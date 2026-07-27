MC 150 mitmeotstarbeline pühkimismasin toob 3,5-tonnises klassis maksimaalse jõudluse, ökonoomsuse ja sõidumugavuse. Sellel mitmeotstarbelisel pühkimismasinal on lai valik mugavusi pikkadeks tööülesanneteks – sealhulgas kõige kompaktsemad mõõtmed, täielikult hüdrauliliselt vedrustatud šassii sõltumatu rataste vedrustusega, avar konditsioneeritud kabiin valikulise kõrvalistmega, seljasõbralikud istmed ja 2 m³ klassi intuitiivne juhtimiskontseptsioon. Silmapaistva ökonoomsuse tagab eco!efficiency režiim, mis harmoneerib automaatses pühkimisrežiimis mootori pöörlemiskiiruse, hüdraulilise võimsuse ja pühkimisvõimekuse. Kavandatud palju enamaks kui lihtsalt puhastustöödeks, saab MC 150 kasutada ka talihoolduseks, umbrohutõrjeks ja isegi transporttöödeks.