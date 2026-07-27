Tänavakoristusmasin MC 150 Plus

Kompaktne, võimas, täisvedrustusega: MC 150 on mugav ja ökonoomne mitmeotstarbeline pühkimismasin kahekohalise kabiini ja nelikveoga 3,5-tonnises klassis.

MC 150 mitmeotstarbeline pühkimismasin toob 3,5-tonnises klassis maksimaalse jõudluse, ökonoomsuse ja sõidumugavuse. Sellel mitmeotstarbelisel pühkimismasinal on lai valik mugavusi pikkadeks tööülesanneteks – sealhulgas kõige kompaktsemad mõõtmed, täielikult hüdrauliliselt vedrustatud šassii sõltumatu rataste vedrustusega, avar konditsioneeritud kabiin valikulise kõrvalistmega, seljasõbralikud istmed ja 2 m³ klassi intuitiivne juhtimiskontseptsioon. Silmapaistva ökonoomsuse tagab eco!efficiency režiim, mis harmoneerib automaatses pühkimisrežiimis mootori pöörlemiskiiruse, hüdraulilise võimsuse ja pühkimisvõimekuse. Kavandatud palju enamaks kui lihtsalt puhastustöödeks, saab MC 150 kasutada ka talihoolduseks, umbrohutõrjeks ja isegi transporttöödeks.

Omadused ja tulu
Tänavakoristusmasin MC 150 Plus: Kompaktne 3,5 t klass
Kompaktne 3,5 t klass
Tänu väikesele lubatud kogumassile 3,5 t sobib täielikult sillutistele Oma klassi parim manööverdusvõime ja 100% suunastabiilsus muudavad töö kitsastes kohtades lihtsamaks. Suur potentsiaalne kasutajaskond, kuna sellega saab sõita alates juhilubade klassist B.
Tänavakoristusmasin MC 150 Plus: Parim sõidumugavus tänu täisvedrustusega šassiile
Parim sõidumugavus tänu täisvedrustusega šassiile
Täisvedrustus, sõltumatu rataste vedrustusega hüdrauliline šassii väheväsitavaks transpordiks. Automaatne tasemekontroll tagab ühtlase vedrustuse mugavuse iga koormusega Sõiduki kõrgus 1999 mm probleemideta kasutamiseks mitmekorruselistes ja maa-alustes parklates.
Tänavakoristusmasin MC 150 Plus: Kõrgtasemeline harjasüsteem
Kõrgtasemeline harjasüsteem
Purgid, pudelid ja muud suuremad esemed korjatakse imuava kaudu automaatselt üles, võimaldades juhil paremini keskenduda oma põhiülesannetele ja liiklusele. Individuaalne harjajuhtimine pargipinkide alt ja ebakorrapärase kujuga aladel pühkimiseks.
Mugav kaheistmeline kabiin suurepärase igakülgse nähtavusega
  • 360° klaasitud kabiin tagab optimaalse nähtavuse kõikjal, muudab manööverdamise lihtsamaks ning suurendab juhi ja maapinnal viibijate ohutust.
  • Intuitiivne juhtimiskontseptsioon koos kiirkäivitusfunktsiooniga, mis sobib ideaalselt nii kogenematutele juhtidele kui ka kasutajatele, kes hindavad ja soovivad kasutada 2 m³ klassi individuaalseid seadistusvõimalusi.
  • Multifunktsionaalne ekraan rooliratta servas, et kontrollida tööolekut ja seadistusi kiiresti, ilma et peaksite pilku töökeskkonnalt pöörama.
Suure jõudlusega hüdrosüsteem
  • Tandemhammasrattapumbaga 2 × 40 l/min (ees 80 l/min).
  • Täiendav hüdroahel 23 l/min survepesuri tööks.
  • Neli kahepoolse toimega hüdroühendust ees ja kaks taga tööseadmete jaoks.
Aega säästev igapäevane hooldus
  • Otsene juurdepääs mootorile ja kõikidele asjakohastele hoolduskomponentidele, et vähendada tühikäiguaega ja suurendada tootlikkust.
Integreeritud kiirühendused lisaseadmete hõlpsaks vahetamiseks.
  • Muudetav ja stabiilne esitõstuk, mis mahutab laia valiku 0, 1N ja KAT 1 kategooria tööseadmeid.
  • Valikuline: integreeritud hüdrauliline vahetatav raam sõiduki tagaosas olevate tarvikute kiireks ja lihtsaks vahetamiseks.
  • Survevabad hüdroahelad hüdraulikaühenduste lihtsaks ühendamiseks ja lahtiühendamiseks.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ajami tüüp Diisel
Veoajam Kõigi rataste vedu
Mootori tootja Kubota
Mootori nominaalkiirus (kW) 48
Hüdraulika töömaht (cm³) 2434
Hüdraulika 4
Kütusepaagi maht (l) 50
Keskkonnaklass Keskkonnaklass V
Sõidukiirus (km/h) 40
Töölaius 2 külgharjaga (mm) 2450
Prügikonteiner (l) 1500
Veemahuti (l) 150
Täitevoolik (l) 195
Teljevahe (mm) 1700
Maksimaalne lubatud kogukaal (kg) 3500
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 3774 x 1220 x 1979

Seadmed

  • Soojendus ja konditsioneer
Tänavakoristusmasin MC 150 Plus
Tänavakoristusmasin MC 150 Plus
Tänavakoristusmasin MC 150 Plus
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Välja töötatud kõige nõudlikumate pühkimistööde jaoks
  • Märgpuhastus, kastmine ja umbrohu eemaldamine
  • Multifunktsionaalne kasutamiseks haljasalade hooldamisel
  • Suure jõudlusega kergeks ja keskmiseks talveks
  • Töövahendite transportimiseks ja haagiste vedamiseks