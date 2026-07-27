Tänavakoristusmasin MC 150

Kompaktne, võimas ja täisvedrustusega MC 150 on mugav valik mitmekülgseks ja aastaringselt kasutatavaks multifunktsionaalseks puhastusmasinaks 3,5-tonnises klassis.

MC 150 multifunktsionaalne puhastusmasin pakub 3,5-tonnises klassis maksimaalset varieeruvust. Olgu selleks teede ja märgade pindade puhastus, haljasalade hooldus koos umbrohutõrjega, talvised teenused või transpordiülesanded – ülikompaktne masin pakub muljetavaldavat jõudlust kogu kommunaalvaldkonnas.Sellel on sama kasutajasõbralik disain, mis on omane kõigile Kärcheri toodetele. Näiteks tänu integreeritud, hüdrauliliselt kallutatavale kinnitusraamile saab kõik tööseadmed tagumisele kärule kiiresti ja lihtsalt, ilma tööriistadeta paigaldada ja eemaldada.Operaator saab töö ajal täielikult olulisele keskenduda, sest mugav kahe inimese kabiin pakub suurepärast igakülgset nähtavust ning maksimaalset selgust ja ergonoomilisust tänu unikaalsele multifunktsionaalsele ekraanile ja arukalt disainitud juhtelementidele.

Omadused ja tulu
Tänavakoristusmasin MC 150: Kompaktne 3,5 t klass
Kompaktne 3,5 t klass
Tänu väikesele lubatud kogumassile 3,5 t sobib täielikult sillutistele Oma klassi parim manööverdusvõime ja 100% suunastabiilsus muudavad töö kitsastes kohtades lihtsamaks. Suur potentsiaalne kasutajaskond, kuna sellega saab sõita alates juhilubade klassist B.
Tänavakoristusmasin MC 150: Parim sõidumugavus tänu täisvedrustusega šassiile
Parim sõidumugavus tänu täisvedrustusega šassiile
Täisvedrustus, sõltumatu rataste vedrustusega hüdrauliline šassii väheväsitavaks transpordiks. Automaatne tasemekontroll tagab ühtlase vedrustuse mugavuse iga koormusega Sõiduki kõrgus 1999 mm probleemideta kasutamiseks mitmekorruselistes ja maa-alustes parklates.
Tänavakoristusmasin MC 150: Suure jõudlusega hüdrosüsteem
Suure jõudlusega hüdrosüsteem
Tandemhammasrattapumbaga 2 × 40 l/min (ees 80 l/min). Täiendav hüdroahel 23 l/min survepesuri tööks. Neli kahepoolse toimega hüdroühendust ees ja kaks taga tööseadmete jaoks.
Integreeritud kiirühendused lisaseadmete hõlpsaks vahetamiseks.
  • Muudetav ja stabiilne esitõstuk, mis mahutab laia valiku 0, 1N ja KAT 1 kategooria tööseadmeid.
  • Valikuline: integreeritud hüdrauliline vahetatav raam sõiduki tagaosas olevate tarvikute kiireks ja lihtsaks vahetamiseks.
  • Survevabad hüdroahelad hüdraulikaühenduste lihtsaks ühendamiseks ja lahtiühendamiseks.
Aega säästev igapäevane hooldus
  • Otsene juurdepääs mootorile ja kõikidele asjakohastele hoolduskomponentidele, et vähendada tühikäiguaega ja suurendada tootlikkust.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Veosild Diisel
Veoajam Kõigi rataste vedu
Mootori tootja Kubota
Mootori nominaalkiirus (kW) 48
Hüdraulika töömaht (cm³) 2434
Hüdraulika 4
Keskkonnaklass Keskkonnaklass V
Kütusepaak (l) 50
Sõidukiirus (km/h) 40
Töökiirus (km/h) 40
Teljevahe (mm) 1700
Maksimaalne lubatud kogukaal (kg) 3500
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 2050
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) ( ) 3412 x 1220 x 1979

Seadmed

  • Kliimaseade
Tänavakoristusmasin MC 150
Tänavakoristusmasin MC 150
Tänavakoristusmasin MC 150
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Arendatud nõudlikeks pühkimistöödeks
  • Märgpuhastus, kastmine ja umbrohu eemaldamine
  • Multifunktsionaalne kasutamiseks haljasalade hooldamisel
  • Suure jõudlusega kergeks ja keskmiseks talveks
  • Töövahendite transportimiseks ja haagiste vedamiseks