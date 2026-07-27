Tänavakoristusmasin MC 150 Plus
Kompaktne, võimas, täisvedrustusega: MC 150 on mugav ja ökonoomne mitmeotstarbeline pühkimismasin kahekohalise kabiini ja nelikveoga 3,5-tonnises klassis.
MC 150 mitmeotstarbeline pühkimismasin toob 3,5-tonnises klassis maksimaalse jõudluse, ökonoomsuse ja sõidumugavuse. Sellel mitmeotstarbelisel pühkimismasinal on lai valik mugavusi pikkadeks tööülesanneteks – sealhulgas kõige kompaktsemad mõõtmed, täielikult hüdrauliliselt vedrustatud šassii sõltumatu rataste vedrustusega, avar konditsioneeritud kabiin valikulise kõrvalistmega, seljasõbralikud istmed ja 2 m³ klassi intuitiivne juhtimiskontseptsioon. Silmapaistva ökonoomsuse tagab eco!efficiency režiim, mis harmoneerib automaatses pühkimisrežiimis mootori pöörlemiskiiruse, hüdraulilise võimsuse ja pühkimisvõimekuse. Kavandatud palju enamaks kui lihtsalt puhastustöödeks, saab MC 150 kasutada ka talihoolduseks, umbrohutõrjeks ja isegi transporttöödeks.
Omadused ja tulu
Kompaktne 3,5 t klassTänu väikesele lubatud kogumassile 3,5 t sobib täielikult sillutistele Oma klassi parim manööverdusvõime ja 100% suunastabiilsus muudavad töö kitsastes kohtades lihtsamaks. Suur potentsiaalne kasutajaskond, kuna sellega saab sõita alates juhilubade klassist B.
Parim sõidumugavus tänu täisvedrustusega šassiileTäisvedrustus, sõltumatu rataste vedrustusega hüdrauliline šassii väheväsitavaks transpordiks. Automaatne tasemekontroll tagab ühtlase vedrustuse mugavuse iga koormusega Sõiduki kõrgus 1999 mm probleemideta kasutamiseks mitmekorruselistes ja maa-alustes parklates.
Kõrgtasemeline harjasüsteemPurgid, pudelid ja muud suuremad esemed korjatakse imuava kaudu automaatselt üles, võimaldades juhil paremini keskenduda oma põhiülesannetele ja liiklusele. Individuaalne harjajuhtimine pargipinkide alt ja ebakorrapärase kujuga aladel pühkimiseks.
Mugav kaheistmeline kabiin suurepärase igakülgse nähtavusega
- 360° klaasitud kabiin tagab optimaalse nähtavuse kõikjal, muudab manööverdamise lihtsamaks ning suurendab juhi ja maapinnal viibijate ohutust.
- Intuitiivne juhtimiskontseptsioon koos kiirkäivitusfunktsiooniga, mis sobib ideaalselt nii kogenematutele juhtidele kui ka kasutajatele, kes hindavad ja soovivad kasutada 2 m³ klassi individuaalseid seadistusvõimalusi.
- Multifunktsionaalne ekraan rooliratta servas, et kontrollida tööolekut ja seadistusi kiiresti, ilma et peaksite pilku töökeskkonnalt pöörama.
Suure jõudlusega hüdrosüsteem
- Tandemhammasrattapumbaga 2 × 40 l/min (ees 80 l/min).
- Täiendav hüdroahel 23 l/min survepesuri tööks.
- Neli kahepoolse toimega hüdroühendust ees ja kaks taga tööseadmete jaoks.
Aega säästev igapäevane hooldus
- Otsene juurdepääs mootorile ja kõikidele asjakohastele hoolduskomponentidele, et vähendada tühikäiguaega ja suurendada tootlikkust.
Integreeritud kiirühendused lisaseadmete hõlpsaks vahetamiseks.
- Muudetav ja stabiilne esitõstuk, mis mahutab laia valiku 0, 1N ja KAT 1 kategooria tööseadmeid.
- Valikuline: integreeritud hüdrauliline vahetatav raam sõiduki tagaosas olevate tarvikute kiireks ja lihtsaks vahetamiseks.
- Survevabad hüdroahelad hüdraulikaühenduste lihtsaks ühendamiseks ja lahtiühendamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Diisel
|Veoajam
|Kõigi rataste vedu
|Mootori tootja
|Kubota
|Mootori nominaalkiirus (kW)
|48
|Hüdraulika töömaht (cm³)
|2434
|Hüdraulika
|4
|Kütusepaagi maht (l)
|50
|Keskkonnaklass
|Keskkonnaklass V
|Sõidukiirus (km/h)
|40
|Töölaius 2 külgharjaga (mm)
|2450
|Prügikonteiner (l)
|1500
|Veemahuti (l)
|150
|Täitevoolik (l)
|195
|Teljevahe (mm)
|1700
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|3500
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|3774 x 1220 x 1979
Seadmed
- Soojendus ja konditsioneer
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Välja töötatud kõige nõudlikumate pühkimistööde jaoks
- Märgpuhastus, kastmine ja umbrohu eemaldamine
- Multifunktsionaalne kasutamiseks haljasalade hooldamisel
- Suure jõudlusega kergeks ja keskmiseks talveks
- Töövahendite transportimiseks ja haagiste vedamiseks