töö ajal täielikult olulisele keskenduda, sest mugav kahe inimese kabiin pakub suurepärast igakülgset nähtavust ning maksimaalset selgust ja ergonoomilisust tänu unikaalsele multifunktsionaalsele ekraanile ja arukalt disainitud juhtelementidele.